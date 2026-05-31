NO BACKUP
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Serundeox
NO BACKUP, co-op bodycam tarzında karşımıza çıkan bir FPS korku oyunudur. İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza yaratıklara karşı mücadele verebilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- NO BACKUP, bodycam kamerasıyla oynanan gerçekçi bir co-op korku oyunudur.
- Takım içi sesli sohbet sadece iletişim için değil, aynı zamanda bir risk unsuru.
- Mermiler, sağlık kitleri, pil ve diğer ekipmanlar oldukça sınırlı.
Serundeox tarafından geliştirilen ve yayınlanan NO BACKUP, ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir co-op FPS korku oyunudur. Bodycam korku tarzında bir atmosfer sunan NO BACKUP, her saniye aksiyon ve korkuyu oyunculara sunmaktadır.
Özel operasyon ekibinin bir parçasısınız. Sessiz ve acımasız bir şekilde insanları avlamaya çalışan yaratıklara karşı savaşacak ve arkadaşlarınızı koruyacaksınız. Hayatta kalmanın oldukça zor oluduğu bu oyunda, sadece korkmamak değil, aynı zamanda iyi refleks göstermek de önemlidir.
Karakterin gördüğünü göreceksiniz. Oyun tamamen gerçekçi ve bir o kadar da sürükleyici tasarlanmıştır. Sınırlı görüş açınızdaki her düşmanı öldürün ve panik yapmadan hayatta kalmaya çalışın.
Mermiler, her oyunda olduğu gibi NO BACKUP oyununda da oldukça değerlidir. Mühimmatınızı düzgün harcamalı ve etrafınızdaki çeşitli alanlardan kaynak toplamalısınız.
NO BACKUP Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64 Bit)
- İŞLEMCI: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 20 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
NO BACKUP nasıl bir oyun?
NO BACKUP, 4 kişiye kadar oynanabilen çevrimiçi eşli oynanışa sahip bir bodycam korku oyunudur. Oyuncular terk edilmiş bölgelerde görev yaparken ölümcül bir yaratık tarafından avlanır.
Oyun tek başına oynanabiliyor mu?
Evet. Oyun tek oyunculu desteğe sahip olsa da temel deneyim arkadaşlarla birlikte oynanan co-op mod üzerine kurulmuştur.
Oyunda kaç kişi oynayabiliyor?
Bir takımda toplam 4 oyuncu yer alabiliyor. Oyuncuların birlikte hareket etmesi ve birbirini koruması gerekiyor.
NO BACKUP'ın hikâyesi nedir?
Oyuncular özel operasyon ekibinin üyeleri olarak terk edilmiş ve tehlikeli bir bölgeye gönderiliyor. Amaç görevleri tamamlayıp hayatta çıkmak, ancak bölgede insanları avlayan gizemli bir yaratık bulunuyor.
Oyunda farklı haritalar var mı?
Evet. Erken erişim sürümünde keşfedilebilir üç büyük harita ve farklı görevler bulunuyor. Geliştirici ilerleyen süreçte yeni bölgeler eklemeyi planlıyor.