Microsoft PowerToys, Windows 10 ve Windows 11 için geliştirilen, gelişmiş pencere yönetimi, metin kopyalama ve klavye özelleştirme araçlarıyla üretkenliği artıran ücretsiz yardımcı yazılım paketidir.

Yiğit Can Polat - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler FancyZones ile ekranınızı özel çalışma alanlarına bölerek pencereleri daha düzenli şekilde yönetebilirsiniz.

Text Extractor özelliği sayesinde görsellerin veya ekranınızdaki herhangi bir alanın içindeki metinleri saniyeler içinde kopyalayabilirsiniz.

Klavye kısayollarını özelleştirebilir, dosya işlemlerini hızlandırabilir ve Windows’a yeni üretkenlik araçları ekleyebilirsiniz.

Windows’u daha verimli kullanmak isteyen kullanıcıların uzun yıllardır tercih ettiği araçlardan biri olan Microsoft PowerToys, işletim sistemine gelişmiş özellikler ekleyen ücretsiz bir yardımcı yazılım paketidir. Microsoft tarafından geliştirilen ve açık kaynak olarak sunulan uygulama, günlük kullanım sırasında zaman kazandıran onlarca farklı aracı tek bir merkezde topluyor.

Microsoft PowerToys İndir

PowerToys’un en büyük avantajı, Windows’un varsayılan olarak sunmadığı birçok işlevi sisteme ekleyebilmesi. İster çoklu monitör kullanan bir profesyonel olun, ister klavye kısayollarını özelleştirmek isteyen bir kullanıcı, uygulama içerisinde ihtiyaçlarınıza yönelik çeşitli araçlar bulabilirsiniz.

Paket içerisinde yer alan en popüler modüllerden biri FancyZones. Bu özellik sayesinde ekranınızı farklı bölümlere ayırabilir ve uygulama pencerelerini belirlediğiniz alanlara kolayca yerleştirebilirsiniz. Özellikle büyük ekranlarda veya çoklu monitör kurulumlarında çalışan kullanıcılar için ciddi bir üretkenlik artışı sağlayabiliyor.

Bir diğer dikkat çekici araç ise Text Extractor. Bu özellik, ekranınızdaki herhangi bir görsel veya uygulama içerisindeki metni hızlıca algılayarak kopyalamanıza imkan tanıyor. Böylece ekran görüntülerindeki veya seçilemeyen alanlardaki yazıları manuel olarak yazmak zorunda kalmıyorsunuz.

PowerToys ayrıca Keyboard Manager, PowerRename, Mouse Utilities, Color Picker ve File Explorer eklentileri gibi birçok farklı araç da içeriyor. Bu modüller sayesinde klavye tuşlarını yeniden eşleyebilir, toplu dosya adlandırma işlemleri yapabilir veya ekrandaki herhangi bir rengin kodunu anında öğrenebilirsiniz.

Tüm bu özelliklere rağmen uygulama oldukça hafif çalışıyor ve kullanıcıların yalnızca ihtiyaç duyduğu araçları etkinleştirmesine izin veriyor. Bu sayede sistem kaynakları üzerinde gereksiz yük oluşturmadan kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabiliyor.

Windows 10 ve Windows 11 deneyiminizi geliştirmek, iş akışınızı hızlandırmak ve gelişmiş üretkenlik araçlarına tek noktadan ulaşmak istiyorsanız, Microsoft PowerToys mutlaka denemeniz gereken uygulamalardan biri.