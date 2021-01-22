En İyi Cyberpunk 2077 Modları

CD Projekt RED’in Cyberpunk 2077 isimli video oyunu, 2020 yılının sonuna doğru çıkışını gerçekleştirmesine rağmen yılın en çok konuşulan video oyunu oldu. Oyunun piyasaya sürülmesinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçmiş olmasına rağmen oyuncuların beğenisine sunulan Cyberpunk 2077 modları şaşırtıcı bir sayıya ulaştı.

Cyberpunk 2077 için GTA 5’e özel olarak yapılan devasa nitelikte modlar geliştirmek elbette ki şimdilik çok mümkün değil. Oyun modu geliştiricilerinin Grand Theft Auto serisinin son oyununa özel olarak geliştirdiği modlara benzer modları söz konusu video oyununa getirmesi için biraz daha beklememiz gerekiyor. Bu süre zarfında mevut imkânlarla yapılan birkaç önemli oyun modu bulunuyor.

Oyununuzu biraz daha renkli hâle getirmenize ve video oyunundaki hataları görmezden gelmenize yardımcı olacak birkaç önemli oyun modunu bir arada topladık. Sizler de oyununuza biraz canlılık katmak istiyorsanız aşağıda tavsiye ettiğimiz modlara göz atmaya başlayabilirsiniz.

İndirip Denemeniz Gereken Cyberpunk 2077 Modları

Cyberpunk 2077, son zamanlarda çıkışını gerçekleştiren diğer video oyunlarının aksine olumsuz bir biçimde ses getirdi. Oyunda yer alan hatalardan ötürü geliştirici şirkete toplu davalar açılmaya devam ediyor. Oyununuzu biraz daha eğlenceli hâle getirmek ve oyunda yer alan bazı hataları gidermek için aşağıda yer alan oyun modları indirip deneyebilirsiniz.

Cyberpunk 2077 için geliştirilen en iyi modlar söz konusu olduğunda bu oyun modu şu anda muhtemelen indirebileceğiniz en iyi modlardan bir tanesidir. CD Projekt RED, video oyununu piyasaya sürdüğünden beri oyuncular rahatsız edici seviyedeki hatalardan ötürü oyunu eleştirmeye devam ediyor. Siz de oyundaki sayısız hatadan şikayetçiyseniz Cyber Engine Tweaks size bu konuda yardımcı olabilir.

Cyber Engine Tweaks’in asıl görevi oyundaki hataları düzeltmektir ancak modun yapabilecekleri sadece bununla sınırlı kalmıyor. Bu mod sayesinde oyunun performansını da iyileştirme olanağına sahip oluyorsunuz. Bu oyun modu sayesinde video oyununun donmasına veya düşük performansa yol açmasına neden olan özelliklerinin bir kısmını kapatabiliyorsunuz. Çökme ve benzeri bazı sorunları da ortadan kaldırıyor.

Hata düzeltme ve performans optimizasyonuna ek olarak oyunda bazı hileler kullanabiliyorsunuz. Bu oyun modu, oyuna ilaveten bir menü ekliyor. Bu menü ilginç hileler kullanmanıza olanak sunuyor. Örneğin Night City’nin yollarındaki tüm yayaları ve arabaları ortadan kaldırabiliyorsunuz.

Bu Cyberpunk 2077 modu, oyuna bazı ek tuş bağlantıları eklemek istiyorsanız yararlıdır. Bu modu yükledikten sonra, ana anahtar bağlamanızı F'den E'ye değiştirirsiniz.Ayrıca, gerçekten şaşırtıcı olan V'yi tuttuktan sonra yavaşça yürüyebilir veya sürebilirsiniz.

Cyberpunk 2077 için geliştirlen bu modun amacı aslında oldukça basittir. Oyundaki karışıklığı gidermek amacıyla geliştirilen bu mod, F tuşu ile E’nin işlevini değiştirir. V tuşuna basılı tutarak yavaşça yürüyebilir ve araba sürebilirsiniz.

Bu oyun modunun listenin ikinci sırasındaki modla benzer bir amacı vardır. Bu mod oyundaki tuşlar üzerinde daha çok kontrol sahibi olmanızı sağlar. Örneğin harita açma işlevini üstlenen tuşu değiştirmek istiyorsanız bu oyun modunu kullanarak başka bir tuşun bu işlevi yerine getirmesini sağlayabilirsiniz.

Oyunun dokularını geliştirmek için bir mod arıyorsanız Autonomous ReShade tam olarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir moddur. Bu mod, oyunun grafiklerini ve dokularını bambaşka bir boyuta taşıyor. Oyun modu performans açısından da herhangi bir sorun oluşturmuyor. Bu, modun video oyununu çökertme ihtimali üzerinde çok fazla düşünmenize gerek olmadığı anlamına geliyor.

Oyunun araç sürme deneyiminin yeterince iyi olmadığını düşünüyorsanız Better Vehicle Handling ile bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. CD Projekt RED gelecek güncellemelerle birlikte araç kullanımı üzerinde de birtakım iyileştirmelere gidecek olsa da o zamana kadar bu oyun modunu kullanabilirsiniz.

Bu oyun modu, karakterinizi üçüncü şahıs nişancı (third-person shooter) gözünden görmenizi sağlar. Oyun modunun nasıl kurulacağını modun kurulum talimatlarından öğrenebilirsiniz.

Oyunda hacklenebilecek daha fazla akıllı nesne istiyorsanız CITY H4CK bu isteğinizi karşılayabilecek sayılı modlardan bir tanesidir. Bu oyun modunu yükleyerek oyunda hackleyebileceğiniz akıllı nesnelerin sayısını arttırabilirsiniz.