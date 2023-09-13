Bilgisayarınızı Güçlendirin: Microsoft PowerToys Nedir?

Microsoft PowerToys, içerisindeki çeşitli araçlar sayesinde bilgisayar kullanım seviyesini üst düzeye çıkartıyor. Windows işletim sisteminde üretkenliğin artırılması için kullanılabilecek yardımcı programın ortak ismidir. Bu sistem, Windows 10 ve 11’de kullanılabiliyor.

Microsoft’un geliştirdiği bu araç sayesinde üçüncü parti yazılımlar kullanmadan birçok araca erişim sağlanabilir. Bilgisayar kullanımı deneyimini artıran önemli bir özelliktir. Microsoft PowerToys içerisindeki araçlar sayesinde bilgisayar performansı daha çok artar.

Microsoft PowerToys Nasıl İndirilir?

Microsoft PowerToys bilgisayara basit şekilde indirilebilir. Microsoft tarafından sunulan araç şu şekilde indirilebilir;

İlk olarak Windows tuşuna tıklanarak “Başlat” menüsüne “Microsoft Store” yazılıp aratılır.

Microsoft Store uygulaması açılarak arama kısmına PowerToys yazılır.

PowerToys uygulamasına girilerek uygulamayı al butonuna tıklanmalıdır.

Aracın eski sürümü yüklü olabilir. Eski sürüm olup olmadığı “Genel Ayarlar” kısmından kontrol edilebilir. Genel Ayarlar kısmından alta kaydırılmalıdır.

Yeni sürüm kontrolü için “Güncellemeleri Kontrol Et” kısmına tıklanmalıdır. 0.18 sürümüyle aracın tüm güncellemelerinin otomatik indirilmesi için “Güncellemeleri otomatik olarak indir” özelliği etkin hale getirilebilir.

Eğer bu özellik görünmüyorsa aracın en son paketi GitHub üzerinden indirilebilir.

Microsoft PowerToys Araçları Nelerdir?

Renk seçici

Her zaman üstte aracı

PowerToys Run

FancyZones

Awake

Fare yardımcı programları

Ekran cetveli

Görüntülü konferansı sensize al

Kısayol kılavuzu

Dosya gezgini eklentileri

Dosya çilingiri

Klavye yöneticisi

PowerRename

Metin ayıklayıcısı

Hosts dosya düzenleyici

Hızlı aksan

Resim boyutlandırıcı

1. Renk Seçici

Microsoft PowerToys araçları içerisinde yer alan “renk seçici”, geliştirici ve grafikçilerin kullanabileceği ideal bir araçtır. Herhangi bir sitede yer alan renge tonunu alabilmek için bu araçtan yararlanabilirsiniz. Araçla renge tıklandığında renk panoya otomatik kopyalanır. Renk seçici aracı, “Windows Tuşu + SHIFT + C” tuşları ile aktifleştirilebilir.

2. Her Zaman Üstte Aracı

Bir uygulamayı diğer bütün uygulamaların üzerinde tutan araçtır. Her zaman üstte aracı, “Windows Tuşu + CTRL + T” üzerinden aktif hale getirilebilir. Fakat öncesinde üste yer alacak program seçilir. Daha sonra tuş kombinasyonu aktif hale getirilir.

3. PowerToy Run

Yoğun iş temposunda hızlı bir bilgisayar için gerekli araçlardan biridir. Aracı başlatabilmek için “ALT + SPACE” tuşlarına birlikte tıklanarak açılan pencere üzerinden açılması istenen programa tıklanmalıdır.

PowerToy Run aracı kullanılarak bilgisayarda yüklü olan dosya ve uygulamalarında araması yapılabilir.

4. FancyZones

Microsoft PowerToys araçları arasında yer alan FancyZones, pencere yöneticisi olarak ifade edilebilir. Karmaşık pencere düzenlerini oluşturma ve pencerelerin içerisine uygulamaları yerleştirme işlemini gerçekleştiriyor.

“Windows Tuşu + SHIFT” tuşlarına birlikte basılıp FancyZones uygulaması açılır. Pencerelerin düzenlenmesi ve ekranın belirli bölgesinde yer alması için öncelikle shift tuşuna basılır. Shift tuşuna basıldıktan sonra pencere sürüklenir.

5. Awake

PowerToys uygulaması açıldığında sol menü üzerinde Awake aracı yer alır. Bu araca tıkladıktan sonra sağ kısımda konumlanan “Ayarları Aç” butonu üzerinden gerekli tüm ayarlar yapılabilir.

