Tüm Gaspar Noe Filmleri

Gaspar Noé; Arjantin asıllı Fransız bir yönetmen, film yapımcısı ve senaristtir. 27 Aralık 1963 doğumlu olan ünlü yönetmen Buenos Aires'te dünyaya geldi. Oldukça farklı bir tarza sahip olan Gaspar Noé, Stanley Kubrick filmlerinden büyük oranda etkilendiğini belirtmiştir. Kendi eserlerlerinde de küçük göndermeler yapan Gaspar Noé rahatsız edici filmler yapmak konusunda da usta diyebiliriz. Bizler de sizler için tüm Gaspar Noé filmlerini aşağıda sıraladık. Aralarında izlemedikleriniz varsa izleme listenize ekleyebilirsiniz.

Bu Güne Kadar Yapılmış Tüm Gaspar Noé Filmleri

Vortex (2021)

Lux Æterna (2019)

Climax (2018)

Love (2015)

Enter the Void (2009)

Irréversible (2002)

Seul Contre Tous (1998)

Listeye sadece uzun metrajlı filmler alınmıştır.

İzlemeye Değer Filmleri Bulmak İçin Kullanabileceğiniz 5 Yol İNTERNET Çekilen ilk filmden bugüne kadar yüz binlerce film çekildi, vizyona girdi. Bunların arasından izlemek için kendinize en uygununu seçmekte zorlanıyorsanız, en iyi tercih yapmak için birkaç internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Vortex (2021)

Aşırı yaşlı bir çiftin son zamanlarını konu alan bu film diğer Gaspar Noé filmlerinden oldukça farklı bir yapımdır. Gaspar Noé bir beyin kanaması atlattı ve zor bir Covid süreci yaşadı. Ünlü yönetmen, yaşamı ve ölümü sorguladığı bu filmini “yüreklerini yitirmeden önce akıllarını yitiren tüm insanlara” adadığını ifade etmiş.

Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Dario Argento, Françoise Lebrun, Alex Lutz

: Dario Argento, Françoise Lebrun, Alex Lutz IMDB Puanı: 7.4

Lux Æterna (2019)

Lux Æterna bir film setinde yaşanan olayları konu alan bir yapım. Cadılar hakkında olan bu filmde Charlotte ve Béatrice ismindeki iki aktrisin öyküsüne odaklanıyoruz. Teknik ve bazı kişisel sebeplerden ötürü aksayan film seti kısa süre içerisinde curcunaya dönüşür. Bir filmin kamera arkasının nasıl gözüktüğüne dair fikir edinmemizi sağlayan bu film özellikle de film çekmeye hevesli kişilere önerilebilecek bir yapım.

Tür : Dram, Gerilim

: Dram, Gerilim Oyuncular : Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, Abbey Lee

: Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, Abbey Lee IMDB Puanı: 6.3

Climax (2018)

Özel bir gösteri için hazırlanan Fransız dansçılar boş bir okul bulurlar ve beraber çalışmak için prova yaparlar. Birdenbire her şey kontrolden çıkar ve herkes tuhaf davranmaya başlar. Herkesin içtiği bir kokteylin içine halüsinojenik madde atıldığı öğrenilir ve bunun kimin yaptığı açığa çıkana kadar binadaki herkes akılalmaz bir kabusun başrolü olur.

Tür : Dram, Korku, Müzik

: Dram, Korku, Müzik Oyuncular : Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub

: Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub IMDB Puanı: 6.9

Love (2015)

Pariste yaşayan, Amerika asıllı, Murphy ismindeki bir kişinin öyküsüne odaklandığımız bu yapımda ana karakterimiz Electra isimli bir kadın ile tutkulu bir ilişki yaşarlar. İlişkilerinin ilerleyen dönemlerinde oldukça sıra dışı bir tecrübe yaşarlar.

Tür : Dram, Romantizm

: Dram, Romantizm Oyuncular : Aomi Muyock, Karl Glusman, Klara Kristin

: Aomi Muyock, Karl Glusman, Klara Kristin IMDB Puanı: 6.1

Enter the Void (2009)

Gaspar Noé’nin en popüler eserlerinden biri olan Enter the Void dilimize “Boşluk” olarak çevirildi. Birinci şahıs gözünden izlediğimiz bu film alışılmış filmlerin çok ötesinde bir seyir zevki sunuyor. Gaspar Noé’nin tabiriyle bu film “psikedelik bir melodram”. Tokyo’daki bir uyuşturucu satıcısı olan Oscar’ın gözünden izlediğimiz bu filmde ana karakterimiz polis baskını sonucunda vurulur ve ruhu dünyadan ayrılmaya direnir. Kız kardeşi Linda’yı korumak için onun peşine düşer.

Tür : Dram, Fantastik

: Dram, Fantastik Oyuncular : Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy

: Nathaniel Brown, Paz de la Huerta, Cyril Roy IMDB Puanı: 7.2

Irréversible (2002)

Türkçemize “Dönüş Yok” diye çevrilen bu film herkese göre bir film değil. Oldukça rahatsız edici konulara değinen bu film Gaspar Noé’nin en kışkırtıcı filmi desek yanılmış olmayız. Gaspar Noé’nin adını tüm dünyaya duyuran bu film sizi derinden sarsabilir. Bir Paris gecesinde oldukça travmatik bir olay yaşayan Alex’in dramını izlediğimiz bu film uzun süre aklınızdan çıkmayacak.

Tür : Suç, Dram, Gizem

: Suç, Dram, Gizem Oyuncular : Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel

: Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel IMDB Puanı: 7.3

Seul Contre Tous (1998)

Dilimize “Herkese Karşı Tek Başına” şeklinde çevrilen bu filmde hapisten yeni çıkmış bir kasabın öyküsünü izliyoruz. Hayatını yoluna koymaya çalışan bu adamın bir de zihinsel engelli kızı vardır. Kızını akıl hastahanesine gönderen bu kasabın bir de hamile sevgilisi vardır. Hamile kadın bu adama bir kasap dükkanı açacağını söylemiştir ve adam sırf bunun için ilişkisini sürdürmektedir. Gerçeği öğrenen kadın kasabı terk eder ve adam tek başına kalır.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Philippe Nahon, Blandine Lenoir, Frankie Pain

: Philippe Nahon, Blandine Lenoir, Frankie Pain IMDB Puanı: 7.3

Gaspar Noé filmlerinden bahsettiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Gaspar Noé filminiz hangisi? Gaspar Noé filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.