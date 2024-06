Meta’nın (eski adıyla Facebook’un) geliştirdiği bir cihaz olan Meta Quest 3, VR (sanal gerçeklik) ve AR (artırılmış gerçeklik) teknolojilerinin iyi bir birleşimi, yani MR (karma gerçeklik) olarak son derece başarılı bir ürün. Pek çok kişi Meta Quest 3 ile neler yapılabilir merak ediyor. Bu tarz cihazların fiyatı da göz önüne alındığı zaman kullanıcılar Meta Quest 3’ün neler yapabileceğini epey merak ediyor.

Eğer siz de Meta Quest 3 satın almayı düşünüyorsanız fakat bu cihaz ile neler yapabileceğinizi bilmiyorsanız bu yazımız çok işinize yarayacaktır. İşte Meta Quest 3 ile yapabileceğiniz bazı aktiviteler.

Meta Quest 3 ile Yapabilecekleriniz

Çalışmak

Sosyalleşmek

Sanal seyahat

Oyun oynamak

Eğitim ve öğrenme

Yaratıcılık ve sanat

Egzersiz ve fitness

Sinema kalitesinde dizi ve film izlemek

Çalışmak

Pek çok kişi Meta Quest 3’ü eğlence amaçlı kullanıyor ancak bu cihazı doğru bir şekilde kullandığınız zaman çok verimli ve odaklı çalışabileceğinizi biliyor muydunuz? Meta Quest 3’ün çalışma ve verimlilik odaklı pek çok uygulaması bulunuyor. Özellikle evden çalışıyorsanız ve bilgisayar başında iş yapan biriyseniz Meta Quest 3 çalışma alışkanlıklarınızı kökten değiştirebilir.

Horizon Workrooms, Immersed, Virtual Desktop gibi bazı uygulamalar sayesinde Meta Quest 3’ü kullanırken çok etkili bir biçimde çalışabilir, kısa sürede çok daha fazla iş bitirebilirsiniz.

Özellikle çoklu monitör kullanmanın faydalarını bilenler, Meta Quest 3’ün uygulamalarının ne kadar muhteşem özellikler sunabileceğini hemen anlayabilir. Çalışma alanımıza ikinci bir monitör eklemek bile verimliliğimizi epey artırabiliyor. Meta Quest 3’te ise üç hatta beş ekranla bile çalışabilirsiniz. Hem bu bu ekranların boyutunu ve yakınlığını dilediğiniz gibi ayarlamanız mümkün. Çevrenizi devasa ekranlarla doldurabilir ve çok daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Sanal toplantılara katılabilir, iş arkadaşlarınız ile birlikte aynı ortamda çalışabilir ve iletişimde kalarak çok daha verimli bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Malum, ülkemizde henüz bu tarz uygulamaların yaygınlaşması epey zor ancak 1 - 2 çalışma arkadaşınızda VR cihazı varsa beraber sanal ortamda çalışmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Sosyalleşmek

Meta Quest 3’teki pek çok oyun ve sosyalleşme uygulaması ile tüm dünyadan yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Beraber basit oyunlar oynayabilir, çeşitli etkinliklere katılabilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer Meta Quest 3’te yapacak hiçbir şey bulamadıysanız bile sosyalleşmek için uygun olan uygulamalar sayesinde hiç sıkılmadan vakit geçirebilirsiniz.

Sanal Seyahat

Youtube başta olmak üzere pek çok video izleme programı vasıtasıyla sanal seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. 360 videolar sayesinde pek çok tarihi mekanın içerisine saniyeler içerisinde girebilirsiniz. Pek çok farklı yerde çekilmiş 360 videolar sayesinde orada seyahat ediyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Pek çok müze, tarihi yer ve doğal alanlarda bulunabilirsiniz.

Oyun Oynamak

Elbette Meta Quest 3 ile neler yapılabilir denildiği zaman akıllara gelen ilk şey oyun oynamak oluyor. Bunun en önemli sebebi ise oyunların artık gerçekten çok çok iyi olması. Eskiden sadece VR oyunları vardı ve çok yeni yapımlar oldukları için pek de iyi olmuyorlardı. Hem donanımsal hem de fiziki bazı engellerden ötürü VR oyunları hep 1 - 2 saatlik pahalı deneyimler gibiydi. Artık bu durum tamamen değişti.

