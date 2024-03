Only Climb: Better Together

Only Climb: Better Together, ister tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir platform parkur oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Platform parkur oyunlarına yeni bir soluk getiren Only Climb: Better Together, oyunculara çevrimiçi parkur imkanı sunuyor. Artık sadece tek başınıza değil, arkadaşlarınızla da uçsuz bucaksız gökyüzüne tırmanabileceksiniz. Çeşitli parkurları geçmek ve dinamik istasyonları anlamak ilk başta zor gelse de, oyuna gitgide daha fazla bağlanacaksınız. Ayrıca, Only Climb: Better Together sistem gereksinimleri, düşük ve orta seviyeli sistemlere de hizmet verebilecek.

Oyunu 8 kişiye kadar birlikte oynayabilirsiniz. Eğer hiç arkadaşınız yoksa bu macerayı tek başınıza da bitirebilirsiniz. Lakin arkadaşlarınızla birlikte oynamak, oyunu hem daha eğlenceli hale getirecek hem de daha fazla stresli hissedeceksiniz. Neden mi? Geliştiricilerin asıl istediği oyuncuların birbirlerine yardım etmesinden daha çok, yardım etmemesidir. Bu nedenle arkadaşlarınızın ilerlemelerini önleyebilir veya onların sizi önlemesine mani olabilirsiniz.

Only Climb: Better Together İndir

Bu tarz oyunlar her ne kadar can sıkıcı bir yapıda olsa da, ilerlemekten hiçbir zaman vazgeçmemelisiniz. Oyunda yanlış bir yol olmadığını ve yukarıya tırmanabildiğiniz her yolun doğru olduğunu unutmayın.

Oyun, kontrol anlamında zorlu bir yapıya sahip. Zaten bu denli bir oyunun kontrollerinin kolay olmasını beklememeliyiz. İnce ayarları her daim düşünüp yapmalı ve kontrollere hızlıca alışmalısınız. Finale ulaşmak istiyorsanız, sadece sıkılmayın ve kontrollerde bir an önce profesyonelleşin.

Evet, oyuncular tarafından hem sevilen ve bir yandan da stresli olarak görünen Only Climb: Better Together'ı indirin ve gökyüzüne arkadaşlarınızla birlikte ulaşmaya çalışın. Karakterlerinizi istediğiniz gibi giydirin, oyunlara katılın ve dinamik parkurlardaki bilmeceleri çözün!

Only Climb: Better Together Sistem Gereksinimleri