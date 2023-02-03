En İyi iOS Dosya Yönetme Uygulamaları

Dosya yönetme uygulamaları sayesinde akıllı telefonunuzda yer alan dosyaları kolayca yönetebilirsiniz. Peki, iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda kullanılabilecek en başarılı uygulamalar hangileri? Bu yazıda birbirinden başarılı hizmetleri bir arada topladık.

iPhone'unuzda yer alan dosyaların sayısı zaman içerisinde önemli ölçüde artabilir. Bu, dosyaları yönetebilmenizi oldukça zor hâle getirir. Karışık dosya düzeni içerisinde istediğiniz dosyaya ulaşmak uzun sürebilir.

iOS için geliştirilen çeşitli uygulamalar, dosyaları düzenli şekilde muhafaza edebilmenizi mümkün hâle getirir. Kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan dosya yönetme uygulaması, ihtiyacınız olan dosyaya çok hızlı şekilde erişebilirsiniz.

Dosya Yönetme Uygulamaları Listesi

OneDrive

Total Files

File Hub

Files n Folders

File Manager App

FE File Explorer Pro

Amerigo File Manager

My FileManager - Documents

Documents - File Reader Browser

FileMaster - Privacy Protection

Yukarıda iOS cihazlarda kullanılabilecek en iyi 10 dosya yönetme uygulaması bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir parola yöneticisi kullanmak istiyorsanız en iyi şifre yöneticisi programları listesine göz atabilirsiniz.

OneDrive

Popüler bulut depolama hizmeti OneDrive dosyalarınızın yedeklenmesini, cihazlar arasında senkronize edilmesini ve böylelikle her yerden erişebilir hâlde olmasını sağlar. Cihazınızda yer alan dosyalarınızı OneDrive'a atabilir ve pratik şekilde yönetebilirsiniz. 5 GB ücretsiz depolama sunan hizmetin ücretli abonelik planları da mevcut.

Total Files

Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud dahil çeşitli popüler bulut depolama hizmetlerini destekleyen Total Files isimli uygulamada çeşitli dosya yönetimi araçları bulunuyor. PDF özelliği ile dikkat çeken uygulamada yer alan klasörlere diğer kişiler tarafından ulaşılmasını önlemek için PIN ekleyebilirsiniz.

File Hub

iPhone ve iPad üzerinden kullanabileceğiniz File Hub, kullanışlı bir dosya yöneticisidir. Karanlık mod desteği sayesinde gözlerin daha az yorulmasını sağlayan hizmette klasörleri şifreleme imkânına sahipsiniz. Uygulama ayrıca iCloud, Google Drive, Dropbox ve OneDrive gibi bulut depolama platformlarını destekliyor.

Files n Folders

Dosya yönetme programları arasında bulunan Files n Folders kullanarak klasör oluşturabilir, cihazınızda yer alan dosyaları düzenleyebilirsiniz. Çeşitli özellikler içeren uygulama, dosyaları diğer kişilerle paylaşabilme imkânı da sunuyor. Akıllı telefonunuzdaki klasörlerden zip dosyaları oluşturabilir ve sıkıştırılmış dosyaları açabilirsiniz.

File Manager App

File Manager App, iPhone ya da iPad'inizde bulunan tüm belgelerinize erişmeyi oldukça kolay hâle getiriyor. Başarılı kullanıcı arayüzü sayesinde kolay kullanım imkânı sunan uygulama üzerinden videolarınızı izleyebilir ve fotoğraflarınızı görüntüleyebilirsiniz. Hizmet Excel, Word, Powerpoint gibi dosyaları destekliyor.

FE File Explorer Pro

Karanlık mod özelliğinin yer aldığı FE File Explorer Pro, dosya düzenleme işlemini oldukça kolay hâle getiriyor. Dosyaları tarihlere, adlara veya türlere göre sıralayabilirsiniz. Sahip olduğu özellikler ile kullanım deneyimini iyileştiren uygulamada dosyaları kopyalayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz.

Amerigo File Manager

Amerigo File Manager, cihaza ve buluta kaydedilmiş dosyaları yönetmenize imkân tanıyan bir dosya yöneticisidir. Gelişmiş arama özelliğini içeren uygulama, bu sayede dosyalara kolayca erişilmesini sağlıyor. Seçtiğiniz klasörlere PIN ekleyebilmeniz de mümkün.

My FileManager - Documents

Dosya yöneticisi My FileManager - Documents uygulamasını kullanarak dosyaları taşıyabilir, kopyalayabilir, yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz. Uygulamada yer alan filtreleme özelliği sayesinde dosyaları isme, tarihe veya türe göre sıralayabilirsiniz. Bunların yanı sıra dosyalarınıza 4 haneli şifre koyabilirsiniz.

Documents - File Reader Browser

Documents - File Reader Browser üzerinden dosyalarınızı düzenleyebilir, PDF dosyalarını görüntüleyebilir ve açıklama ekleyebilirsiniz. Arama özelliği sayesinde istediğiniz belgelere hızlıca erişebilirsiniz. Dropbox, iCloud, Google Drive gibi bulut depolama hizmetlerini destekleyen uygulamada dosyalara parola ekleme özelliği de mevcut.

FileMaster - Privacy Protection

Dosya yönetme programları listesinin son sırasında ise FileMaster - Privacy Protection yer alıyor. Uygulamayı kullanarak klasör oluşturmanın yanı sıra kopyalama, kesme, yapıştırma ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamaya ve klasörlere parola ekleyebilmenize imkân tanıyan uygulamada çeşitli dosya formatları destekleniyor.

Bu yazıda iOS cihazlarda kullanılabilecek en iyi dosya yönetme uygulamaları listesi hazırladık. Peki, sizce iPhone için en başarılı dosya yönetme uygulaması hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.