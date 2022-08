Netflix En İyi Aşk Filmleri-2022

Popüler yayın platformu Netflix; korku, macera, gerilim, dram, komedi gibi türlerinin yanı sıra aşk filmleriyle de ön plana çıkıyor. Netflix aşk filmleri ile platforma üye sayısını daha çok artırıyor. 2016 yılında Türkiye’de de yayınlara başlayan Netflix her yıl orijinal yapım aşk filmlerini yayınlayarak adından daha çok söz ettiriyor. Başarılı oyuncuların hayat verdiği tutkulu aşk hikayeleriyle film severleri ekrana kilitliyor. Netflix aşk filmleri; hikayeleriyle izleyiciye duygusal anlar yaşatıyor. Peki, Netflix en iyi aşk filmleri neler?

Netflix En İyi Aşk Filmleri

Marriage Story

Marriage Story filmi; boşanma aşamasında olan bir çiftin hikayesini anlatıyor. Yönetmen Charlie ile oyuncu Nicole’in tutkulu aşkından geldikleri boşanma aşaması filmde tüm gerçekliğiyle anlatılıyor. Birbirini çok severek evlenen çift çok sahibi olur. Evlilik hayatları düzgün şekilde devam ederken bir iş yaşamının stresi ve yoğunluğu çiftin birbirinden uzaklaşmasına sebep olur. Bu nedenle evliliği sonlandırma kararı alırlar. Boşanma esnasındaki velayet problemi çiftin yıpranmasına sebep olur. Netflix en iyi aşk filmleri arasında yer alan Marriage Story, birbirine çok aşık çiftin boşanma sürecini tüm gerçekliğiyle anlatıyor.

Oyuncular: Laura Dern, Adam Driver, Scarlett Johansson

Yönetmen: Noah Baumbach

IMDB Puanı: 7.9

365 Days

Popüler dijital yayın platformunda en çok izlenen aşk filmleri içerisinde 365 Days yer alıyor. Sicilyalı Massimo Torricelli isimli mafya lideriyle Laura isimli kadının aşkına filmde şahit olacaksınız. Laura erkek arkadaşıyla problemler yaşamaya başlar. İlişkisini gözden geçirmek ve sevgilisine bir şans vermek için onunla tatile çıktığında yolu Massimo ile kesişir. Laura’nın yaşamı Massimo ile tanıştıktan sonra tamamen değişir. Massimo Laura’yı görür görmez ona âşık olur. Daha sonra Massimo Laura’yı kaçırıp 365 gün kendisine âşık olması için verir.

Oyuncular: Grazyna Szapolowska, Anna- Maria Sieklucka, Michele Morrone

Yönetmen: Barbara Bialowas

IMDB Puanı: 3.3

Set It Up

Set It Up filmi; çok çalışan ve patronlarının her işini yapan fakat az para kazanan asistanlar üzerinden ilerliyor. Bu iki asistan bulundukları durumu değiştirmek için patronlarını tanıştırıp sonrasında duygusal bir ilişki yaşanması için planlar kurarlar. Çeşitli oyunlarla patronlarını çift bir araya getirerek onların birbirine âşık olmasını sağlar. Patronların birbirine âşık olduğu süreçte asistanlarda birbirini tanımaya başlar.

Oyuncular: Lucy Liu, Zoey Deutch, Glen Powell

Yönetmen: Claire Scanlon

IMDB Puanı: 6.5

One Way to Tomorrow

Popüler dijital yayın platformunun Türk aşk filmlerinden One Way to Tomorrow’un hikayesi bir tren yolculuğunda tanışan gençler üzerinden ilerliyor. Ankara- İzmir arası tren yolculuğunda tanışan iki genç ilk etapta tartışırlar. Ayrı dünyaları olan iki genç farklı karakterler olmasına rağmen zaman içinde duygusal olarak yakınlaşırlar.

