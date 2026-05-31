NO BACKUP, co-op bodycam tarzında karşımıza çıkan bir FPS korku oyunudur. İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza yaratıklara karşı mücadele verebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler NO BACKUP, bodycam kamerasıyla oynanan gerçekçi bir co-op korku oyunudur.

Takım içi sesli sohbet sadece iletişim için değil, aynı zamanda bir risk unsuru.

Mermiler, sağlık kitleri, pil ve diğer ekipmanlar oldukça sınırlı.

Serundeox tarafından geliştirilen ve yayınlanan NO BACKUP, ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir co-op FPS korku oyunudur. Bodycam korku tarzında bir atmosfer sunan NO BACKUP, her saniye aksiyon ve korkuyu oyunculara sunmaktadır.

Özel operasyon ekibinin bir parçasısınız. Sessiz ve acımasız bir şekilde insanları avlamaya çalışan yaratıklara karşı savaşacak ve arkadaşlarınızı koruyacaksınız. Hayatta kalmanın oldukça zor oluduğu bu oyunda, sadece korkmamak değil, aynı zamanda iyi refleks göstermek de önemlidir.

Karakterin gördüğünü göreceksiniz. Oyun tamamen gerçekçi ve bir o kadar da sürükleyici tasarlanmıştır. Sınırlı görüş açınızdaki her düşmanı öldürün ve panik yapmadan hayatta kalmaya çalışın.

Mermiler, her oyunda olduğu gibi NO BACKUP oyununda da oldukça değerlidir. Mühimmatınızı düzgün harcamalı ve etrafınızdaki çeşitli alanlardan kaynak toplamalısınız.

NO BACKUP Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64 Bit)

Windows 10 (64 Bit) İŞLEMCI: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580

NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580 DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 20 GB kullanılabilir alan