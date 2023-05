Keşfetmeniz Gereken En İyi BluTV Belgeselleri

BluTV belgeselleri, yerli dijital yayın hizmetini kullanan kişilerin hem keyifli zaman geçirmesini hem de çeşitli konular hakkında bilgi edinmesini sağlıyor. Bu yazıda platformda ön plana çıkan yapımları bir arada topladık.

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen dijital yayın platformunun kütüphanesinde yapay zekadan uzaya kadar birçok konuda oldukça başarılı belgeseller bulunuyor. Peki, BluTV'de izlenebilecek en başarılı belgesel yapımları hangileri?

BluTV Belgeselleri Listesi

Estonia

Mosquito

This Is A.I.

Death by Fame

Last Exit: Space

The Elon Musk Show

Looking for Life on Mars

Johnny Vs Amber: The U.S. Trial

How the Universe Works

Deadliest Kids

Yukarıda en iyi 10 BluTV belgeseli bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Estonia

MS Estonya feribotunun 1994 yılında Baltık Denizi'nde batması sonucunda 852 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan belgesel dizsinde uzmanlar, söz konusu feribotun batma sebebini açıklamaya çalışıyor.

Mosquito

2017 yılında yayımlanan belgesel, dünya genelinde ölümcül hastalıkları yayan sivrisinekleri konu alıyor. Mosquito olarak isimlendirilen yapımda dünyanın önemli bilim insanları, konuya dair önemli bilgiler paylaşıyor.

This Is A.I.

Yakın gelecekte yapay zeka insanlığı yok edebilir mi? Bu sorunun yanıtı, yapay zeka araçlarının popüler hâle geldiği günlerde oldukça merak ediliyor. 2018 yapımı belgeselde bilim insanları ve uzmanlar, yapay zekanın gelecekte insanlığı nasıl etkileyebileceğine dair görüşlerini belirtiyor.

Death by Fame

2023 yılında yayımlanan Death by Fame isimli yapımda araştırmacılar, şöhretin karanlık yüzüne ışık tutuyor. Hollywood'un umut veren bazı isimlerinin yükseliş, düşüş ve cinayet hikâyelerine odaklanılıyor.

Last Exit: Space

Uzaya doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkaran Last Exit: Space, milyarlarca gezegene ev sahipliği yapan uzayda koloni kurma hayaline ne kadar yakın olunduğuna cevap aranıyor. 2022 yapımı belgesel filmi 81 dakika uzunluğunda.

The Elon Musk Show

Aile üyeleri, iş ortakları ve yakın arkadaşları, Elon Musk'ı anlatıyor. Belgesel, dünyaca ünlü iş insanı Musk'ın kariyerindeki önemli kısımlara odaklanıyor. 2022 yılında çıkan yapım 3 bölümden oluşuyor.

Looking for Life on Mars

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından başlatılan Mars 2020 misyonuna odaklanıyor. 53 dakika uzunluğundaki yapım 2021 yılında çıktı.

Johnny Vs Amber: The U.S. Trial

2022 yılında yayımlanan Johnny vs Amber: The U.S. Trial, dünya genelinde çok fazla ilgi gören Johnny Deep ile Amber Heard arasındaki davayı konu alıyor. Hukuk mücadelesinin iki tarafı adli açıdan değerlendiriliyor.

How the Universe Works

İlk olarak 2010 yılında yayımlanmaya başlayan How the Universe Works (Evren Nasıl İşliyor), evrene dair merak edilen sorulara yanıt arıyor. Belgeselde Phil Plait, Michelle Thaller, Richard Lintern ve daha birçok isim bulunuyor.

Deadliest Kids

Profesör David Wilson isimli kriminoloji uzmanı, cinayet ile yargılanan dört gencin suçlarının ardındaki psikolojiyi araştırır. 2021 yılında çıkan yapım 1 saat uzunluğunda.