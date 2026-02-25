Badminton, kriket ve hentbol gibi spor dallarını içerisinde barındıran Pickleball, ister tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kapsamlı bir VR oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Pickleball topunun (wiffle ball) kendine has hava direnci ve sekme karakteristiği oyun motoruna entegre edilmiştir.

Tek oyunculu (AI karşıtı), yerel çok oyunculu ve çevrimiçi eşleşme seçenekleri mevcuttur.

Oyuncular, raket (paddle) seçimleri ve kozmetik unsurlarla kendi oyun tarzlarını yansıtabilirler.

VR oyuncuları için özel olarak geliştirlen Pickleball, gerçek hayattaki tenis deneyimini bilgisayarlara taşıyor. Farklı oyun modları sayesinde oyunculara kapsamlı bir deneyim sunan bu oyunda, arkadaşlarınızla veya yapay zekaya karşı mücadele verebilirsiniz.

Kilidi açılabilen farklı spor dallarını içerisinde barındıran Pickleball'da, gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayacaksınız. Padel, badminton, beyzbol, kriket ve hentbol gibi çeşitli spor dallarında da yarışabilirsiniz.

Son zamanlarda oldukça popülerleşen padel de oyun içerisinde bulunuyor. Duvarlarla paslaşarak atış yapabilir, küçük sahalarda mücadele edebilir ve sıralama tablosunda yükselmeye çalışabilirsiniz.

Pickleball İndir

İstediğiniz herhangi bir oyun için antrenman yapabilirsiniz. Özel olarak tasarlanan antrenman modunda pratik yapabilir ve farklı baış açılarını deneyebilirsiniz.

Siz de Pickleball indirin ve arkadaşlarınızla aksiyon dolu bir VR deneyimi yaşayın!

Pickleball Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: 10/11 galibiyet

10/11 galibiyet İŞLEMCI: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350

Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350 BELLEK: 4 GB RAM

4 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1060 / RADEON RX 580

NVIDIA GTX 1060 / RADEON RX 580 DIRECTX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c DEPOLAMA: 8 GB kullanılabilir alan