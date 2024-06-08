Firaxis Games tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan Marvel's Midnight Suns 2022 yılında yayınlandı. Marvel kahramanlarını yönettiğimiz bu oyun, sıra tabanlı taktik ve taktiksel rol yapma türünü birleştiren bir yapım. Marvel ve sıra tabanlı oyun hayranlarının ilgisini çekebilecek bu oyunu oynamak istiyorsanız Marvel's Midnight Suns sistem gereksinimlerine de bir göz atmanızda fayda var.

Marvel's Midnight Suns sistem gereksinimleri bakımından oldukça makul bir oyun. Eminiz ki pek çok kişinin bilgisayarı Marvel's Midnight Suns sistem gereksinimlerini karşılayacak düzeydedir. Yine de oyunu indirmeden önce aşağıdaki listeye bir göz atmanızı öneririz. En iyi süper kahraman oyunlarından biri olan Marvel's Midnight Suns’ı en iyi şekilde oynayabilmek için bilgisayarınızın bu oyunu akıcı bir şekilde çalıştırabilmesi lazım.

Marvel's Midnight Suns Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 3-2200G / Intel Core i5-4430

: AMD Ryzen 3-2200G / Intel Core i5-4430 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD RX 470 / GeForce GTX 960 - 4GB

: AMD RX 470 / GeForce GTX 960 - 4GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Marvel's Midnight Suns Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5-2600X / Intel Core i7-6700

: AMD Ryzen 5-2600X / Intel Core i7-6700 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD RX 5700 / GeForce GTX 1070

: AMD RX 5700 / GeForce GTX 1070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Marvel's Midnight Suns Kaç GB?

Marvel's Midnight Suns bilgisayarınızda 60 GB’lık yer kaplıyor. Eğer bu oyunu oynamayı düşünüyorsanız muhakkak bilgisayarınızda 60 GB’lık yer olduğuna emin olun.

Marvel's Midnight Suns sistem gereksinimlerinin detaylarına baktığımızda oyunu oynayabilmek için GTX 960, iyi bir şekilde oynayabilmek için ise GTX 1070 ayarında bir ekran kartına ihtiyacımız var. Eğer güncel bir sisteminiz varsa Marvel's Midnight Suns’ı çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Marvel's Midnight Suns sistem gereksinimleri bakımından oyuncuları üzecek bir yapım değil gibi görünüyor.

Marvel's Midnight Suns sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız Marvel's Midnight Suns’ı çalıştırmaya yetiyor mu? Marvel's Midnight Suns sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.