Windows Kayıt Defteri Nasıl Temizlenir?

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda Kayıt Defteri nasıl temizlenir? Bu yazıda bilgisayarın performansını etkileyen Kayıt Defteri bölümünün nasıl temizleneceğini açıkladık. Rehberimizde bulunan yazılımlar sayesinde bu süreci kolayca tamamlayabilmeniz mümkün.

Windows’un Kayıt Defteri’nde bazı gereksiz girişleri temizleyerek sistem hızında artış sağlayabilmeniz mümkün. Bilgisayarınız gittikçe yavaşladıysa ve sorunun kaynağını bulamıyorsanız, belki de sorun kayıt defterindeki gereksiz verilerden kaynaklanıyordur.

Kayıt Defteri Neden Temizlenmeli?

Kayıt Defteri'nden gereksiz bilgileri temizleyerek bilgisayarınızın performansında artış sağlayabilmeniz mümkün. Kaldırdığınız programların kalıntıları, sistemdeki bazı hatalar vb. durumlarda başvuracağınız bölümün Kayıt Defteri olabileceğini unutmayın.

Antivirüs programları ile sildiğinizi düşündüğünüz zararlı yazılımların kalıntıları hala bilgisayarınızda bir yerlerde gizleniyor olabilir. Bunun önüne geçmek için de bu yöntemi kullanmak şart. Ayrıca, bazı uygulamalarda girdiğiniz e-posta, şifre gibi kişisel bilgiler de Kayıt Defteri'ne kaydedilmektedir.

Söz konusu bilgilerin başkalarının eline geçmesini istemiyorsanız, önlem almanızda fayda var. Peki, Kayıt Defteri temizleme işlemi için hangi adımlar uygulanmalıdır?

Kayıt Defteri Temizleme Programları

CCleaner

Wise Registry Cleaner

AVG PC Tuneup

Advanced SystemCare

Auslogics Registry Cleaner

Bu işlemi manuel olarak yapmanız çoğunlukla tavsiye edilmez. Kayıt Defteri'nde yapacağınız yanlış bir işlem, sistemin zarar görmesine neden olabilir ve daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için geliştirilen çeşitli temizlik yazılımları bulunuyor.

Ayrıca bu uygulamaları kullanmadan önce Kayıt Defteri yedeklemesini yaparak, olası bir hatayla karşılaşmanız durumunda önleminizi alabilirsiniz.

CCleaner

İlk olarak CCleaner uygulamasını deneyelim. Uygulamayı açtıktan sonra Kayıt Defteri’ni seçin. Kayıt Defteri Bütünlüğü bölümünde taranacak olan bölümleri görebilirsiniz. Hepsini seçmeniz daha yararlı olacaktır. Bu adımdan sonra "Sorunlar için Tara" butonuna tıklayın.

Tespit edilen sorunları görebiliyorsunuz. "Seçili sorunları çöz" butonuna basarak problem çıkaran kayıtları çözebilirsiniz. Yedekleme uyarısına evet diyerek, Kayıt Defteri'ni yedekliyoruz. Tüm sorunları çöz diyerek, tespit edilen tüm sorunları çözebilir, bu sorunların sebep olabileceği hatalar ve çözüm yolunu tek tek görmek için de "Sorunu Çöz" butonunu kullanabilirsiniz.

Wise Registry Cleaner Free

Wise Registry Cleaner programında Kayıt Defteri'nde taranacak bölümleri listeden görebilirsiniz. Hemen hemen her bölümü tarayarak sorunları ortaya çıkaran uygulama, her kategoride bulunan sorunları da gösteriyor. "Taramayı Başlat" butonuna tıklayarak işlemi başlatabilirsiniz.

Temizliği Başlat butonuna tıkladığınızda, Kayıt Defteri yedeği otomatik olarak alınıyor ve temizlik işlemi başlatılıyor. İşlem tamamlandığında toplam sorun, çözülen ve çözülemeyen sorunları görebiliyorsunuz.

AVG PC Tuneup

AVG PC Tuneup, Kayıt Defteri temizleme özelliği sayesinde Kayıt Defteri'nde bulunan gereksiz girdileri tespit ediyor ve temizliyor. Programda ayrıca kayıt defteri birleştirme işlevi de mevcut. AVG PC Tuneup'ta bunların yanı sıra disk birleştirme, program kaldırma aracı, dosya kurtarma gibi özellikler de bulunuyor.

Advanced SystemCare

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolay kullanım imkânı sunan Advanced SystemCare Kayıt Defteri hatalarını düzeltme, gereksiz dosyaları temizleme, disk birleştirme, kayıt defteri birleştirme dahil olmak üzere pek çok özelliğe sahip.

Auslogics Registry Cleaner

Kayıt Defteri'ni temizleyebilmek için kullanabileceğiniz programlar arasında Auslogics Registry Cleaner da yer alıyor. Çok basit bir kullanıma sahip olan program sayesinde Kayıt Defteri'ni kolayca temizleyebilirsiniz. Program Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 11 işletim sistemlerini destekliyor.

Bu yazıda Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda Kayıt Defteri nasıl temizlenir sorusunu cevapladık. Hazırladığımız rehberde yer alan programlar sayesinde bu işlemi çok pratik şekilde tamamlayabilirsiniz.