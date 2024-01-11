Straight Back Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Devour 2021 yılında piyasaya sürüldü. Çevrimiçi eşli oynanabilen bir korku oyunu olan Devour kısa sürede çok popüler oldu. Son yıllarda bu tarz çevrimiçi korku oyunlarının sayısı epey arttı. Eğer siz de arkadaşlarınızla beraber bir korku gecesi düzenlemek istiyorsanız Devour sistem gereksinimlerine bir bakmanızda fayda var.

Devour, çok fazla sistem isteyen bir oyun değil. Oldukça optimize bir oyun olan Devour’un bilgisayarınızı yoracağını pek sanmıyoruz. Devour sistem gereksinimleri gayet makul. Eğer çok eski bir bilgisayarınız yoksa Devour’u orta/yüksek ayarlarda rahatça oynayabilirsiniz.

Devour Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 - 64 bit

: Windows 10 - 64 bit İşlemci : Intel i5 ya da yeni nesil i3 / AMD eş değeri

: Intel i5 ya da yeni nesil i3 / AMD eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290

: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan VR Desteği: OpenXR

Devour Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 - 64 bit

: Windows 10 - 64 bit İşlemci : Intel i7 ya da AMD eş değeri (AMD FX 9500+ Series)

: Intel i7 ya da AMD eş değeri (AMD FX 9500+ Series) Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 ya da daha iyisi

: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 ya da daha iyisi DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Görüldüğü üzere Devour sistem gereksinimleri bakımından oldukça kabul edilebilir bir oyun. Eğer iyi bir sisteminiz ve VR cihazınız varsa oyunu VR olarak da oynayabileceğinizi belirtelim. Bu tarz korku oyunlarını VR’da oynamak epey korkutucu olabiliyor. Onun haricinde Devour’un sistem gereksinimlerinden korkmanıza pek gerek yok.

Devour sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ne zamandan beri Devour oynuyorsunuz? Devour sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.