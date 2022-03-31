Please, Don't Touch Anything
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 3,074
- Üretici Bulkypix
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Please, Don't Touch Anything ilginç bir bulmaca oyunudur. Eğlenceli anlar sizleri bekliyor.
Please, Don't Touch Anything eğer Papers, Please tarzı bulmaca oyunlarını seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir yapım. Renkli içerikleri ile oyunculara keyifli zaman geçirtecek olan oyun, çarpıcı grafiklerinin yanı sıra oyunculara onlarca farklı karmaşık bilmeceler sunuyor. Steam üzerinde Windows ve MacOS işletim sistemi için yayınlanan Please, Don't Touch Anything, Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak piyasaya sürüldü.
Please, Don't Touch Anythink Özellikleri
- Onlarca farklı karmaşık bilmeceler,
- Basit yapı,
- Türkçe dahil 12 farklı dil seçeneği,
- Tek oyunculu oynanış,
- İnternet bağlantısı gerektirmez,
- Ücretli,
- Piksel grafikler,
İlginç bir hikayeye sahip bir bulmaca oyunu olan Please, Don't Touch Anything'de arkadaşını iş yerinde ziyaret eden bir kahramnı yönetiyoruz. Kahramanımız arkadaşıyla birlikte sohbet ederken arkadaşı bir tuvalet molası vermek zorunda kalıyor. Tuvalete gitmeden önce de bize hiçbir şeye dokunmamamız gerektiğini öğütlüyor. Fakat bizim içimize kurt düşüyor ve o düğmeye dokunmamız gerektiğini düşünüyor. Please, Don't Touch Anything bu kırmızı düğmeye basma üzerine kurulu bir oyun. Oyunun hikayesi basit olsa da bu düğmeye bastıktan sonra karşımıza çıkan sürprizler oyunu inanılmaz keyifli yapıyor. Bu noktadan sonra olabilecekleri spoiler vermemek amacıyla paylaşmıyoruz; fakat ilginç göndermeler ve ağzınızı açık bırakacak olaylar karşınıza çıkabiliyor.
Please, Don't Touch Anything İndir
Oyunun Windows ve MacOS sürümleri Steam üzerinde cazip bir fiyat etiketi ile 2015 yılında oyunculara sunuldu. Bilgisayar platformunda milyonlarca kopya satan başarılı oyun, mobil platformda ise ücretsiz olarak piyasaya sürüldü. Android ve iOS platformunda da ücretsiz olarak yayınlanan başarılı oyun, aldığı güncellemeler ile içeriğini zenginleştirmeye devam etti. Sayısız güncelleme ile birbirinden farklı bulmacaları oyunculara sunmaya devam eden yapım, Türkçe dil desteğine de sahip.
Please, Don't Touch Anything'de kırmızı düğmeye bastıktan sonra karşımıza çeşitli bulmacalar çıkmakta. Bu bulmacaları nasıl çözdüğümüz oyunun nasıl sonlanacağını belirliyor. Her seferinde farklı bir yol izleyerek alternatif sonlarla karşılaşabiliyoruz. Retro temelli grafiklere sahip olan Please, Don't Touch Anything eski bilgisayarlarda bile rahatça çalışabilmekte. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- Windows XP işletim sistemi
- 1 GHZ herhangi bir işlemci
- 512 MB RAM
- 128 MB ekran kartı
- 134 MB boş depolama alanı
Please, Don't Touch Anything
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 2,028
- DOSYA BOYUTU 45.00 MB
- Üretici Bulkypix
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Please, Don't Touch Anything ilginç ve eğlenceli bir macera oyunudur
Please, Don't Touch Anything oyunculara basit bir yapı ve büyük sürprizler sunmayı başaran oldukça ilginç bir mobil macera oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinizde oynayabileceğiniz Please, Don't Touch Anything, ilk olarak bilgisayar için yayınlanmıştı ve oyuncular tarafından oldukça olumlu yorumlar almıştı. Please, Don't Touch Anything'in hikayesi arkadaşını iş yerinde ziyarete giden bir kahramanın etrafında gelişiyor. Kahramanımız arkadaşına uğradığında bir süre sohbet ediyorlar ve sonra arkadaşının ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Lavaboya giderken kahramanımıza hiçbir şeye dokunmamasını öğütleniyor. Tabi ki biz de o lanet olası kırmızı düğmeye basmak zorundayız.
Please, Don't Touch Anything'in oynanışı sürprizler üzerine kurulu. Oyunda kırmızı düğmeye bastıktan sonra oyunun nasıl ilerleyeceğini siz belirliyorsunuz. Yapacağımız eylemler felaketlere sebep oluyor; fakat bu felaketlerin nasıl felaketler olacağını sizin kararlarınız belirliyor.
Please, Don't Touch Anything basit piksel tabanlı grafiklere sahip. Bu atmosfer 6 bit müziklerle güçlendirilmekte.
Please, Don't Touch Anything
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 270
- DOSYA BOYUTU 48.30 MB
- Üretici Bulkypix
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Please, Don't Touch Anything eğlenceli bir mobil bulmaca oyunudur
Please, Don't Touch Anything oldukça ilginç bir yapıya sahip olan, basit görünümüne rağmen birhayli eğlenceli olmayı başarabilen bir mobil bulmaca oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınızda ve iPad tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olan Please, Don't Touch Anything!'de merakına yenik düşen bir kahramanın yerine geçiyoruz. Maceramız bir gün bir arkadaşımızı iş yerinde ziyarete gitmemizle başlıyor. Arkadaşımızla sohbet ederken bir anda tuvalet molası vermesi gerekiyor. Arkadaşımız mola vermeden önce bize hiçbir şeye dokunmamamız gerektiğini söylüyor ve bizi odada tek başımıza bırakıyor. Peki bizz ne yapıyoruz? O büyük kırmızı düğmeye dokunuyoruz ve coşkuyu veriyoruz. Bu noktadan sonra geri dönülemez bir olaylar zincirini de başlatmış oluyoruz.
Please, Don't Touch Anything'de düğmeye dokunduktan sonra karşınıza birçok farklı bulmaca çıkıyor. Bu bulmacaları nasıl çözdüğünüze göre oyun farklı sürpriz sonlarla bitmekte. Oyunun biraz Papers, Please'e benzer bir yapısı var. Retro tarzda grafikler çizgisel olmayan bir hikayeyle birleşiyor. Oyun size her oynadığınızda farklı bir heyecan sunabilmekte.