Meta Quest 3 ile hem AR hem de VR oyunlarını uzun süreler boyunca oynayabilirsiniz. Meta Quest 3’ün batarya sorununu bir şekilde çözdükten sonra oyunların keyfine doyasıya varabilirsiniz. Eskiden VR oyunları o kadar iyi değildi ancak Meta Quest 3’teki bazı oyunlar gerçekten bu cihazı aldırtacak cinsten.

Meta Quest 3’e sürekli yeni oyunlar da gelmeye devam ediyor. VR teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte Steam’de de artık pek çok VR oyunu bulmak mümkün. Gelişen ve büyüyen bir ekosistemden bahsediyoruz. Eğer video oyunlarına düşkün biriyseniz ve yepyeni deneyimler arıyorsanız Meta Quest 3 oyun açısından en iyi cihazlardan bir tanesi.

Eğitim ve Öğrenme

Meta Quest 3’teki uygulamalar sayesinde yabancı dil, programlama ya da oyun geliştirme gibi konularda temel düzeyde eğitim alabilmeniz mümkün. Spesifik uygulamalar aracılığı ile pek çok şeyi eğlenerek ve hiç sıkılmadan evinizin rahatlığında öğrenebilirsiniz.

Yaratıcılık ve Sanat

Meta Quest 3’te boyama, çizim, enstrüman çalma gibi pek çok sanatsal aktiviteye dahil olabilir, AR uygulamaları sayesinde yaratıcılığınızı artırabilirsiniz. Bir anda önünüze bir piyano getirebilir ve çalmaya başlayabilirsiniz. Daha sonra sanal legolar ile oynayabilir hatta 3 boyutlu çizimler oluşturabilirsiniz.

Meta Quest 3 ile yapabileceğiniz şeyler hayal gücünüz ile sınırlı. Pek çok farklı yaratıcılık uygulaması ile epey keyifli vakit geçirebilir ve sanatsal yönünüzü besleyebilirsiniz.

Egzersiz ve Fitness

Meta Quest 3 ile neler yapılabilir sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biri de spor! Evde spor yapmayı sevenlerdenseniz Meta Quest 3’te sizi kan ter içerisinde bırakacak pek çok uygulama bulunuyor. Dans, boks, tenis, basketbol ve fitness uygulamaları başta olmak üzere sizi hareket ettirecek pek çok uygulama Meta Quest 3’te mevcut.

Egzersiz ve Fitness uygulamalarından hariç olarak Meta Quest 3’te oynadığınız pek çok oyun da sizi epey yorabilir. Özellikle ayakta oynamak zorunda olduğunuz oyunlarda bir iki saat içerisinde yorulmuş ve ter içerisinde kalmış halde bulabilirsiniz kendinizi. Çok basit el hareketlerini bile bir süre sonra yapmak epey zorlu olabiliyor.

Aktif bir hayat istiyorsanız ve biraz olsun hareket etmek için motivasyona ihtiyacınız varsa Meta Quest 3 bunu size sağlayabilir. Elbette gerçek bir gym’in yerini asla alamaz ancak hiç hareket etmemekten elbette iyidir.

Sinema Kalitesinde Dizi ve Film İzlemek

Meta Quest 3’ün en büyük özelliklerinden biri de 4K videolar, filmler ve dizileri her an her yerde izleyebilmek. İsterseniz sinema salonunda, isterseniz ay yüzeyinde ya da evinizin herhangi bir köşesinde devasa boyutlardaki ekranlar ile yüksek çözünürlüklü ve yüksek yenileme hızlı videolar seyredebilirsiniz.

Özellikle sinema kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenler için Meta Quest 3 mükemmel bir cihaz. Hele ki bir de rahatına düşkün biriyseniz Meta Quest 3’ün özellikleri sizi mest edecek. Sırt üstü uzanmışken, tavana bakarak film ve dizi izlemek gerçekten harika hissettiriyor. Eğer siz de sıkı bir dizi ve film izleyicisi iseniz Meta Quest 3 ile bu hobinizi bir üst seviyeye çekebilirsiniz.

Meta Quest 3 ile neler yapılabileceğinizden bahsettiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Meta Quest 3 ile neler yapıyorsunuz? Meta Quest 3 satın almayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.