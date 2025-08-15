iOS'e Taşı APK

Move to iOS APK, Android cihazınızı iOS'a taşıyabileceğiniz bir mobil uygulamadır.

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android telefonunuzu iOS cihazınıza taşıyabileceğiniz Move to iOS APK, kullanıcılara tüm içerikleri kolay bir şekilde aktarım imkanı sunuyor. Kişiler, mesajlar, fotoğraf ve videolar, e-posta hesapları, takvimler, WhatsApp içerikleri ve çeşitli içerikleri rahatlıkla iOS cihazınıza aktarabilirsiniz.

Android'den geçiş yaparken içeriklerinizi farklı bir aygıta aktarmanıza gerek yok. Move to iOS üzerinden rahatlıkla veri aktarımı yapabilir ve güvenlik açısından herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız.

Verilerinizi aktarmaya karar verdiyseniz, ilk olarak özel Wi-Fi ağından Android cihazınızı bulmalı ve güvenlik kodunu girmelisiniz. Kodu girdikten sonra iki cihazı birbiriyle bağlamış olacaksınz. Ardından, aktarmak istediğiniz verileri seçin ve aktarıma başlayın.

Move to iOS APK İndir

Eğer boyutu büyük dosyalar aktaracaksanız, cihazlarınızın güç kaynağına bağlı olmasında fayda var. Kişiler, mesajlar veya e-posta hesaplarının haricinde video ve fotoğraf aktarımı yaparken uzun süreler bekleyebilirsiniz.

Siz de Move to iOS APK indirin ve Android cihazınızı rahatça iOS'a taşıyın!

Move to iOS Uygulaması Özellikleri