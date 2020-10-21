Akıllı Telefonu Webcam Olarak Kullanma - Pandemi ile birlikte görüntülü görüşme hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve tam da bu noktada bilgisayarınızın dahili kamerası sizi tatmin etmiyor olabilir. Bu gibi durumlarda akıllı telefonunuzdaki kamerayı bilgisayarınızda kullanmak için neler yapmanız gerektiğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Bu yazımızda Android Telefonu Webcam Olarak Kullanma ve iOS Telefonu Webcam Olarak Kullanma konularına daha yakından göz atacağız. Tabii bu işlemi gerçekleştirebilmek için bir bilgisayara, bazı programlara ve bunların hepsini gerçekleştirebilmek için de birazcık zamana ihtiyacınız olacak.

Başlamadan önce Droidcam isimli yazılımı indirmeyi unutmayın. Bu programı hemen üstteki bağlantıya tıklayarak sitemiz üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde indirebilir ve cihazınıza kurabilirsiniz. Eğer programı kurduysanız, hemen aşağıdan devam ederek neler yapmanız gerektiğine göz atın!

Akıllı Telefon Nasıl Webcam Olarak Kullanılır?

İşte Akıllı Telefonu Webcam Olarak Kullanma Yöntemi!

Adım 1- Droidcam'i Kurun

Hemen yukarıda bağlantısını vermiş olduğumuz Droidcam isimli uygulama, tüm bu işlemler sırasında ihtiyaç duyduğumuz ana uygulama olacak. Bu programı indirmeyi ve cihazınıza kurmayı unutmayın. Ufak bir hatırlatma olarak Droidcam hem akıllı telefonunuzda hem de bilgisayarınızda kurulu olmalı.

Adım 2- Senkronizasyonu Tamamlayın

Eğer her iki versiyonu da indirip kurduysanız, Android uygulamasını çalıştırın ve burada yer alan bilgileri bir kenara kaydedin. Şimdi bilgisayardaki programı çalıştırın ve istenen bilgileri girin.

Adım 3- Ayarları Yapın Yansıtın

Gerekli olan bilgileri girdikten sonra hem bilgisayarınızdaki hem de akıllı telefonunuzdaki uygulama birbirleri ile eşleşmiş olacaklar. Bu adımdan sonra video kalitesi gibi çeşitli ayarları kontrol edin ve ayarlayın.

Adım 4- Görüntüyü Yansıtın

Tüm bu adımların ardından yapmanız gereken her şey sona ermiş olacak. Her iki cihaz arasındaki senkronizasyonu tamamladıktan sonra akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi tıpkı dahili kamera gibi kullanabilirsiniz.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgilerle birlikte akıllı telefonunuzu webcam olarak kullanmayı başarabildiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.