Plants vs Zombies 2 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 94,724
- DOSYA BOYUTU 33.00 MB
- Üretici Electronic Arts
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Plants vs Zombies 2 APK Android oyunda bitkilerle zombilerin savaşı devam ediyor! Bitkiler Zombilere Karşı 2 oyunu strateji gerektirir.
Plants vs Zombies 2 APK, muhteşem bitkilerden oluşan bir ordu kurup zombilerle mücadele ettiğiniz aksiyon strateji oyunu. Bitkiler Zombilere Karşı 2 oyunu Android telefonlara ücretsiz olarak indirilebilir.
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Oldukça beğenilen Plants vs. Zombies'in merakla beklenen devam oyunu Plants vs Zombies 2 sonunda Android cihazlar için çıkış yaptı! Serinin ilk oyunu Plants vs Zombies APK milyonlarca oyunsever tarafından indirilmişti ve sunduğu eğlenceyle birçok kullanıcıda bağımlılık yaratmıştı. Serinin 2. oyunu da en az ilk oyun kadar beğenildi ve ilk olarak iOS cihazlar için çıkış yapmıştı. Kısa bir aranın ardından oyunun Android versiyonu yayınlandı ve ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu.
Zombi oyunlarına farklı bir bakış açısı getiren Android oyunu eğlenceyi dokunmatik ekranlı telefonlara ve tabletlere taşımakta. Plants vs. Zombies 2'de Dave'ye katılarak zamanda yolculuk yapıyoruz ve Antik Mısır, vahşi batı ve korsan denizleri gibi farklı haritalarda zombilere karşı bitkilerimiz aracılığıyla savaşıyoruz.
Birçok yeni bitkinin bitki ordumuza eklendiği oyunda farklı yeteneklere sahip bitkilerimizi oyun tahtası üzerinde stratejik bir şekilde yerleştirerek giderek bize yaklaşan ve yine farklı yeteneklere sahip olan zombileri durdurmalıyız. Oyun tahtasına yerleştirdiğimiz bitkilerimizi güçlendirebilir, bitki yemeği kullanarak süper güçlere kavuşmalarını sağlayabiliriz. Klasik oyunun yanında büyük ödüller kazanmamıza yardımcı olan mini oyunlarda Plants vs. Zombies 2'de oyunseverlere sunuluyor.
Eğer ilk oyunu sevdiyseniz ve yeni içeriklerde bu eğlenceyi devam ettirmek istiyorsanız ücretsiz olarak oynanabilen Plants vs. Zombies 2'yi denemelisiniz.
Plants vs. Zombies 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 18,277
- DOSYA BOYUTU 44.70 MB
- Üretici Electronic Arts
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Plants vs. Zombies 2, iOS cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz Plants vs. Zombies oyununun devamı niteliğindedir.
Eğlenceli zombilerimiz ve kendimizi zombilerden korumak için kullandığımız sevimli bitkilerin yer aladığı popüler oyun Plants vs. Zombies, yeni versiyonuyla iOS cihazlarımız üzerinde tekrar bizlerle birlikte.
Aksiyon, strateji ve macera unsurlarının hepsini tek bir yerde toplamayı başaran eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olan Plants vs. Zombies 2, kaldığı yerden hiç hız kesmeden bizlere mükemmel bir oyun keyfini tekrar sunuyor.
Çılgın bir macerada kahramanımız çılgın Dave'e katılacağız ve karşımıza gelen birbirinden güçlü zombileri sahip olduğumuz yeni bitkilerle yok ederek kendimizi korumaya çalışacağız.
Eğlencenin hiç bitmediği Plants vs. Zombies 2'yi iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad'leriniz üzerine ücretsiz olarak yükleyerek, hemen oynamaya başlayabilirsiniz.
Plants vs. Zombies 2 Özellikleri:
- Bizleri bekleyen birçok yeni bitki ve zombi
- Beyninizin zombiler tarafından yenmesini engellemek için kullanabileceğiniz birçok yeni ve yaratıcı yok
- Zombi tavukları kilitlemeyi unutmayın
- Heyecan verici yeni bölümler
- Hiç bitmeyen eğlence