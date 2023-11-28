Assassin's Creed Syndicate Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Assassin's Creed Syndicate sistem gereksinimleri, Ubisoft tarafından 2015 yılında satışa sunulan açık dünya oyununun sorunsuz şekilde oynanabilmesi açısından önemlidir çünkü bilgisayarın, oyunun gereksinimlerini karşılaması gerekir. Aksi takdirde kasma ve donma problemleri ortaya çıkar. Bu da deneyimin olumsuz yönde etkilenmesine yol açar.

Assassin's Creed Syndicate'i PC kaldırır mı sorusunun cevabını merak eden oyuncular için rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde en iyi açık dünya oyunları arasında yer alan yapıma dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Assassin's Creed Syndicate Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i5 2400s 2.5 GHz / AMD FX 6350 3.9 GHz

: Intel Core i5 2400s 2.5 GHz / AMD FX 6350 3.9 GHz RAM : 6 GB

: 6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 270

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5 2400s 2.5 GHz veya AMD FX 6350 3.9 GHz gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270'e ihtiyaç duyuyor.

Assassin's Creed Syndicate Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i7 3770 3.5 GHz / AMD FX 8350 4.0 GHz

: Intel Core i7 3770 3.5 GHz / AMD FX 8350 4.0 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (4 GB) / GTX 970 (4 GB) / AMD Radeon R9 280X (3 GB) veya daha iyisi

Assassin's Creed Syndicate Kaç GB?

1868 yılında geçen Assassin's Creed Syndicate oyununun yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer depolama kısmında istenen miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa yükleme işlemi başarısız olur.

Bilgisayarınızın depolama bölümünde 50 GB boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde oynamadığınız bazı oyunları ve kullanmadığınız programları çok pratik şekilde silebilirsiniz.

Assassin's Creed Syndicate Fiyatı

Assassin's Creed Syndicate PC (Steam) Fiyatı : Kampanya kapsamında 23,99 dolar yerine 5,99 dolar

: Kampanya kapsamında 23,99 dolar yerine 5,99 dolar Assassin's Creed Syndicate Xbox Fiyatı : Kampanya kapsamında 140 TL yerine 42 TL

: Kampanya kapsamında 140 TL yerine 42 TL Assassin's Creed Syndicate PlayStation Fiyatı: 179 TL

Ubisoft Store üzerinden başlatılan kampanya kapsamında Assassin's Creed Syndicate ücretsiz hâle geldi. Kampanya 6 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

Bu rehberde Assassin's Creed Syndicate kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.