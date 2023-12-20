Microsoft Teams Yapay Zekâ Özelliği 'Together' Nedir? Nasıl Kullanılır?

Pandemi döneminde eğitimlerin, toplantıların, seminerlerin ve diğer toplu etkinliklerin dijitale taşınması kaçınılmaz oldu. Bu dönemde geliştirilen uygulamalar online görüşmelerle iş ve eğitim hayatında sürdürülebilirlik sağladı.

Aynı zamanda insanların sosyalleşme ihtiyacını da göz önünde bulundurarak bazı eklentiler geliştirildi. Microsoft Teams, online etkinliklerde sıkça tercih edilen uygulamalardan biri oldu.

Uygulamanın sahip olduğu ‘Together’ yani ‘Birlikte’ özelliği ise katılımcıların kendilerini fiziki olarak bir aradaymış gibi hissetmesine olanak sağladı.

Peki, Microsoft Teams Together özelliği tam olarak nedir? Nasıl kullanılır? İşte detaylar!

Microsoft Teams Together Nedir?

Microsoft tarafından geliştirilen bu özellik kullanıcılara ‘mod seçeneği’ olarak sunuluyor. Bir toplantı düzenlediğinizde yapay zekâ destekli ‘together’ yani ‘birlikte’ modunu seçerek ilerleyebilirsiniz.

Standart modda online toplantılarda katılımcılar patchwork görünümündeki genel bir ekranda kendi arka planları ile bölünmüş ekranlar şeklinde görülüyorlar. Birlikte modunu açtığınızda ise yapay zekâ ile oluşturulmuş bir konferans salonu görseli karşınıza çıkıyor.

Katılımcılar yan yana dizili koltuklarda oturan gerçek zamanlı sanal figürlere dönüştürülüyor.Bu da kullanıcılara kendilerini daha gerçekçi ve sosyal bir ortamda takım arkadaşları ile etkileşim halinde olduğunu hissettiriyor.

Microsoft Teams Together Nasıl Kullanılır?