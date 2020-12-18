Microsoft tarafından önümüzdeki senenin ilk yarısında kullanıma sunulacak olan Windows 10 21H1 Güncellemesi bazı önemli yeniliklerle birlikte gelecek. Bu yazımızda Windows 10 21H1 güncellemesi ile gelecek yenilikler ile karşınızdayız. İşte konu hakkında merak edilen her şey!

Windows 10 21H1 Güncellemesi Yenilikleri Neler?

20H2 güncellemesinin bir devamı olan 21H1, temelde 2021 Half 1 yani 2021'in İlk Yarısı anlamına geliyor. Microsoft tarafından Windows 10 21H1 olarak kodlanan bu güncelleme ile birlikte bazı önemli yenilikler, geliştirmeler ve özellikler ile karşılaşacağız.

Önceden ufak bir hatırlatma yapmamız gerekirse Microsoft, aşağıda paylaşacağımız yeniliklerin yeni sürümde olacağına yönelik bir garanti sunmuyor. Bu özellikler 21H1 güncellemesi için geliştirilme aşamasında ancak Microsoft bunları, yetişmemesi durumunda, daha sonraki güncellemelerde yayına alabileceğini de hatırlatıyor.

1- Yeni Simgeler

Ayarlar, Taslaklar ve Yapışkan Notlar simgeleri de dahil olmak üzere Microsoft'un yeni simge temaları, 21H1 güncellemesinde yerini alacak. Bu simgelerin işletim sisteminde daha yenilikçi ve daha modern bir görünüme sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

2- Arama Kutucuğu Geçmişi

Görev Çubuğu'nda yer alan arama kutucuğu artık karanlık modu destekleyecek ve kendi içerisinde bir arama geçmişi sunacak. Bu sayede daha öncesinde aramış olduğunuz terimleri buradan görebileceksiniz. Bu listenin son dört aramadan oluşacağını da belirtelim.

3- Başlangıç Uygulaması Bildirimi

Windows'a yüklediğiniz bir uygulama kendisini başlangıçta otomatik olarak başlatmaya ayarladıysa, bu yapılandırmaya yönelik bir bildirim alacaksınız. Bu sayede bilgisayarınızı açtığınızda hangi uygulamaların başladığını anlamanız daha kolay bir hale gelecek.

4- Depolama Birimi Uyarısı

Windows 10'un yeni güncellemesi depolama biriminiz arızalanmadan önce sizi uyaracak. Söz konusu özellik NVMe SSD modelleri ile çalışmak için tasarlanmış olup olası bir arızayı algılamaya odaklanıyor. Eğer doğru bir şekilde çalışırsa, depolama biriminiz arızalanmadan önce verilerinizi yedeklemek için yeterli zamanınız olur.

5- Sistem Çapında HTTPS Üzerinden DNS

Windows 10'un güncel sürümlerinde Google Chrome, Microsoft Edge ve Mozilla Firefox gibi belirli uygulamalar HTTPS üzerinden DNS destekliyor. 21H1 güncellemesi ile birlikte tüm Windows uygulamaları HTTPS üzerinden DNS desteklemeye başlayacak.

6- Yeniden Tasarlanmış Emoji Sekmesi

(Windows) + (Nokta) tuşları ile erişebileceğiniz emoji sekmesi, Windows 10 21H1 ile yeniden tasarlanıyor. Yeni güncellemede daha yeni, daha modern ve daha akıcı bir hale gelen emoji sekmesi, kendi içerisinde bir arama kutucuğu da sunmaya başlıyor.

7- Yeni Disk Yönetimi Aracı

21H1 güncellemesi ile gelecek olan yeni Disk Yönetimi aracı, artık Ayarlar uygulamasının altında yer alacak. Bu sayede farklı bir pencereye gitmeden direkt olarak Ayarlar -> Sistem -> Depolama -> Diskleri ve Birimleri Yönet adımlarını takip ederek Disk Yönetimi aracını açabileceksiniz.

8- Ekran Kartı Yönetimi

Ayarlar uygulamasında konuşlanacak olan yeni ekran kartı yönetimi aracı ile birlikte varsayılan ekran kartı biriminizi seçebilir ya da her uygulama için özel bir seçim ayarlayabilirsiniz. Bu tercihler Ayarlar -> Sistem içerisinde yer alacak ve kullanıcılar bu menü altından tercihlerini ayarlayabilecek.

9- Güncelleme Sonrası Bildirimi

Windows 10 artık sizlere altı ayda bir yayınlanan bu yeni güncellemelerdeki yeni özellikleri sunmak adına Güncelleme Sonrası Bildirimi sunacak. Bu sayede sistem genelinde yapılan değişiklikleri kapsamlı ve hızlı bir şekilde anlamanız mümkün olacak.