PIONER, hayatta kalmanın oldukça zor olduğu bir MMO FPS oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, alternatif bir gerçeklikte, Sovyet döneminden kalma yapıların terk edildiği ıssız bir adada geçiyor.

PIONER, derin bir hikaye moduna ve fraksiyon görevlerine (PvE) sahip olmasının yanı sıra, "Shadowlands" adı verilen özel bölgelerde oyuncuların birbirleriyle savaştığı (PvP) rekabetçi alanlar da sunar.

Oyunda yüzlerce farklı silah bulunuyor ve bu silahlar benzersiz modüllerle derinlemesine özelleştirilebiliyor. Ayrıca, anomalilerden toplanan eserler ve enerji kaynakları kullanılarak tezgahlar üzerinde güçlü ekipmanlar üretilebilen kapsamlı bir craft sistemi mevcuttur.

GFAGAMES tarafından geliştirilen ve yayınlanan PIONER, devasa bir MMO FOS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz ortamlar, yüzlerce silah ve keşfedilecek derin bir hikayeyi içerisinde barındıran PIONER, gerçekçi hayatta kalma mekanikleriyle zenginleştirilmiştir.

Açlığı, dinlenmeyi ve kaynak yönetimini en iyi şekilde yansıtan bu oyunda, düşmanlarınıza karşı savaşacak ve hayatta kalmaya çalışacaksınız. Savaşacağınız düşmanlar sadece insan değil, aynı zamanda mutant yaratıklar ve bilinmeyen anomaliler de olabilir. Tüm bunlara önlem almalı ve çevrenizdeki tehlikelere karşı silah üretmelisiniz.

PIONER İndir

Hem yapay zekaya karşı hem de online oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. Belirlenmiş PvP bölgelerinde rakip takımlara ve bireysel düşmanlara karşı hayatta kalın.

PIONER oyununda yüzlerce silah, modül ve yetenek özelleştirme seçeneği bulunuyor. Ekipman oluşturmak için toplanan malzemeleri işlemeli ve istediğiniz oyun tarzına uyumlu olan ekipmanla geliştirmelisiniz.

Grafik ve oynanış tarafına bakacak olursak; hızlı tempolu, zorlu ve sürükleyici bir savaş mekaniği olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra animasyon ve görsel açıdan da tatmin edici bir yapıya sahiptir. Siz de PIONER indirin ve aksiyon dolu bir MMO FPS deneyimi yaşayın!

PIONER Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 11

Windows 11 İŞLEMCI: Core(TM) i5-8600 CPU / AMD Ryzen 5 1600

Core(TM) i5-8600 CPU / AMD Ryzen 5 1600 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT

NVIDIA GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA:100 GB kullanılabilir alan