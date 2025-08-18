Midnight Murder Club, karanlık bir malikanede geçen çevrimiçi eşli korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Velan Studios tarafından geliştirilen ve PlayStation Publishing tarafından yayınlanan Midnight Murder Club, arkadaşlarınıza oynayabileceğiniz eğlenceli bir korku oyunudur. Zifiri karanlık bir malikanede geçen bu korku oyununda, sadece bir tabanca ve el fenerine sahipsiniz. Arkadaşlarınızdan kaçmalı ve korku dolu koridorlarda birbirinizi öldürmeye çalışamlısınız.

En fazla beş kişiye kadar oynayabileceğiniz Midnight Murder Club, gergin çatışmaları, karanlık atmosferi ve komik içerikleri oyunculara sunuyor. Kimliğinizi maskenizin ardına gizleyin ve tüm rakiplerinizi aldatarak sona kalmaya çalışın.

Midnight Murder Club İndir

Farklı oyun modlarına ev sahipliği yapan Midnight Murder Club, malikanenin içerisine karanlık sırlar saklıyor. Koridorlarda gizlenen doğaüstü güçlerle savaşın, malikanedeki eserlerin peşine düşün ve düşman dalgalarını alt edin.

Hayatta kalmanıza yardımcı olacak silahlar, tuzaklar ve diğer ekipmanlar oyunun içerisinde bulunuyor. Karanlıkta görüş kazanmak için her zaman el feneri yetmez. Bu nedenle, gece görüş hapları alın, etrafınıza tuzaklar kurun veya elinizdeki bombaları kullanın.

Siz de Midnight Murder Club indirin ve arkadaşlarınızla kapsamlı bir çevrimiçi korku deneyimi yaşayın!

Midnight Murder Club Sistem Gereksinimleri