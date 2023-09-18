Yeni Dokunmatik Monitör: Dell 24 Touch USB-C Hub Monitörü

Dell 24 Touch USB-C Hub monitörü, çevre dostu tasarımıyla dikkat çekiyor. Yüzde 85’i geri dönüştürülebilen Tüketici Atığı (PCR-Post Consumer Recyclable) plastik maddeden imal edilmiştir.

Dell’in yeni monitörü, EPEAT® Gold, ENERGY STAR® ve TCO Sertifikalı Edge sertifikalı olarak üretilmiştir. Bu da monitörün sürdürülebilirliğe yönelik taahhüdünü net şekilde ispatlıyor. Monitör, tablet gibi de kullanılmak için katlanabilir özelliğe sahiptir.

Dell 24 Touch USB-C Hub Monitörü Özellikleri

Dell 24 Touch USB-C Hub monitörü, 10 noktalı çoklu dokunmayı destekliyor. Böylelikle kullanıcılar, aynı anda ekran üzerinden on parmaklarıyla not alma işlemini gerçekleştirebiliyor. Monitör ekranı yakınlaştırılıp kaydırılabiliyor. Ayrıca büyütülüp sürüklenebilir özellikli olarak da tasarlanmıştır.

IPS teknolojisiyle dizayn edilen monitör, geniş görüntüleme açısıyla %99 sRGB canlı renkler sunuyor. ComfortView Plus özelliğiyle de zararlı olan mavi ışık emisyonlarını azaltıyor. Bu işlemi gerçekleştirirken asla gerçekçi renklerden ödün vermiyor.

Monitör, tek kablolu USB-C bağlantısıyla ortalama 90W’lık güçten oluşuyor. Ekranın yan tarafında aksesuarlara kolay bağlanılmasını sağlayan iki tane hızlı erişimli USB bağlantı noktası vardır.

RJ45 sabit kablolu Ethernet bağlantısı sunması da monitörün önemli özelliklerindendir. Bağlantı noktaları kullanılmadığı zamanlarda kapatılarak cihazın daha şık görünmesi sağlanabilir. Dell 24 Touch USB-C Hub monitör, DisplayPort, dahili HDMI’den de oluşuyor.

Dell 24 Touch USB-C Hub Monitör Fiyatı

Dell 24 Touch USB-C Hub monitör, standart masaüstü monitörden daha kullanışlı ve rahat dokunmatik özelliğe sahiptir. Dell’in yeni monitörü, aşağıya doğru 60 derecelik açıya sahip eklemli stant tasarımlıdır.

Monitör;

Döndürme,

Yükseklik ayarı,

Eğme vb. işlevsel özellikleriyle de kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

Monitör ekranının konumu, yapılacak işlere göre ayarlanabilir. Monitörün alt kenarında koruyucu yastıklar vardır. Koruyucu yastıklar, monitörün standı sıkıştığı zaman darbelere karşı korumaya geçiyor. 23,8 inç dokunmatik monitör, 11.339,29 TL’den satışa sunulmuştur.