Oyuncular: Metin Akdülger, Dilan Çiçek Deniz

Yönetmen: Joe Wright

IMDB Puanı: 5.6

Five Feet Apart

Five Feet Apart filmi, dram dolu bir aşkı anlatıyor. Hastanede tedavi görürken iki gencin tanışıp yaşadığı aşk filmde konu edilmiştir. Kendi yaşıtlarından çok farklı yaşamları olan Will ile Stella birbirleriyle yaşadıkları aşk sayesinde mutluluğa erişirler. Yalnız bu iki genç aşığın hastalığı ölümcüldür.

Oyuncular: Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias

Yönetmen: Justin Baldoni

IMDB Puanı: 7.2

The Artist

Netflix aşk filmleri listemizde sıra dışı hikayesiyle The Artist filmi de yer alıyor. Karizmasıyla dikkat çeken George Valentin yapımcılar ve izleyicilerin vazgeçilmez oyuncusudur. Peppy Miller’se gözü yükseklerde genç bir oyuncu adayıdır. Valentina sessiz sinemanın yıldızıyken bir gün sesli sinemaya geçilmesiyle onun da kariyeri değişir. Kariyerinin yükseklerindeyken inişi gören Valentin genç dansçı Peppy Miller ile ilişki yaşamaya başlar.

Oyuncular: Berenice Bejo, Jean Dujardin, John Goodman

Yönetmen: Michel Hazanavicius

IMDB Puanı: 7.9

After

After filminin konusu Tessa isimli karakter üzerinden ilerliyor. Tesla ilk üniversiteye başladığında normal şekilde yaşamına devam eder. Fakat Hardin isimli gençle tanıştıktan sonra yaşamında önemli değişiklikler olur. After filminde Tesla’nın âşık olduktan sonraki yaşamındaki değişikliklere şahit olacaksınız.

Oyuncular: Samuel Larsen, Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin

Yönetmen: Jenny Gage

IMDB Puanı: 5.2

Someone Great

Someone Great filmi, sevgilisi tarafından terk edilen genç kadının yaşamı üzerinden ilerliyor. Genç kadın hayalindeki işle ilgili şehir değişikliği yapacağı esnada arkadaşlarıyla kendini bir maceranın içinde bulur. Jenny isimli genç kadın müzik muhabiri olmak istemektedir. Hayalindeki meslekle ilgili iş teklifi alan Jenny, çok şaşırır. Bir dergide sevdiği işi yapmak için can atan Jenny, San Francisco’ya taşınmak zorundadır. Jenny’e hayalindeki iş teklifi geldiğinde sevgilisi San Francisco’ya gitmek istemez. Uzaktan ilişki yürütmeyi istemediği için Jenny’den ayrılır. Hayalindeki meslekte çalışma imkânı bulan Jenny, sevgilisinin kendini terk etmesiyle hayal kırıklığı yaşar.

Oyuncular: Brittany Kar, Gina Rodriguez, LaKeith Stanfield

Yönetmen: Jennifer Kaytin Robinson

IMDB Puanı: 6.1

Through My Window

Neflix en iyi aşk filmleri listemize Through My Window filmini ekleyebiliriz. Filmin konusu, komşusuna aşık genç kız üzerinden ilerliyor. Genç kızın ailesi ilişkisini onaylamaz. Fakat genç kız yine de büyük bir aşkla komşusuna bağlanır. Genç kız komşusuyla karşılıklı ilişki yaşamaya başlar.

Oyuncular: Fred Hechinger, Amy Adams, Anthony Mackie

Yönetmen: Joe Wright

IMDB Puanı: 5.4

Last Summer

Last Summer filmi; 16 yaşındaki bir genç kızın aşk macerasını konu edinmiştir. Filmde Aslı ismindeki genç kızla, yakışıklı Deniz ve Burak’ın arasındaki aşk üçgeni anlatılıyor. Deniz abla dediği Aslı’ya karşı derin duygular besler. Yalnız bu aşk hikayesinde Deniz kendi gibi yakışıklı Burak isimli gençle mücadele etmek zorundadır.

Oyuncular: Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı

Yönetmen: Ozan Açıktan

IMDB Puanı: 6.3

Yazımızda Netflix en iyi aşk filmleri listesi hazırladık. Sizin de mutlaka izlenmeli dediğiniz Netflix aşk filmleri önerileriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

