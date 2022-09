All in! Games

Phantom Hellcat Steam üzerinde bilgisayar platformu için sergilenmeye başlandı.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Daymare: 1998, Tools Up, Lumberhill, Space Cows gibi oyunlar ile ünlenen All in! Games yepyeni oyunlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Her yıl birbirinden farklı oyunlar ile karşımıza çıkan ve milyonlarca oyuncuya ulaşan All in! Games, şu sıralar Phantom Hellcat isimli bir aksiyon macera oyunu üzerinde çalışıyor. Tek oyunculu bir oynanışa sahip olacak olan Phantom Hellcat, bilgisayar platformuna özel olarak yayınlanacak. Steam'de aylardır listelenen oyun sadece İngilizce dil desteği ile oynanabilecek. Gizemli bir dünyayı konu alacak olan oyunda birbirinden farklı iblisler bulunuyor. Oyuncular yapımda genç bir isyankar kız olan Jolene'yi canlandıracaklar. Gerçeklikten uzak bir evrene sahip olan Phantom Hellcat, ne zaman piyasa sürülecek henüz bilinmiyor.

Phantom Hellcat Özellikler

Gizemli içerikler,

Büyülü ve fantastik bir dünya,

Gelişmiş mekanikler,

Sihirli maskeler,

Keskin kontroller,

Destansı boss savaşları,

3D ve 2D platform oynanışı,

Popüler kültürden esinlenilmiş farklı şeytani sahneler,

Toplanabilir eşyalar ve gizli hazineler,

Oyuncular yapım içerisinde yetenek ağacını kullanarak karakterlerini geliştirebilecek ve daha güçlü br hale getirebilecekler. Akıcı bir hikayeye sahip olacak olan yapımda oyuncular, Jolene isimli karakterin annesinin izinden gitmesi için kontrol edecek, onu geliştirerek yepyeni hünerler elde etmesini sağlayacaklar. Tehlikeli fantastik bir dünyada dinamik aksiyon sahneleri sunacak olan oyun, birbirinden farklı görevlere de ev sahipliği yapacak. Oyuncular karakterleri ile içgüdüsel dövüşlere girecek, oyunda ilerlemeye çalışacaklar. İlerlemeye dayalı oynanış eşliğinde yepyeni içerikleri keşfetme fırsatı bulacaklar.

Phantom Hellcat İndir

Windows platformu için Steam üzerinde sergilenen Phantom Hellcat sadece İngilizce dil desteği ile lansmana çıkacak. Oyunun lansman tarihi henüz oyuncular ile paylaşılmadı.

Phantom Hellcat Minimum Sistem Gereksinimleri