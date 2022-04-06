Piranha Webcam Driver
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 14,744
- DOSYA BOYUTU 54.73 MB
- Üretici Piranha
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Ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu sürücü sayesinde Piranha marka webcam'lerinizi sorunsuzca çalıştırabilirsiniz.
Günümüzde görüntülü görüşmeye artık hayatın her anında ihtiyaç duyar olduk. Bazen toplantılarda web kameralarından faydalanarak görüşmeler gerçekleştiriyor bazen de sevdiklerimizi görmek için web kameralarından faydalanıyoruz. İnternet kullanımı hayati bir konuma yükselirken pek çok araç ve uygulama da hayatımızdaki yerini daha önemli bir hale getirdi. Bunlardan bir tanesi de webcam kameraları oldu. Kullanıcılar web kameraları yardımı ile diledikleri her an görüntülü sohbetlere katılabiliyor, keyifli sohbetler gerçekleştirebiliyorlar.
Piranha Webcam Driver Özellikleri
- Ücretsiz,
- Windows için kamera sürücüsü,
- Güvenilir,
- Sınırsız,
Piranha Webcam Driver'ı tamamen ücretsiz olarak indirerek Piranha marka web kameralarınızda kullanabilirsiniz. Bu program söz konusu cihazların ihtiyaç duyduğu sürücüleri içermektedir. Ücretsiz olarak Windows kullanıcılarına sunulan Piranha Webcam Driver pek çok Piranha marka kamera modelini de destekliyor. Kullanıcılar bu sürücü sayesinde kameralarını bilgisayarlarına bağlayabilecek ve sağlıklı bir şekilde kullanabilecekler. Bilgisayarın donanımı ne olursa olsun kullanıcılara maksimum performans vadeden başarılı sürücü, yıllardır Windows platformunda kullanılıyor. Uzun yıllardır güncelleme almayan sürücü, güvenilir yapısı ile kullanılmaya devam ediliyor.
Sahip olduğumuz cihazların donanımsal özellikleri ne olursa olsun maksimum performanslarını doğru sürücüyle sergileyebiliyorlar. Cihazlarımızdan en yüksek verimi alabilmek için ihtiyaç duydukları sürücüleri güncel tutmak oldukça önemli. Sunduğumuz bu programı kullanarak Piranha Webcam'inizi sorunsuzca çalıştırabilirsiniz.
Piranha Webcam Driver Destekleyen Kameralar
- Tarantula N Type : Tak Çalıştır USB 2.0 PC Kamera
- Tarantula P Type : High Definition HD PC Kamera
- Tarantula W Type : USB PC Kamera
- Tarantula X Type : Tak Çalıştır USB PC Kamera
- Tarantula Z Type : Tak Çalıştır USB 2.0 PC Kamera
- Tarantula C Type : Tak Çalıştır USB 2.0 PC Kamera
- Tarantula A Type : High Definition HD PC Kamera
- Tarantula B Type : High Definition HD PC Kamera
- Tarantula F Type : Tak Çalıştır USB 2.0 PC Kamera
Piranha Webcam Driver İndir
Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan Piranha Webcam Driver ile Piranha marka kameralarınızı bilgisayarına bağlayabilir ve görüntülü görüşmelerde kullanabilirsiniz. Sürücüyü hemen indirebilirsiniz.