Arka plandaki uygulamaları veya herhangi bir sebepten dolayı bilgisayarın güç ayarlarına bağlı kalmaksızın kapanması için Awake aracı kullanılabilir.

6. Fare Yardımcı Programları

Masaüstü kalabalık olduğunda fare imlecini bulmak zor olabiliyor. Böyle durumlarda fare imlecini bulabilmek için “CTRL” tuşuna basabilirsiniz. Fare yardımcı programları üzerinden gerekli ayarlamalar yapılarak Mouse birçok işlev kazandırılabilir.

7. Ekran Cetveli

Microsoft PowerToys’ta “ekran cetveli” isimli araçta bulunmaktadır. Bu araç, ekran üzerindeki pikselleri ölçmek için tasarlanmıştır. Klavye üzerinden “Windows Tuşu + SHIFT + M” tuş takımına tıklanarak ekran cetveli aktifleştirilir.

8. Görüntülü Konferansı Sessize Al

İş, eğitim vb. durumlardan dolayı görüntülü konferanslar gerçekleşebilir. Görüntülü konferanslarda mikrofon “Windows Tuşu + SHIFT + A” tuşlarına tıklanarak açılıp kapatılabilir.

Konferansta video “Windows Tuşu + SHIFT + O” tuş takımı üzerinden açılır ve kapanır. Video ve mikrofonun açılıp kapanması içinde “Windows Tuşu + SHIFT + Q” tuş takımı kullanılabilir.

9. Kısayol Kılavuzu

Masaüstünde kullanılabilir olan kısayol listelerini gösteren bir araçtır. Kısayol kılavuzu, Windows Tuşu + SHIFT + Ö tuşlarına tıklanarak açılır.

10. Dosya Gezgini Eklentileri

Geliştiricilerin kullanabileceği Microsoft PowerToys araçlarından biri de dosya gezgini eklentileridir. Dosya gezgini eklentileri sayesinde klasörde bazı formatlara sahip dosyalar açılmadan ön izlemesinin yapılmasını sağlayan araçtır.

Bilgisayarda herhangi bir klasör içerisinde bulunan G-code(.gcode), MarkDown (.md), STL(.stl), SVG (.svg) vb. geliştirici dosyalarına küçük resim desteği sayesinde bakılabilir.

11. Dosya Çilingiri

Seçilen dosyalardaki aktif görevleri kapalı duruma getirir. Dosya çilingir aracı yalnızca kullanıcı tarafından belirlenen dosya ve dizinlerdeki işlemleri takip etmektedir.

12. Klavye Yöneticisi

Bilgisayarın kolay kullanılmasını sağlayan bazı klavye kısayolları vardır. Bu klavye kısayollarını kullanıcı kendisi de ayarlayarak bilgisayarı daha işlevsel hale getirebilir.

13. PowerRename

Dosyaları toplu şekilde adlandırmak için “PowerRename” aracı kullanılabilir. İsim değişikliği yapılacak dosyalar Mouse yardımıyla seçilir. Hemen akabinde sağ tıklanarak PowerRename yazısına basılır. Açılan pencere üzerinden isimler belirli formatlarda yeniden isimlendirilir.

14. Metin Ayıklayıcısı

Okunabilir PDF dosyaları ya da internette izlenen videoların çeşitli yerlerinden yazılar alınabilir. Bunun için OCR teknolojisi kullanılmaktadır. OCR teknolojisi sayesinde metinler tek tıkla alınır. “Windows Tuşu + SHIFT +T” tuş takımı üzerinden metin ayıklayıcı aracı aktifleştirilebilir.

15. Hosts Dosya Düzenleyici

Hosts dosya düzenleyici, klasörlerin içerisinden dosyayı bulup ayarları değiştirir. Hosts dosya düzenleyici aracı, bilgisayarın kolay ve profesyonel şekilde kullanılmasını sağlıyor.

16. Hızlı Aksan

Bilgisayarda metin yazarken bir harfe basıldığı zaman farklı dil ve aksanlara göre harflerin yazım şekilleri öne çıkar. Bu durumda bilgisayarda yazışmaları önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

17. Resim Boyutlandırıcı

Microsoft PowerToys araçları içerisinde yer alan resim boyutlandırıcı sayesinde online görüntü işleme siteleri ve üçüncü parti yazılımlarını kullanma zorunluluğu ortadan kalkar. Resim boyutlandırıcı aracını açarak kullanıcı resim ölçülerini kendine göre ayarlayabilir.