iPhone'u Webcam Olarak Kullanmanın Yolu (2020)

Koronavirüsü pandemisi nedeniyle karantinada olduğumuz şu günlerde, sevdiklerimizle uzaktan görüntülü görüşme uygulamaları yardımıyla iletişim kuruyor, hasret gideriyoruz. Peki, ya bilgisayarınızda kamera yoksa veya arzalandıysa? O zaman sizin için tek çözüm cep telefonu uygulamalarını kullanarak sevdiklerinizle görüntülü görüşmek gibi görünüyor olabilir. Ancak, bilgisayarınızın kamerası bozulduysa ya da bilgisayarınızda kamera yoksa, iPhone'unuzu webcam olarak kullanmanız ve sevdiklerinizle bilgisayarınızdan görüntülü görüşmeniz de mümkün.

iPhone'unuzu nasıl webcam olarak kullanabilirsiniz? Tabi ki bu sorunun cevabı USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlamak değil. Ancak önereceğimiz çözümler de USB kablosu ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak kadar kolay. iPhone'unuzu webcam olarak kullanmanıza olanak tanıyan programlar yardımıyla, cep telefonunuzu bilgisayar kamerasına kolaylıkla dönüştürebilirsiniz.

iPhone'u WebCam Olarak Kullanma

Çoğunluğun tercih ettiği ve bizim de önereceğimiz programların başında EpocCam programı geliyor. EpocCam'e alternatif olarak iCam, iVCam, AtHome Camera gibi başka uygulamalarda bulunuyor. Ancak kullanımının son derece kolay olması, görüntü kalitesinin yüksek olması nedenleriyle bu yazımızda size EpocCam uygulamasından bahsetmek istiyoruz.

EpocCam programı ile iOS işletim sistemine sahip olan cep telefonunuzu kolaylıkla bilgisayar kamerasına dönüştürebilirsiniz. Üstelik bu dönüşüm hem Mac hem de Windows bilgisayarları için mümkün. EpocCam programının aynı zamanda Android işletim sistemine sahip cep telefonları için bir versiyonunun da bulunduğunu belirtelim.

EpocCam programı yardımı ile bilgisayar kamerasına dönüştürdüğünüz telefonunuzdan, USB kablo ile bağlayabileceğiniz bir webcam ya da bilgisayarınıza entegre olan bir kamera ile eş değer kalitede görüntü yayınlayabilmeniz mümkün. Hem video hem de ses destekli program, Skype, Streamlabs, OBS ve Youtube gibi kullanıcılar tarafından çoğunlukla tercih edilen platformlarla uyumlu olarak çalışıyor. EpocCam size hem ücretli hem de ücretsiz kullanım seçenekleri sunuyor.

EpocCam Pro ve EpocCam Arasında Ne Gibi Farklar Bulunuyor?

Tahmin edebileceğiniz üzere ücretli sürüm ile ücretsiz sürüm arasındaki ilk fark reklamlar. EpocCam Pro yerine ücretsiz sürümü kullanmayı tercih ederseniz, program içerisinde yer alan reklamlara da katlanmanız gerekiyor. Reklamlar haricinde ücretsiz sürüm 640 × 480 video çözünürlüğü sağlarken, Pro sürümü 1920x1080 çözünürlük sağlıyor.

Ücretsiz sürüm USB destekli. USB desteği sadece macOS kullanıcıları için geçerli. Cihazınızın ön ve arka kameralarını WebCam olarak kullanabilmeye olanak tanıyan ücretsiz EpocCam sürümü, wi-fi bağlantısına da olanak tanıyor. Yakınlaştırma, manuel odaklama, el feneri desteği, HDR video, çift kamera ve loş ekran imkanları sunan EpocCam Pro sürümü ise sadece Apple masaüstü işletim sistemine sahip kişiler tarafından kullanılabiliyor. Yani bir Mac bilgisayarınız yoksa, Pro sürümü sizin için bir seçenek olmaktan çıkıyor.

EpocCam Nasıl Kullanılır?

Öncelikle programı hem bilgisayarınıza hem de cep telefonunuza indirmeniz gerekiyor. İndirme işlemini gerçekleştirdikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı öneriyoruz. iOS cihazınıza uygulamayı indirdikten sonra Mac bilgisayarınız ile iOS cihazınızın kamerasını birbirine bağlamak son derece kolay. Hem bilgisayarınızın hem de telefonunuzun aynı wi-fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Cep telefonunuzda EpocCam uygulamasını açtığınız zaman siyah bir ekranla karşılaşacaksınız.

Daha sonra bilgisayarınızdan EpocCam destekli kullanmak istediğiniz görüntülü görüşme uygulamasını açabilirsiniz. Kullanacağınız uygulamanın video girişinin EpocCam'e ayarlı olduğundan emin olun. Sonrasında ise telefonunuz açtığınız uygulamayı algılayacak ve telefon kameranız, bilgisayar kamerası olarak kullanılmaya hazır hale gelecek. Programın kullanım şekli Windows kullanıcıları ve Android cep telefonu kullanıcıları için de aynı şekilde. Sadece programı bilgisayarınıza ve cep telefonunuza yüklerken Android işletim sistemi versiyonu ve Windows versiyonu olduğundan emin olmanız gerekiyor.