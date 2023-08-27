Cities Skylines, şehir kurma oyunlarını seven pek çok kişi tarafından biliniyor ve oynanıyor. Eğer siz de Cities Skylines sevdalısı biriyseniz ve artık oynamak için başka bir oyun arıyorsanız ancak bu türden kopamıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere Cities Skylines benzeri oyunlardan bahsedeceğiz.

Şanslıyız ki Cities Skylines benzeri oyunların sayısı her geçen gün artıyor. Yeni çıkan şehir kurma oyunları gün geçtikçe daha farklı şeyler deniyorlar ve bizlere farklı bir tecrübe sunmayı amaçlıyorlar. Pek çokları için Cities Skylines en iyi şehir kurma oyunlarından biri olsa da kimse farklı bir oyun tecrübesine hayır demez herhalde öyle değil mi?

En İyi Cities Skylines Benzeri Oyunlar

Ostriv

Tropico 6

Banished

SimCity 4

Frostpunk

Anno 2205

Surviving Mars

Ostriv

18. yüzyıl Ukraynasında geçen bu oyunda amacımız basit ve işlevsel evler inşa etmek. Yaratıcılığınızı ve yönetim yeteneklerinizi test edebileceğiniz bu oyun görselliği ile de dikkat çekiyor.

Tropico 6

Korkutucu bir diktatör mü olmak isterdiniz yoksa barışçıl bir devlet adamı mı? Tropico 6’da ikisini de olabilirsiniz. Bir adayı yönettiğiniz bu yapımda her şey sizin kontrolünüzde. Renkli bir dünyaya sahip olan bu ada devletinde ekonomi ve strateji çok önemli.

Banished

Oldukça rahatlatıcı bir atmosferi olan bu yapım oynayabileceğiniz en sakin şehir kurma oyunudur. Cities Skylines benzeri oyunlar içerisinde pek bilinmeyen bir cevher olan Banished, sürgün edilmiş bir grup insanın tekrardan bir şehir kurma öyküsünü konu alıyor.

SimCity 4

Oldukça eski bir oyun olmasına rağmen eski toprak oyuncuların muhakkak bileceği bu oyun zamanına göre muhteşem bir yapımdı. Cities Skylines benzeri oyunlar listemizdeki en eski oyun olan SimCity 4, 2003 yılında piyasaya sürülmüştü.

Frostpunk

2018 yılında çıkış yapan Frostpunk listemizdeki en iyi şehir kurma oyunlarından biridir. Aynı zamanda hayatta kalma faktörünün de eklendiği bu oyunda bir grup insanı soğuktan korumaya çalışıyoruz. Ahlak anlayışınızı sorgulatacak, yer yer içinizi burkacak bu oyun sizlere bambaşka bir şehir kurma oyunu tecrübesi sunacak.

Anno 2205

Fütüristik bir şehir kurma tecrübesi arıyorsanız Anno 2205’ye muhakkak bir göz atmalısınız. Oldukça sıra dışı bir görselliğe sahip olan Anno 2205, Blue Byte tarafından geliştirildi ve Ubisoft tarafından yayınlandı.

Surviving Mars

Sürekli Dünya’da şehir kurmaktan sıkıldınız mı? O zaman sizi Surviving Mars oynamaya davet ediyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere Mars’ta bir koloni kurmaya çalıştığımız bu oyunda kızıl gezegene yaşam getirmeye çalışıyoruz. Haemimont Games tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Surviving Mars 2018 yılında çıkış yaptı.

Cities Skylines benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori oyununuz hangisi? Bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka Cities Skylines benzeri oyunlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.