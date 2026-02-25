Pickleball
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici Viniot Studios
-
Badminton, kriket ve hentbol gibi spor dallarını içerisinde barındıran Pickleball, ister tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kapsamlı bir VR oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Pickleball topunun (wiffle ball) kendine has hava direnci ve sekme karakteristiği oyun motoruna entegre edilmiştir.
- Tek oyunculu (AI karşıtı), yerel çok oyunculu ve çevrimiçi eşleşme seçenekleri mevcuttur.
- Oyuncular, raket (paddle) seçimleri ve kozmetik unsurlarla kendi oyun tarzlarını yansıtabilirler.
VR oyuncuları için özel olarak geliştirlen Pickleball, gerçek hayattaki tenis deneyimini bilgisayarlara taşıyor. Farklı oyun modları sayesinde oyunculara kapsamlı bir deneyim sunan bu oyunda, arkadaşlarınızla veya yapay zekaya karşı mücadele verebilirsiniz.
Kilidi açılabilen farklı spor dallarını içerisinde barındıran Pickleball'da, gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayacaksınız. Padel, badminton, beyzbol, kriket ve hentbol gibi çeşitli spor dallarında da yarışabilirsiniz.
Son zamanlarda oldukça popülerleşen padel de oyun içerisinde bulunuyor. Duvarlarla paslaşarak atış yapabilir, küçük sahalarda mücadele edebilir ve sıralama tablosunda yükselmeye çalışabilirsiniz.
Pickleball İndir
İstediğiniz herhangi bir oyun için antrenman yapabilirsiniz. Özel olarak tasarlanan antrenman modunda pratik yapabilir ve farklı baış açılarını deneyebilirsiniz.
Siz de Pickleball indirin ve arkadaşlarınızla aksiyon dolu bir VR deneyimi yaşayın!
Pickleball Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: 10/11 galibiyet
- İŞLEMCI: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1060 / RADEON RX 580
- DIRECTX: Sürüm 9.0c
- DEPOLAMA: 8 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyun tam sürüm olarak mı çıktı?
İlgili Steam sayfasındaki verilere göre ürün, topluluk geri bildirimleri ile geliştirilmeye devam edilen bir süreçte olabilir (Erken Erişim veya yeni çıkış).
Sanal Gerçeklik (VR) desteği bulunuyor mu?
Pickleball sporunun doğası VR için çok uygun olsa da, bu spesifik sürümün VR desteği olup olmadığı Steam "Kategoriler" kısmından teyit edilmelidir. Mevcut standart sürüm klavye/fare ve gamepad odaklıdır.
Oyunun zorluk eğrisi nasıldır?
Simülasyon, "kolay öğrenilir, zor ustalaşılır" prensibiyle tasarlanmıştır. Temel vuruşlar basit bir kontrol şemasına sahipken, profesyonel teknikler zamanlama ve strateji gerektirir.
Oyunun sistem gereksinimleri nasıldır?
Bu yapım, fiziksel Pickleball deneyimini mekanik düzeyde başarılı bir şekilde dijitalleştiren, düşük sistem gereksinimli bir spor simülasyonudur.