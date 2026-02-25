Rabona, gerçekçi fizik yapısını oyunculara sunan bir futbol oyunudur. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabilir, gerçekçi futbol aksiyonuna katılabilirsiniz!

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Karakter hareketleri ve topun rotası anlık hesaplanır. Bu, her şutun, pasın ve müdahalenin (tackle) benzersiz olmasını sağlar.

Oyuncular, topa temas noktalarını ve vuruş şiddetini hassas bir şekilde yönetebilir; topa kavis verebilir.

Çevrimiçi PvP (Oyuncu Oyuncuya Karşı), Çevrimiçi Co-op ve Paylaşımlı/Bölünmüş Ekran desteği sunar.

Fizik tabanlı oynanışa sahip olan Rabona, çevrimiçi çok oyunculu bir futbol oyunudur. Karakter modellemeleri ve oynanışıyla hem gerçekçi hem de eğlenceli bir deneyim sunan Rabona, aynı zamanda ragdoll fiziğine de sahiptir. Oyuncuların düşmesini ve sakatlanmasını abartılı bir şekilde izleyebilir ve aksiyon dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Rabona, her ne kadar basit grafiklerle karşımıza çıksa da kontrol açısından zor ve bağımlılık yapan bir tasarıma sahiptir. Kontrollerde ustalaşamanız zaman alır ve tüm hareketleriniz gerçek hayata doğru orantılı bir şekilde tasarlanmıştır.

Rabona İndir

Henüz daha çıkış yapmayan bu oyun, 2026 yılında oyuncularla buluşacak. Arkasında herhangi bir geliştirici ekip bulunmayan bu oyun, Furkan Sarıhan tarafından geliştirilen bir türk bağımsız yapımıdır.

Tek başınıza veya arkadaşlarınızla rakip olarak Rabona'yı oynayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra paylaşımlı ekran desteği de sunan yapımda, aynı ekran üzerinden iki kişi oynayabilirsiniz.

Siz de Rabona indirin ve fizik tabanlı bir futbol deneyimi yaşayın!

Rabona Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11

Windows 10/11 İŞLEMCI: Intel Core i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 950 / AMD R7 370

NVIDIA GTX 950 / AMD R7 370 BEYAZ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 8 GB kullanılabilir alan