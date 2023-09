NoteLedge, aklınıza gelen tüm düşünceleri farklı formatlarda not olarak kaydedebilmenizi sağlıyor.

Hasan Okçu - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Aklınıza gelebilecek her şeyi hızlı bir şekilde not etmenizi ve tüm yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz çok yönlü bir kullanım sunan NoteLedge, bu notları sonradan düzenleyebilme imkanı da sunuyor. Dijital not defteri olmanın çok ötesinde bir uygulama olan NoteLedge, fotoğraftan videoya, ses kaydından çizime kadar birçok farklı formatta not oluşturmak için kullanılabiliyor.

Sürükle bırak arayüzü, içeriği her şekilde düzenleyebilme ve birbirine bağlayabilme olanağı tanıyor. Kaydedilen çalışmaları mobil cihazlardan sunma ve PDF formatına dönüştürüp paylaşabilme seçeneği de bulunuyor. Ders notları, görsel fikirler, moodboardlar, proje planlamaları ve dokümantasyon için ideal bir uygulamasıdır.

NoteLedge İndir

Dijital not defteri uygulaması olan NoteLedge, düzgün bir şekilde el yazısı ile not alma imkanı sunuyor. Fikirlerin hızlı bir şekilde aktarılabilmesi ve çizim araçlarıyla tutulan notları farklı bir formata dönüştürmeye yardımcı oluyor. Birden fazla yazı tipi ve renk seçeneği bulunuyor.

Aynı anda birden fazla not alınabiliyor. Notları yazı olarak ve ses kaydederek tutabilme imkanı da bulunuyor. Eklenen görsellerin üzerine çizim yapılabiliyor ve yazı yazılabiliyor. Sürükle bırak yöntemi sayesinde de içerikler basit bir şekilde düzenlenebiliyor.

NoteLedge Özellikleri