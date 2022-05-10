WhatsApp Sohbetlerini Android’den iPhone’a Aktarma Nasıl Yapılır?

WhatsApp sohbetlerini Android’den iPhone’a aktarma işlemini gerçekleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu soru, Android işletim sistemli akıllı telefondan iPhone’a geçiş yapan kullanıcılar tarafından çok sık sorulan sorular arasında yer alıyor.

Whatsapp Sohbetleri Android’den iPhone’a Aktarılır mı?

WhatsApp Messenger, dünya genelinde en fazla kullanılan anlık mesajlaşma hizmetlerinden bir tanesidir. Bu nedenle hemen hemen herkes iletişim kurmak için WhatsApp Messenger uygulamasını tercih ediyor.

Arayüzü, kullanım kolaylığı ve işlevleri ile büyük bir kitleye sahip olan WhatsApp, şu anda bazı önemli özelliklerden yoksun. Anlık mesajlaşma uygulamasında şu anda kullanıcıların verilerini Android işletim sistemli bir telefondan iPhone’a taşıması için bir özellik yer almıyor.

Yeni satın alınan bir iPhone’da WhatsApp Messenger’ı yüklediğinizde karşınıza yalnızca iCloud seçeneği çıkacak. Dolayısıyla Google’ın depolama hizmeti Drive’ı göremeyeceksiniz.

Kullanıcılar Android’den iPhone’a veri aktarma özelliğinin yer almaması nedeni ile anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden doğrudan sohbet geçmesini, videoları, fotoğrafları yeni cihazına aktaramıyor. Bu da kullanım deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor.

Peki, yeni bir cihaza geçtikten sonra anlık mesajlaşma hesabında yer alan sohbetleri aktarmak için ne yapmak gerekiyor? Bu noktada üçüncü taraf uygulamalarının tercih edilmesi gerekiyor. Bu uygulamaları seçerken oldukça dikkatli olmakta fayda var çünkü verilerinizi kaybetmeyi göze alamazsınız.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan AnyTrans, güvenilirliğini kanıtlayan bir hizmettir. Hizmet sayesinde Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuzda yer alan WhatsApp sohbetlerini yeni satın aldığınız iPhone’a çok kolay ve hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen AnyTrans isimli programın neler sunduğunu ve nasıl kullanılacağını detaylı bir şekilde anlatacağız. Siz de rehberimizde yer alan adımları uygulayarak aktarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

AnyTrans ile WhatsApp Sohbetlerini Android’den iPhone Aktarmak Mümkün

WhatsApp sohbetlerini doğrudan Android’den iPhone’a aktarır.

WhatsApp yedeğini iPhone'a geri yükler.

iPhone'daki mevcut içerikler silinmez. Böylece iPhone’u sıfırlamanıza gerek kalmaz.

Ekler dahil tüm Whatsapp sohbetlerini aktarma desteğine sahiptir.

Tüm Android modellerini destekler.

Aktarma işlemi son derece basittir.

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan AnyTrans, Whatsapp verilerini Android cihazdan yeni Apple cihazına aktarılmasını sağlar. Veri aktarım ve yedekleme programı AnyTrans, iPhone 13 serisini de destekler. Böylelikle yeni iPhone modellerinde de sorunsuz bir şekilde aktarım gerçekleşir.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan program, aktarım işlemini gerçekleştirirken mevcut verilerin zarar görmesini önler. Yani iPhone’daki mevcut içerikler silinmez. Böylelikle iPhone’unuzu sıfırlamanıza gerek kalmaz.

Başarılı program, tüm Android cihazlarını destekler. Bu sayede herhangi bir uyumsuzluk sorunu ile karşı karşıya kalmazsınız. WhatsApp sohbetlerini doğrudan Android’den iPhone’a aktarabilen program, bunun yanı sıra WhatsApp yedeğini iPhone geri yükleme işlevine de sahip. Böylece daha önce Google Drive’a yedeklediğiniz verileri, program aracılığı ile yeni cihazınıza aktarabilirsiniz.

Programın kullanıcılara iki farklı seçenek sunması, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren faktörler arasında yer alıyor. Aktarma işlemini son derece basit hale getiren AnyTrans, kullanıcıların çok hızlı bir şekilde işlemi tamamlamasına ve böylelikle zamandan tasarruf etmesini sağlıyor.

