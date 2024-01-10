Microsoft Phone Link (Telefon Bağlantısı) Uygulaması Nedir? Nasıl Kullanılır?

Microsoft Phone Link (Telefon Bağlantısı) uygulaması, 2018 yılında piyasaya sürüldü. Bu uygulamayla bildirim yönetimi, arama yapma, gelen aramaları yanıtlama, mesajlaşma ve fotoğraf görüntüleme gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

Telefon Bağlantısı uygulaması sayesinde cihazlar, Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden Windows PC’e bağlanabiliyor. Telefonlardaki birçok dosya ve türevleri hızlı bir şekilde bilgisayara aktarılabiliyor.

Microsoft Phone Link (Telefon Bağlantısı) Ne İşe Yarar?

Microsoft Phone Link (Telefon Bağlantısı) uygulaması ile şu işlemler yapılabilir;

Kablosuz dosya paylaşımı,

Uygulama yansıtma,

Metinleri gönderip alma,

Telefonların bildirimlerini yansıtma,

Cihazlar arasında kopyalama ve yapıştırma,

Medya oynatma kontrolü,

Telefon görüşmeleri yapıp alma,

Anında erişim noktası,

Android cihazlardaki son fotoğrafları görüntüleme,

Telefon Bağlantısı uygulamasının kullanılması için mutlaka Microsoft hesabının olması gerekiyor. Ayrıca entegrasyonun sağlanabilmesi için laptop ve Windows PC’nin telefonla aynı Wi-Fi ağında olmasına da dikkat edilmelidir. Uygulamanın belirli özelliklerinin çalıştırılabilmesi için Bluetooth’a da ihtiyaç vardır.

Microsoft Phone Link, kısa mesajlar alma ve gönderme işlemini de gerçekleştiriyor. Tüm bildirimler banner’ları Telefon Bağlantısı uygulaması üzerinden görüntülenebilir. Etkileşimli öğeler gibi banner’larda kullanılır.

Microsoft Phone Link sayesinde tam boyutlu, orijinal 2.000 fotoğraf görüntülenebilir. Bu fotoğraflar, uygulama aracılığıyla kaydedilip silinebilir.

Bluetooth ve “Doğru İzinler” etkin haldeyken aramalar, bilgisayar donanımından yararlanılarak yanıtlanabilir. Uygulama aracılığıyla telefondaki tüm kişiler senkronize de edilebilir.

Microsoft Phone Link Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Microsoft Phone Link uygulamasının kullanılabilmesi için öncelikle PC’ye yüklenmesi gerekiyor. Android işletim sistemli telefonlara “Phone Link Companion” uygulaması yüklenmelidir. Yükleme işlemlerinin ardından uygulamayı kullanabilmek için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak Windows PC üzerinden “Başlat’a” gidilir.

Başlat kısmından “Telefon Bağlantısı” uygulaması başlatılır.

Telefon Bağlantısı ile eşleştirilecek cihaz türü seçilir. Bu seçim, Android ve iPhone arasında yapılır.

Telefon üzerinden Windows Phone Link uygulaması açılır.

“Mobil cihazınızı ve bilgisayarınızı bağlayın” ögesine tıklanır.

PC üzerinden Windows uygulamasının bağlantısı hazır onay kutusuna tıklanır. Hemen akabinde “QR ile Eşleştir” seçeneğine basılır.

Telefondan “Devam” butonuna tıklanır ve Windows PC’den görüntülenen QR kodu taranır.

Telefondaki Telefon Bağlantısı uygulamasından “Devam” butonuna tıklanıp gerekli tüm izinler verilir. Devam butonuna tıklandıktan sonra Microsoft Phone Link’in tüm özellikleri kullanılmaya başlanabilir.

Microsoft Phone Link Uygulaması için Sistem Gereksinimleri

Microsoft Phone Link uygulaması için sistem gereksinimleri, iOS ve Android cihazlarda ayrı ayrı değerlendirilir.

1. iOS

Microsoft Phone Link’in bir iPhone cihazda çalıştırılabilmesi için Bluetooth’a ihtiyaç vardır. İlk olarak Bluetooth açılmalı ve iPhone’un kapsama alanında olup olmadığına bakılmalıdır.

Tüm bu hususların sağlanmasının ardından uygulama iPhone’larda açılabilir. Yalnız uygulama iOS 14 ve üstü cihazlarda kullanılabiliyor.

2. Android

Telefon Bağlantısı uygulamasının kullanılabilmesi için Windows PC ve telefonun aynı Wi-Fi ağı üzerinde olması gerekiyor.

Bluetooth’tan yararlanarak uygulamanın arama vb. bazı özelliklerinden yararlanılabilir. Android cihazlarda Microsoft Phone Link uygulaması için gereken özellik Android 7.0 ve üzerindedir.