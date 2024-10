Apple, geçtiğimiz Eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte iPhone 16 serisini tanıttı. Her ne kadar yeni modeller pek çok dikkat çekici özelliğe sahip olsa da bazı kullanıcılar iPhone 15 gibi modellerden pek de farklı olmadığını düşündü. Peki yeni bir iPhone alacak olsanız iPhone 15 mi iPhone 16 mı almalısınız?

Her ne kadar bu sorunun cevabı tamamen sizin ihtiyaçlarınız ve biütçenize göre değişse de iPhone 15 vs iPhone 16 hangisini almalıyım diye düşünenler için yardımcı olmaya geldik. Bu yazımızda iPhone 15 ve iPhone 16 arasındaki farkları alacağız. İşte tasarım, özellikler, kamera, performans ve pil bakımından iPhone 15 vs iPhone 16 arasındaki farklar!

iPhone 15 vs iPhone 16 Teknik Özellikleri

iPhone 15 ve iPhone 16 fiziksel açıdan bakıldığında birbirlerine çok benzeyen cihazlar. İlk bakışta tek dikkat çeken fark iPhone 16'da yer alan ekstra kamera butonu olurken, yeni modelde kamera adasındaki dizilim de çarpraz yerine iPhone X'te olduğu gibi dikey konumlandırılmış durumda. Bunun dışında iPhone 15 vs iPhone 16 karşılaştırması yaptığımızda ciddi bir fark göremiyoruz.

1. Ekran

iPhone 15, 6.1 inç boyuta, 1179x2556 (FHD+) çözünürlüğe ve 460 PPI değerine sahip OLED ekran ile geliyor. Söz konusu panel 60 Hz ekran tazeleme oranını destekliyor ve -2000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. iPhone 16'ya baktığımızda ise çözünürlük, ekran tipi, PPI, tazeleme hızı ve maksimum parlaklık konusunda bire bir aynı özelliklere sahip olduğunu görüyoruz.

iPhone 14 vs iPhone 15 karşılaştırılması yapıldığında dikkat çeken Dinamik Ada özelliğinin aksine iPhone 15 vs iPhone 16 kıyaslaması yapıldığında ekran açısından hiçbir fark dikkat çekmiyor. Eğer bu değerler üzerinden konuşacak olursak iddiaların çok da haksız olmadığını söylemek mümkün.

2. Pil Durumu

iPhone 15 vs iPhone 16 kıyaslamasına batarya ile devam edecek olursak, ufak da olsa bir fark görebiliyoruz. iPhone 15, 3349 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahipken, iPhone 16'da batarya kapasitesi 3561 mAh. Ufak da olsa kapasite artışı daha verimli bir işlemci ile birleşince ise az bir pil ömrü farkı kaçınılmaz oluyor.

Ancak her ilkisinde de resmi değerler 80 saat. Şarj hızı iPhone 16 serisi ile değişen noktalardan biri. iPhone 16, selefinin 20W şarj desteğinin yüzde 25 üzerine çıkarak 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Kablosuz şarjda ise iPhone 15, 7.5W ile sınırlı kalırken iPhone 16, 15W hızında şarj olabiliyor. Her iki telefon da Tip-C portunu kullanıyor.

3. Kamera

iPhone'ların rakipsiz olduğu konulardan biri de kuşkusuz kamera. Bu nedenle kullanıcılar her yıl kamera konusunda ciddi değişim beklentisi içinde. Ancak bu konuda biraz daha "yorum" yapacak olursak söyleyebiliriz ki modern akıllı telefon kameraları neredeyse kusursuza yakın çalışıyor. Özellikle gün ışığında çekilen fotoğraflarda uygun fiyatlı bir cihaz bile iyi sonuçlar veriyor.

Fark ancak video ve gece çekimlerinde ortaya çıkıyor. Bizim bu içerikte ne yazık ki fotoğraf ve video kalitesi karşılaştırma imkanımız yok. Bu nedenle Tamindir ve benzeri teknoloji kanalları üzerinden incelemelere göz atabilirsiniz. Yine de teknik değerler üzerinden yorum yapmak isteyenler varsa iPhone 15 vs iPhone kamera farkları aşağıdaki şekilde:

Hem iPhone 15 hem de iPhone 16 arka tarafta ikili bir kamera dizilimiyle geliyor. Bu doğrultuda baktuğımızda her iki telefon de 48 megapiksel ana kameraya sahip. Diyafram açıklığı ve pek çok diğer konuda benzeşen bu kameralara ise her iki modelde de 12 megapiksel ikinci bir kamera eşlik ediyor.

Belirmekte fayda var ki aynı çözünürlüğe sahip kameraların olması aynı kameraların kullanıldığı anlamına gelmiyor. Çözünürlük iki telefonu kıyaslarken hangisinin daha iyi olduğunu göstermez. Kullanılan sensör gibi kritik değerler de oldukça önemlidir. Ancak iPhone 15 ve iPhone 16 arasındaki kamera farkları arasında net bir açıklama şimdilik yok.

Ön kameraya baktığımızda ise 4K çekim yapabilen 12 megapiksel çözünürlüğe sahip F/1.9 kamera yer alıyor. Kameradaki tek kritik fark ise lenslerde değil yukarıda bahsettiğimiz Kamera Denetimi (Capture Butonu) butonu olarak çıkıyor. Daha profesyonel bir deneyim sunan bu yeni tuş işlevsel ancak herhangi bir performans farkı sunmuyor.

4. Performans

Gelelim iPhone 15 ve iPhone 16 arasındaki kamera farklarına. Performans açısından baktığımızda iPhone 16 selefine göre çok daha üstün bir işlemci ile geliyor. Apple'ın yeni A18 işlemcisi A16 Bionic'e kıyasla çok daha hızlı. Özellikle yapay zeka performansı konusunda geliştirmelere sahip olan bu işlemci kuşkusuz spesifik işlemlerde üstün.

Ancak eğer bir içerik üretici değilseniz, eğer telefonunuzun performansını sonuna kadar zorlayacak işler yapmıyorsanız, ışık hızında 4K video render almanız gerekmiyorsa ve yapay zeka sizin için "olsa da olur" ötesinde bir anlam ifade etmiyorsa sizin hissedeceğiniz bir performans farkı yok.

Apple çok uzun zamandır son kullanıcı için mükemmele yakın performans sunan cihazlar üretiyor ve bu kullanıcıların yeni telefona geçmek için neden bulmasını zorlaştırıyor. Günümüzde iPhone 12 kullanıcıları bile hala akıcı bir deneyime sahip. Son olarak iiPhone 16’nın depolama seçenekleri ise; 128 GB/ 256 GB / 512 GB’. iPhone 16’nınsa depolama seçenekleri; 128 GB/ 256 GB / 512 GB.

Peki “iPhone 15 vs iPhone 16 hangisini almalıyım” sorusunun cevabı ne? Elbette ki yapay zeka özelliklerinden faydalanmak istiyor, en yenisini kullanmayı arzuluyor ve bütçe konusunda bir sorun yaşamıyorsanız iPhone 16 en iyi seçenek. Ancak tüm bunlar sizin için o kadar da önemli değilse iPhone 15 kuşkusuz hala mükemmel bir seçenek.