Please, Don't Touch Anything

Please, Don't Touch Anything ilginç bir bulmaca oyunudur. Eğlenceli anlar sizleri bekliyor.

Can Erdil Şentürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Please, Don't Touch Anything eğer Papers, Please tarzı bulmaca oyunlarını seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir yapım. Renkli içerikleri ile oyunculara keyifli zaman geçirtecek olan oyun, çarpıcı grafiklerinin yanı sıra oyunculara onlarca farklı karmaşık bilmeceler sunuyor. Steam üzerinde Windows ve MacOS işletim sistemi için yayınlanan Please, Don't Touch Anything, Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak piyasaya sürüldü.

Please, Don't Touch Anythink Özellikleri

Onlarca farklı karmaşık bilmeceler,

Basit yapı,

Türkçe dahil 12 farklı dil seçeneği,

Tek oyunculu oynanış,

İnternet bağlantısı gerektirmez,

Ücretli,

Piksel grafikler,

İlginç bir hikayeye sahip bir bulmaca oyunu olan Please, Don't Touch Anything'de arkadaşını iş yerinde ziyaret eden bir kahramnı yönetiyoruz. Kahramanımız arkadaşıyla birlikte sohbet ederken arkadaşı bir tuvalet molası vermek zorunda kalıyor. Tuvalete gitmeden önce de bize hiçbir şeye dokunmamamız gerektiğini öğütlüyor. Fakat bizim içimize kurt düşüyor ve o düğmeye dokunmamız gerektiğini düşünüyor. Please, Don't Touch Anything bu kırmızı düğmeye basma üzerine kurulu bir oyun. Oyunun hikayesi basit olsa da bu düğmeye bastıktan sonra karşımıza çıkan sürprizler oyunu inanılmaz keyifli yapıyor. Bu noktadan sonra olabilecekleri spoiler vermemek amacıyla paylaşmıyoruz; fakat ilginç göndermeler ve ağzınızı açık bırakacak olaylar karşınıza çıkabiliyor.

Please, Don't Touch Anything İndir

Oyunun Windows ve MacOS sürümleri Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketi ile 2015 yılında oyunculara sunuldu. Bilgisayar platformunda milyonlarca kopya satan başarılı oyun, mobil platformda ise ücretsiz olarak piyasaya sürüldü. Android ve iOS platformunda da ücretsiz olarak yayınlanan başarılı oyun, aldığı güncellemeler ile içeriğini zenginleştirmeye devam etti. Sayısız güncelleme ile birbirinden farklı bulmacaları oyunculara sunmaya devam eden yapım, Türkçe dil desteğine de sahip.

Please, Don't Touch Anything'de kırmızı düğmeye bastıktan sonra karşımıza çeşitli bulmacalar çıkmakta. Bu bulmacaları nasıl çözdüğümüz oyunun nasıl sonlanacağını belirliyor. Her seferinde farklı bir yol izleyerek alternatif sonlarla karşılaşabiliyoruz. Retro temelli grafiklere sahip olan Please, Don't Touch Anything eski bilgisayarlarda bile rahatça çalışabilmekte. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: