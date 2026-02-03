Occupy Mars: The Game, Mars'ta hayatta kalmaya çalıştığınız gerçekçi bir koloni kurma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 23 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Mars çok büyük bir haritaya sahip. Farklı bölgeleri keşfetmek için roverlar (keşif araçları) inşa etmeli, bunları modifiye etmeli ve değerli kaynaklar (su buzu, madenler vb.) bulmak için derinlere inmelisiniz.

Sadece açlık ve susuzlukla değil; devasa toz fırtınaları, radyasyon sızıntıları ve dondurucu gece sıcaklıklarıyla da savaşmalısınız.

Devre kartlarını tamir etmeniz, güneş panellerini doğru açıyla yerleştirmeniz, kablo bağlantılarını yapmanız ve karmaşık boru hatlarını yönetmeniz gerekiyor.

Açık dünya hayatta kalma oyunu olan Occupy Mars: The Game, oyunculara Mars'ta koloni kurma deneyimi sunuyor. Mars üzerine koloninizi inşa edin, bambaşka bölgeleri keşfedin ve gitgide yaşam alanınızı geliştirin. Hayatta kalmak istiyorsanız, kaynak aramalı ve yeterli gıdayı sağlamalısınız.

Koloniniz için sadece yiyecek ve su yeterli olmayacak. Daha gelişmiş bir yaşam alanı için oksijen tankları, seralar, yakıt jeneratörleri ve çeşitli sistemleri kurmalısınız.

Görsel ve oynanış açısından mükemmel bir deneyim sunan Occupy Mars: The Game, sunduğu içeriklerle birlikte puanını daha da artırıyor diyebiliriz. Neredeyse her türlü fizik kuralı, senaryo ve kurulabilir sistemler oyun içerisinde bulunuyor. Tüm bunları keşfetmek tamamen sizin elinizde.

Occupy Mars: The Game İndir

Gerçekçi gece ve gündüz dengesine sahip olan Mars yüzeyinde, güneş enerjisini doğru kullanmalısınız. Koloninize enerji sağlamak, çalışmakta olan tüm aksamlar için en önemli etkendir. Ayrıca, çevredeki doğal kaynaklardan ve madenlerden yararlanmayı unutmayın.

Hayatta kalma türünü seven biriyseniz, kesinlikle Occupy Mars: The Game indirin ve Mars yüzeyinde kendi devasa koloninizi kurun!

Occupy Mars: The Game Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Windows 10 İŞLEMCI: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1500X BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: RX 570 4GB VRAM / GeForce GTX 970 4GB VRAM

RX 570 4GB VRAM / GeForce GTX 970 4GB VRAM DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan