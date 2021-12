My Town Games Ltd

My Town Hospital APK

My Town Hospital APK Android çocuk oyunları arasında. Çocukların ebeveynleriyle rahatlıkla oynayabileceği rpg ve hayal oyunu!

Erkan Calp - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

My Town Hospital APK, 3 - 12 yaş arası için uygun, çocukların ebeveynlerinle birlikte güvenle oynayacağı Android oyunlardan. Diğer My Town oyunları gibi bu hastane oyunu da sayısız etkileşim kurma, hayal etme ve oyun oynama seçeneği sunuyor. 15 karakter, 6 oda içeren oyunda hastane işlerinde yardımcı oluyor, doktorla bir gün geçiriyor, hemşire olarak oynuyor, eğlenceli odaları keşfediyorsunuz. My Town Hastane, çocuklara yönelik en iyi rol yapma ve hayal oyunudur!

My Town Hospital APK İndir

My Town Hospital Android, röntgen çekmekten yeni bebeği monitörde izlemeye, muayenehanede aile doktoruna kapsamlı genel sağlık kontrolü yaptırmaya size sonsuz oyun seçeneği sunuyor. 2 kata ayrılmış 7 farklı hastane odası içeren oyunda neler mi var?

Aile doktoru muayenehanesinde genel sağlık kontrolünden geçin.

Röntgen odasına çıkın. Kalp monitörünü kullanın veya annenizin yeni bebeğini ekranda izleyin.

Doktorlar, hemşireler, cerrahlar, hamile, baba, kız ve kardeşler…. birçok karakter mevcut.

Arkadaşınız ziyarete giderken hediyelik eşya mağazasına uğrayıp çiçek alın.

My Town Hospital APK Android oyunu, çocukların her oynadıklarında kendi özgün dünyalarını ve hikayelerini hayal etme ve yaratma imkanı verecek şekilde tasarlanmış. Süre sınırı yok, puan yok, güçlendirmeler yok! Bu oyunda hiç stres yok.