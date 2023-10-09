Microsoft Office Alternatifi Ücretsiz Program Önerileri

Microsoft Office alternatifi ücretsiz program kullanarak elektronik tablo, belge ve sunumları herhangi bir ücret ödemeden kolayca hazırlayabilirsiniz. Bedava alternatifler ayrıca belgeler üzerinde düzenleme yapabilmenize de olanak tanıyor. Peki, Microsoft Office benzeri programlar hangileri?

Bu rehberde Microsoft Office yerine kullanılabilecek ücretsiz uygulamalar listesi hazırladık. Listede yer alan bazı hizmetler web tarayıcısı üzerinden kullanılabiliyor. Bilgisayarınıza program yüklemek istemiyorsanız çevrim içi hizmet tercih edebilirsiniz.

Microsoft Office Alternatifi Ücretsiz Programlar

OpenOffice

LibreOffice

Google Dokümanlar

FreeOffice

Microsoft Office Online

WPS Office

Dropbox Paper

OfficeSuite

Polaris Office Web

Calligra

Microsoft Office benzeri program önerileri listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OpenOffice

OpenOffice, çok sayıda kişi tarafından tercih edilen açık kaynaklı ofis yazılımıdır. Hizmet üzerinden yazı yazabilir, elektronik tablo oluşturabilir ve sunum hazırlayabilirsiniz. Diğer ofis programlarına benzer bir arayüze sahip olduğundan ötürü kullanımı kolaydır.

Windows, Linux ve macOS sürümlerine sahip olan program, düşük sistem gereksinimi istemesi nedeniyle çoğu bilgisayarda sorunsuz şekilde çalışabiliyor.

LibreOffice

LibreOffice, tıpkı OpenOffice gibi açık kaynak kodlu bir ofis hizmetidir. Herhangi bir ücret ödenmeden kullanılabilen programdaki Writer aracıyla yazı yazabilir, Calc aracıyla elektronik tablo oluşturabilir, Impress aracıyla sunum hazırlayabilirsiniz.

Hizmette ayrıca Draw dahil olmak üzere çeşitli araçlar bulunuyor. Tüm araçlara tek program üzerinden erişilebilmesi büyük bir kolaylık sağlıyor. Popüler program, sade arayüzü sayesinde kolay kullanım imkânı sunuyor.

Google Dokümanlar

Microsoft Office tarzı program arıyorsanız ancak herhangi bir indirme işlemi yapmak istemiyorsanız Google Dokümanlar hizmetini tercih edebilirsiniz. Yazılım devi tarafından sunulan çevrim içi hizmetler arasında Google E-Tablolar, Google Slaytlar, Google Formlar dahil olmak üzere birçok araç bulunuyor.

Bu nedenle Google Dokümanlar'da yazı yazma, elektronik tablo oluşturma, sunum hazırlama dahil çeşitli işlemler programsız bir şekilde yapılabiliyor. Hizmet üzerinden hazırlanan belgelere Google Drive isimli popüler bulut depolama servisi üzerinden erişilebiliyor.

FreeOffice

Microsoft Office benzeri program arayan kişiler için FreeOffice isimli bir hizmet de bulunuyor. Windows, Mac ve Linux sürümlerine sahip olan FreeOffice, ücretsiz olarak kullanılabilen bir ofis paketidir. Program DOCX, XLSX ve PPTX dosyalarını sorunsuz şekilde açabiliyor ve dosyaların bu formatlarda kaydedilebilmesine imkân tanıyor.

Yazı yazma, e-tablo hazırlama ve sunum oluşturma gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan programda Microsoft Office hizmetine benzer bir arayüz bulunuyor. Böylece programa kolayca alışılabiliyor.

Microsoft Office Online

Microsoft Office'i ücretsiz kullanma imkânı sunan çevrim içi hizmetler bulunuyor. Excel, Word ve PowerPoint hizmetlerinin online sürümlerine erişebilirsiniz. Bunun için Microsoft hesabınız ile hizmete giriş yapmanız yeterlidir.

Oluşturduğunuz belgeler OneDrive isimli bulut depolama hizmetindeki hesabınıza kaydediliyor. Ayrıca çevrim içi hizmetlerdeki dosyalarınızı kolayca indirebilirsiniz. Çevrim içi hizmetlerin arayüzü Microsoft Office paketinde yer alan programların arayüzüne benziyor.

WPS Office

WPS Office yazı yazma, elektronik tablo ve sunumları kolayca hazırlanabilmesine imkân tanıyan bir hizmettir. Microsoft Office ve Google Dokümanlar ile uyumlu olan hizmet Windows, MacOS, iOS, Android ve Linux işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

Modern arayüzü ile dikkat çeken hizmet, 10'u aşkın dil desteğine sahip. Kullanışlı özellikleri sayesinde kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran WPS Office, yaygın olarak kullanılan 47 dosya formatını destekliyor.

Dropbox Paper

Bulut depolama servisleri denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Dropbox'ın Paper isimli bir aracı bulunuyor. Dropbox hesabıyla kullanabileceğiniz Paper aracı üzerinden belge hazırlayabilir ve mevcut belgeleri düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz belgeleri bilgisayarınıza indirme imkânına da sahipsiniz.

OfficeSuite

OfficeSuite Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Google Dokümanlar, Google Tablolar, Google Sunumlar dahil olmak üzere bazı popüler hizmetlerin dosya formatlarıyla uyumludur. Windows, Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabilen hizmet basit bir kullanıma sahiptir.

OneDrive, Google Drive ve DropBox gibi bulut depolama hizmetleriyle sorunsuz şekilde çalışabilen OfficeSuite üzerinden belge, e-tablo ve sunum hazırlayabilirsiniz.

Polaris Office Web

Sade arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanım imkânı sunan Polaris Office Web, web tarayıcısı üzerinden e-tablo, sunum ve belge hazırlayabilmenizi sağlayan çevrim içi bir hizmettir. Hazırladığınız dosyaları bilgisayarınıza pratik bir şekilde indirebilirsiniz. Ayrıca mevcut bir dosyayı söz konusu hizmet üzerinden açabilirsiniz.

Calligra

Microsoft Office benzeri ücretsiz programlar listesinin son sırasında Calligra bulunuyor. Linux, macOS ve Windows sürümlerine sahip olan programda elektronik tablo, belge ve sunum hazırlama dahil olmak üzere çeşitli araçlar bulunuyor.

Bu rehberde Microsoft Office alternatifi ücretsiz program önerileri listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı hizmet hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.