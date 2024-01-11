Devour Sistem Gereksinimleri
Devour oynamak mı istiyorsunuz? Devour sistem gereksinimlerine bakın ve bilgisayarınız bu oyunu kaldırıyor mu hemen öğrenin.
Straight Back Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Devour 2021 yılında piyasaya sürüldü. Çevrimiçi eşli oynanabilen bir korku oyunu olan Devour kısa sürede çok popüler oldu. Son yıllarda bu tarz çevrimiçi korku oyunlarının sayısı epey arttı. Eğer siz de arkadaşlarınızla beraber bir korku gecesi düzenlemek istiyorsanız Devour sistem gereksinimlerine bir bakmanızda fayda var.
Devour, çok fazla sistem isteyen bir oyun değil. Oldukça optimize bir oyun olan Devour’un bilgisayarınızı yoracağını pek sanmıyoruz. Devour sistem gereksinimleri gayet makul. Eğer çok eski bir bilgisayarınız yoksa Devour’u orta/yüksek ayarlarda rahatça oynayabilirsiniz.
Devour Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
- İşlemci: Intel i5 ya da yeni nesil i3 / AMD eş değeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
- VR Desteği: OpenXR
En İyi Çok Oyunculu Korku Oyunları
Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir korku oyunu mu arıyorsunuz? O zaman doğru yere geldiniz. Sizler için hazırladığımız bu listede arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz en iyi çok oyunculu korku oyunlarına göz atıyoruz.
Devour Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit
- İşlemci: Intel i7 ya da AMD eş değeri (AMD FX 9500+ Series)
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 ya da daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
En İyi Tek Kişilik Korku Oyunları
Korku türü tekrar yükselişe geçti diyebiliriz. Pek çok tek kişilik korku oyunu tekrardan gündeme geldi. Bazılarının yeniden yapımı söz konusu bazılarının da devamı önümüzdeki yıllarda bizimle buluşacak.
Görüldüğü üzere Devour sistem gereksinimleri bakımından oldukça kabul edilebilir bir oyun. Eğer iyi bir sisteminiz ve VR cihazınız varsa oyunu VR olarak da oynayabileceğinizi belirtelim. Bu tarz korku oyunlarını VR’da oynamak epey korkutucu olabiliyor. Onun haricinde Devour’un sistem gereksinimlerinden korkmanıza pek gerek yok.
Devour sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz ne zamandan beri Devour oynuyorsunuz? Devour sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
YORUMLAR