AnyTrans kullanarak ekler dahil olmak üzere tüm WhatsApp sohbetlerini çok pratik bir şekilde aktarabilirsiniz. Peki, bu konuda çok başarılı bir hizmet olan AnyTrans ile aktarma işlemi nasıl yapılır? Yazımızın devamında bu işlemin nasıl yapılacağını görseller ile detaylı bir şekilde açıklayacağız.

WhatsApp Sohbetlerini Android’den iPhone’a Aktarma Adımları

AnyTrans programını açın.

programını açın. Android cihazınızı ve iPhone’unuzu USB kablosu ile bilgisayara bağlayın.

Programdaki "Social Messages Manager" sekmesine tıklayın.

"WhatsApp to Device" yazısına tıklayın.

"Transfer Now" butonuna basın.

Telefonları seçin.

"Next" butonlarına basarak talimatları uygulayın.

Android cihazınızdan WhatsApp’ı açın.

"Restore" butonuna basın.

AnyTrans üzerinden "Next" butonuna basın.

Aktarma işlemi başlayacaktır.

Anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan tüm verileri Android cihazınızdan iPhone’a aktarabilmek için en hızlı ve güvenilir yol olan AnyTrans programını kullanacağız. Başarılı program, cihazın modeli fark etmeksizin aktarma işleminin çok kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Programı açtıktan sonra sol kısımda "Social Messages Manager" adlı bir bölümün olduğunu göreceksiniz. Bu bölüm, iki cihaz arasında veri aktarma, veri yedekleme ve yedeklenen verileri hızlı ve sorunsuz bir şekilde geri yüklemenizi sağlıyor.

Sohbet geçmişiniz, fotoğraflarınız, videolarınız cihazınız elinizde olduğu sürece güvende fakat cihazınızı değiştirmeniz gerekirse ya da cihazınızı kaybederseniz ne olur?

Söz konusu bölüm tam da bu tür kötü senaryolarda kullanışlı hale geliyor. Telefonunuzu değişecekseniz videolarınızın, dosyalarınızın kaybolmaması için yedeğini alabilir ve yeni cihazınıza aktarabilirsiniz.

Verilerinizin kaybolma ihtimaline karşı önlem almak istiyorsanız bütün verileri hızlı bir şekilde cihazınıza yedekleyebilirsiniz.

Yedeklediğiniz verileri geri yüklemek size inanılmaz uzun bir süreç gibi geliyorsa süreci otomatikleştirecek olan bu programa güvenebilirsiniz.

AnyTrans, WhatsApp sohbetlerinin yanı sıra fotoğraflar, mesajlar, kişiler, arama kayıtları, zil sesi ve daha fazlasının Android cihazdan iPhone’a aktarılmasını mümkün hale getiriyor. Program, iki cihaz arasında birçok ögenin aktarılabilmesini sağlayarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen AnyTrans, yalnızca veri aktarımı değil aynı zamanda iPhone’u otomatik yedekleme, özel sil sesleri yapma, iPhone uygulamalarını yedekleme/yükseltme/yönetme, iPhone ekranını bilgisayara yansıtma dahil olmak üzere pek çok işlevi yerine getiriyor.

AnyTrans gibi bir iPhone yöneticisi, Android’den iOS cihaza geçiş yapan kullanıcılara büyük yardımı olacaktır.

AnyTrans programı kullanılarak WhatsApp verilerini nasıl iPhone'a aktarılacağına geçelim. Bu işlemi gerçekleştirmek için aşağıda yer alan adımları takip etmeniz gerekiyor.

AnyTrans'ı bilgisayarınıza indirin. Programı indirdikten sonra yükleme işlemini gerçekleştirin. Programı yükledikten sonra açın. Daha sonra Android cihazınızı ve iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın.

Programın sol kısmında yer alan "Social Messages Manager" sekmesine tıklayın. "WhatsApp to Device" kutucuğunu seçin. "Transfer Now" butonuna basın.

Android ve iPhone cihazlarınızı seçin ve ardından "Next" butonuna basın.

AnyTrans penceresinde yer alan "Next" butonlarına basarak talimatları uygulayın.

Android cihazınızdan WhatsApp’ı açın. "Restore" butonuna basın. AnyTrans üzerinden "Next" butonuna basın.

Aktarma işlemi başlayacaktır. Daha detaylı bilgi almak için AnyTrans'ın WhatsApp verilerini Android'den iPhone'a aktarma rehberini inceleyebilirsiniz.