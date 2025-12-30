PIONER
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 97.66 GB
- Üretici GFAGAMES
-
PIONER, hayatta kalmanın oldukça zor olduğu bir MMO FPS oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, alternatif bir gerçeklikte, Sovyet döneminden kalma yapıların terk edildiği ıssız bir adada geçiyor.
- PIONER, derin bir hikaye moduna ve fraksiyon görevlerine (PvE) sahip olmasının yanı sıra, "Shadowlands" adı verilen özel bölgelerde oyuncuların birbirleriyle savaştığı (PvP) rekabetçi alanlar da sunar.
- Oyunda yüzlerce farklı silah bulunuyor ve bu silahlar benzersiz modüllerle derinlemesine özelleştirilebiliyor. Ayrıca, anomalilerden toplanan eserler ve enerji kaynakları kullanılarak tezgahlar üzerinde güçlü ekipmanlar üretilebilen kapsamlı bir craft sistemi mevcuttur.
GFAGAMES tarafından geliştirilen ve yayınlanan PIONER, devasa bir MMO FOS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eşsiz ortamlar, yüzlerce silah ve keşfedilecek derin bir hikayeyi içerisinde barındıran PIONER, gerçekçi hayatta kalma mekanikleriyle zenginleştirilmiştir.
Açlığı, dinlenmeyi ve kaynak yönetimini en iyi şekilde yansıtan bu oyunda, düşmanlarınıza karşı savaşacak ve hayatta kalmaya çalışacaksınız. Savaşacağınız düşmanlar sadece insan değil, aynı zamanda mutant yaratıklar ve bilinmeyen anomaliler de olabilir. Tüm bunlara önlem almalı ve çevrenizdeki tehlikelere karşı silah üretmelisiniz.
PIONER İndir
Hem yapay zekaya karşı hem de online oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. Belirlenmiş PvP bölgelerinde rakip takımlara ve bireysel düşmanlara karşı hayatta kalın.
PIONER oyununda yüzlerce silah, modül ve yetenek özelleştirme seçeneği bulunuyor. Ekipman oluşturmak için toplanan malzemeleri işlemeli ve istediğiniz oyun tarzına uyumlu olan ekipmanla geliştirmelisiniz.
Grafik ve oynanış tarafına bakacak olursak; hızlı tempolu, zorlu ve sürükleyici bir savaş mekaniği olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra animasyon ve görsel açıdan da tatmin edici bir yapıya sahiptir. Siz de PIONER indirin ve aksiyon dolu bir MMO FPS deneyimi yaşayın!
PIONER Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 11
- İŞLEMCI: Core(TM) i5-8600 CPU / AMD Ryzen 5 1600
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA:100 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
PIONER tamamen online (MMO) bir oyun mu?
Evet. PIONER bir MMORPG olarak tasarlanmıştır. Diğer oyuncularla klanlar kurabilir, ticaret yapabilir veya baskınlara (raid) katılabilirsiniz. Ancak oyunun içinde tek başınıza ilerleyebileceğiniz geniş bir hikaye senaryosu da bulunmaktadır.
Hayatta kalma mekanikleri ne kadar zorlayıcı?
Oyunda gerçekçi hayatta kalma mekanikleri bulunmaktadır. Karakterinizin enerjisini ve gücünü korumak için açlık, susuzluk ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını yönetmeniz, ayrıca çevredeki radyasyon ve anomalilere karşı hazırlıklı olmanız gerekir.
Oyunun sistem gereksinimleri yüksek mi?
Oyun modern grafiklere sahip olduğu için nispeten güncel bir sisteme ihtiyaç duyar. Minimum olarak 16 GB RAM ve GTX 1660 seviyesinde bir ekran kartı önerilirken, oyunun mutlaka bir SSD üzerine kurulması gerektiği belirtilmiştir.
Türkçe dil desteği var mı?
Steam sayfasına göre oyunun arayüzünde Türkçe dil desteği bulunmamaktadır. Şu an için desteklenen diller arasında İngilizce, Rusça, Ukraynaca, Almanca ve Fransızca yer almaktadır.
Oyun ücretsiz mi (Free to Play)?
Hayır. PIONER, "Buy to Play" (satın al ve oyna) modeline sahiptir. Oyuna erişmek için bir kez satın almanız gerekir. Ayrıca oyun içinde kozmetik veya ek avantajlar sağlayan uygulama içi satın alımlar mevcut olabilir.