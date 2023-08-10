En İyi Web Kameraları - 2023

Bilgisayar kameraları, sosyal medya platformları üzerinden yayın yapma ve YouTube gibi platformlar için içerik üreten kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor. Peki, üst düzey görüntü kalitesi sunan en iyi web kameraları hangileri?

Kameraların kalitesi ve yüksek performansı öncelikli hâle geldi. Biz de bu kapsamda sizler için 2023 yılında kullanılabilecek webcam önerileri listesini oluşturduk. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve en iyi webcam modellerinin hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz.

En İyi Web Kameraları

Elgato Facecam

Microsoft LifeCam HD-3000

Asus Webcam C3

Dell Ultrasharp Web Camera

Lenova 500 FHD

Xiaomi Imılab

Everest Sc-HD03

Razer Kiyo

Piranha 9635

Monster Pusat

Logitech StreamCam

En iyi webcam modelleri listesi hazırladık. Listede yer alan cihazların özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Elgato Facecam Özellikleri

Gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken Elgato Facecam, 1080p 60 FPS desteğine sahip. 82 derece görüş alanı sunan web kamerası, görüntüyü iyileştirerek üst düzey bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. Çok şık tasarıma sahip olan kamera üzerinden ister görüntülü görüşme ister video kaydı isterseniz canlı yayın yapabilirsiniz.

Microsoft LifeCam HD-3000 Özellikleri

Microsoft LifeCam HD-3000 ile 720p video kaydı yapılabiliyor. Günlük görüntülü grup sohbetleri yapmak için tasarlanan bir cihazdır. LifeCam yazılımı sayesinde çözünürlük ve görüntü ayarlanabiliyor. Ayrıca cihaz çeşitli efekt ve filtre seçenekleri de sunuyor.

Skype sertifikasına sahip olan Microsoft LifeCam HD-3000; büyük ekranıyla dikkat çekiyor. Tam donanımlı olması sebebiyle profesyonellere hitap ediyor. 360 derece dönebilen web kameranın diğer bir özelliğiyse otomatik olarak odaklanmasıdır. Geniş bantlı mikrofonu vardır. Bu nedenle ses net şekilde çıkıyor.

Asus Webcam C3 Özellikleri

1080p 30 fps kayıt özelliğine sahip olan Asus Webcam C3, canlı ses ve görüntü kalitesine sahiptir. Kristal netlikte ses sunuyor. Bu nedenle görüntülü arama ve oyunlarda arka plandaki seslerin düzgün çıkmasını sağlıyor. Hüzmeleme özelliğinden oluşan mikrofonu vardır. Çeşitli cihazlara çok rahat uyan klips özellikli USB kameradan oluşuyor.

Dell Ultrasharp Web Camera Özellikleri

Fiyat performans webcam araştırması yapanlar için Dell Ulstrasharp’i önerebiliriz. Dell Ultrasharp web kameranın çözünürlüğü çok yüksektir. Kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. UHD 4K, çözünürlük destekli üretiliyor. 3840x2160 piksel çözünürlükten oluşuyor.

Cihazın kare hızı desteği, 30 FPS’dir. Web kameranın görüş açısı, 90 derecedir. Üstün derecede yüz tanıma, görüş açısı seçme özellikleriyle cihaz kaliteli olduğunu tam anlamıyla ifade ediyor.

Lenova 500 FHD Özellikleri

Lenova 500 FHD, yüz tanıma teknolojisiyle tasarlanıyor. Yüksek çözünürlüklü bir web kameradır. FHD 1080p video çözünürlüğü özelliğiyle kullanıcılarından tam not alıyor. Kolay kurulup, çalıştırılabilir özelliklidir. 75° lens geniş görüş açıdan oluşan kameradır. 360 ​​° pan / tilt kontrolleri sayesinde her şeyi çekebilirsiniz.

Xiaomi Imılab Özellikleri

30 FPS 1080p çözünürlüklü olarak Xiaomi Imılab web kamera ile video çekmek son derece kolay. Bu kamera, 85 derece görüş açısından oluşuyor. Kameranın parlaklığı otomatik olarak ayarlanabiliyor. Görüntülü konuşmaya çok uygun bir web kameradır. Xiaomi Imılab’in üzerinde mikrofonda yer alıyor.

Everest Sc-HD03 Özellikleri

FHD çekim yapma özelliği cihazın en önemli özelliğidir. 2 MP kamera çözünürlüklü olarak dizayn ediliyor. 1080P video kaydının yapıldığı cihazı, tripod ile kullanabilirsiniz. 5 metrelik çekim mesafesi vardır.

Görüntülü konuşmalar donma vb. problemler yaşanmadan gerçekleşiyor. 30 FPS video kaydı alabilen bir sistemden oluşuyor. Everest Sc-HD03 cihazında kamerada yer alıyor.

Razer Kiyo Özellikleri

En iyi web kameraları listemize Razer Kiyo cihazını ekleyebiliriz. Razer Kiyo’nun en iyi web kameraları listesinde yer almasının ana sebebi yerleşik aydınlatma desteğinden oluşması olduğunu söyleyebiliriz. Bu web kamera oyuncular için tasarlanmıştır.

Çevrimiçi oyunlarda mükemmel kullanım deneyimi sunuyor. Fakat video görüşmeleri içinde ideal bir cihaz olduğunu belirtebiliriz. 1080p üzerinden saniyede 30 karenin kaydını yapıyor. Ayrıca 720p’de de pürüzsüz 60 fps hızıyla kayıt alabiliyor. Kameranın parlaklığını kullanıcı kendine göre ayarlayabilir.

Piranha 9635 Özellikleri

Ekonomik fiyatının tam tersi olarak yüksek çözünürlük sunması cihazın dikkat çekiciliğini artırıyor. Piranha 9635, 1920x1080 video kalitesinden oluşmuştur. Web kameranın dahili mikrofonu da vardır. USB bağlantısıyla çok rahat çalışabiliyor. Piranha 9635, üstün performanslı bir web kamera diye belirtilebilir.

Monster Pusat Özellikleri

Monster Pusat, YouTube gibi mecralarda yayın yapmayı düşünenler için çok uygun bir cihazdır. Günlük kullanım için çok olan Monster Pusat, 1920x1080 piksel çözünürlüklüdür. Web kameranın kare hızıysa 30 FPS olduğunu söyleyebiliriz.

Bu web kamerada otomatik odaklanma ve parlaklık özelliği de var. 76 derecelik görüş açısı da mevcuttur. Gürültüyü engelleyen stereo mikrofonlarıyla ses iletimi de engelleniyor.

Logitech Streamcam Özellikleri

Sosyal medya platformlarında yayın yapan ya da yapmaya başlayacak kişilerin çok rahat kullanabileceği web kameradır. Hem şık hem de modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

Farklı renk seçeneklerinden oluşan Logitech Streamcam, 1920x1080 piksel çözünürlük desteğine sahiptir. 78 derece görüş açısından oluşuyor. Logitech Streamcam tarafından yakalanan kare hızı 1 saniye içinde 60 karedir.

Eğer bilgisayarınız için bir web kamerası yoksa ve görüntülü görüşme yapmanız gerekiyorsa akıllı telefonu webcam olarak kullanma yönteminden faydalanabilirsiniz. Böylece web kamerası yerine akıllı telefonun kamerasını kullanabilirsiniz.

Bu rehberde 2023 yılında alınabilecek en iyi web kameraları listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı webcam modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.