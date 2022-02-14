Clash of Clans Bilgisayarda Nasıl Oynanır?

Clash of Clans PC'de oynama nasıl yapılır? Son birkaç yılın en popüler mobil oyunlarından biri olan Clash of Clans'ı bilgisayarda oynamak için yapılması gerekenler pek çok bilgisayar kullanıcının merak ettiği konuların başında geliyor.

Clash of Clans oyuncularının bildiği üzere online olunmadığı sürelerde köye saldırı düzenleniyor. Oyuncu ne kadar süre boyunca aktif olmazsa ilerlemesi de o kadar azalıyor. Bu da elbette oyuncuların canını sıkıyor ve Clash of Clans bilgisayarda oynanır mı gibi sorularla bunu engellemenin yollarını aramaya başlıyor.

Peki, bunu önlemenin bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Clash of Clans bilgisayarda oynama programı kullanarak sürekli aktif olabilir, köyünüze yapılan saldırıların önüne geçebilirsiniz. Bunun için bir emülatör kullanmamız gerekiyor. Bu makalede üzerinden gideceğimiz emülatör, Bluestacks'tir ancak isteğe bağlı olarak diğer Android emülatörlere de göz atabilirsiniz.

Clash of Clans PC'de Oynama Nasıl Yapılır?

BlueStacks'i indirin.

Kurulum aşamasını "Devam et" butonuna basarak tamamlayın.

butonuna basarak tamamlayın. Programı açın.

Google hesabınıza giriş yapın.

Clash of Clans'ı indirin.

İndirme işlemi sona erdikten sonra oyunu emülatör üzerinden açın.

Bluestacks programının kurulumundan Clash of Clans'ı nasıl açacağınıza kadar detaylı bilgi içeren Clash of Clans PC'de oynama adımlarını takip ederek siz de söz konusu mobil oyunu bilgisayar üzerinden oynamaya başlayabilirsiniz.

Clash of Clans'ı bilgisayarda nasıl oynarım gibi bir sorusu olanlar ilk olarak BlueStacks'i indirmelidir.

Kurulum dosyasını indirdikten sonra üzerine çift tıklayın ve kurulum bölümüne geçin. İlk karşılaştığınız sayfada sağ alttaki "Devam et" butonuna tıklayın ve kurulum işleminin tamamlanmasını bekleyin.

BlueStacks bir emülatör olduğu çim hem kurulum hem de giriş işlemleri beklediğinizden biraz daha yavaş gerçekleşebilir. Bekleme süreleri bilgisayarınızın performansına bağlı olarak da değişiklik gösterebiliyor.

Kurulum işlemi bittikten sonra masaüstünde ya da programı kurduğunuz dosya içerisinden programın simgesine tıklayarak BlueStacks'i açmanız gerekiyor. Programı açtıktan sonra ekran üzerinde sık kullanılan oyun ve uygulamaları göreceksiniz.

Bu ekran üzerinde Clash of Clans'ı bularak giriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca Clash of Clans dışında diğer uygulama ve oyunları da BlueStacks emülatörü ile açmanız mümkündür.

Bir önceki adımda gördüğünüz işlemi yaparken sizden Google hesabınıza giriş yapmanız isteniyor. Burada telefon ya da tabletinizde kullandığınız Google hesabınızın e-posta ve şifresini girerek giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş yapmazsanız Clash of Clans köyünüze erişim sağlayamıyorsunuz ve size sıfırdan başlayacağınız 1. seviye köy açılıyor. Güvenli bir emülatör olan BlueStacks'e güvenerek giriş bilgilerini gönül rahatlığı ile girebilirsiniz.

Gerekli bilgileri yazıp hesabınıza giriş yaptıktan sonra veya yeni hesabınızı oluşturduktan sonra Clash of Clans oyununa girebiliyorsunuz. Eğer daha önceden oyunu oynuyorsanız, kendi köyünüz yükleniyor. Daha önceden bir Clash of Clans oyuncusu değilseniz, yukarıda da belirttiğim gibi yeni bir köy oluşturuluyor ve oyunu oynamaya başlıyorsunuz.