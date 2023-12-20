Microsoft Teams Yapay Zekâ Özelliği 'Together' Nedir? Nasıl Kullanılır?
Çevrimiçi toplantılarda katılımcılarla aynı mekânda olduğunuzu hissettiren yapay zekâ destekli 'together' modunu keşfedin. İşte Teams'in yeni AI özelliği!
Pandemi döneminde eğitimlerin, toplantıların, seminerlerin ve diğer toplu etkinliklerin dijitale taşınması kaçınılmaz oldu. Bu dönemde geliştirilen uygulamalar online görüşmelerle iş ve eğitim hayatında sürdürülebilirlik sağladı.
Aynı zamanda insanların sosyalleşme ihtiyacını da göz önünde bulundurarak bazı eklentiler geliştirildi. Microsoft Teams, online etkinliklerde sıkça tercih edilen uygulamalardan biri oldu.
Uygulamanın sahip olduğu ‘Together’ yani ‘Birlikte’ özelliği ise katılımcıların kendilerini fiziki olarak bir aradaymış gibi hissetmesine olanak sağladı.
Peki, Microsoft Teams Together özelliği tam olarak nedir? Nasıl kullanılır? İşte detaylar!
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Gün geçtikçe yaygınlaşan hibrit çalışma sisteminin, uzaktan eğitim ve remote işlerin olmazsa olmazı ‘online toplantılar’ oluyor.
Microsoft Teams Together Nedir?
Microsoft tarafından geliştirilen bu özellik kullanıcılara ‘mod seçeneği’ olarak sunuluyor. Bir toplantı düzenlediğinizde yapay zekâ destekli ‘together’ yani ‘birlikte’ modunu seçerek ilerleyebilirsiniz.
Standart modda online toplantılarda katılımcılar patchwork görünümündeki genel bir ekranda kendi arka planları ile bölünmüş ekranlar şeklinde görülüyorlar. Birlikte modunu açtığınızda ise yapay zekâ ile oluşturulmuş bir konferans salonu görseli karşınıza çıkıyor.
Katılımcılar yan yana dizili koltuklarda oturan gerçek zamanlı sanal figürlere dönüştürülüyor.Bu da kullanıcılara kendilerini daha gerçekçi ve sosyal bir ortamda takım arkadaşları ile etkileşim halinde olduğunu hissettiriyor.
Microsoft Teams Together Nasıl Kullanılır?
- Microsoft Teams hesabınıza giriş yapın.
- Uygulamanın en güncel sürümünün cihazınızda yüklü olduğundan emin olun.
- Profil seçeneğine tıklayıp ‘Ayarlar’ menüsüne gidin.
- Genel sekmesinde ‘yeni toplantı deneyimini aç’ seçeneğini aktif hale getirin.
- Bu aşamadan sonra ana ekrana dönüp konferans ayarlarından ilerlemeniz gerekiyor.
- Yeni bir konferans başlatın.
- Üç nokta şeklindeki butona tıklayıp ‘together mode’ veya ‘birlikte modu’ seçeneğini aktifleştirin.
- Toplantıya katılan kişilerin yüz ve omuz kısımlarının kullanıldığı, konferans salonu şeklinde gözüken ortak bir arka plan oluşacak.
- Farklı arka planların dikkat dağıtmasını engellemek ve daha gerçekçi bir toplantı deneyimi sunmak için kullanabileceğiniz bu özelliği maksimum 49 katılımcının olduğu toplantılarda kullanabilirsiniz.
- Birlikte modunun kullanılabilmesi için minimum katılımcı sayısı ise 5 kişi. Yani, birebir görüşmelerde bu modu aktif hale getiremiyorsunuz.
- Sistem gereksinimlerine baktığımızda bu özelliği kullanabilmek için 1.6 GHz CPU, 4GB RAM, 3 GB Dahili hafıza, 512 MB grafik bellek, 1024 x 768 px çözünürlük, Windows 8.1 ve üstü işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor.
- Ek olarak toplantıyı gerçekleştirebilmek için kamera, mikrofon ve hoparlör kullanmalısınız.
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