Rabona
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.81 GB
- Üretici Furkan Sarıhan
-
Rabona, gerçekçi fizik yapısını oyunculara sunan bir futbol oyunudur. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabilir, gerçekçi futbol aksiyonuna katılabilirsiniz!
⚡ Önemli Bilgiler
- Karakter hareketleri ve topun rotası anlık hesaplanır. Bu, her şutun, pasın ve müdahalenin (tackle) benzersiz olmasını sağlar.
- Oyuncular, topa temas noktalarını ve vuruş şiddetini hassas bir şekilde yönetebilir; topa kavis verebilir.
- Çevrimiçi PvP (Oyuncu Oyuncuya Karşı), Çevrimiçi Co-op ve Paylaşımlı/Bölünmüş Ekran desteği sunar.
Fizik tabanlı oynanışa sahip olan Rabona, çevrimiçi çok oyunculu bir futbol oyunudur. Karakter modellemeleri ve oynanışıyla hem gerçekçi hem de eğlenceli bir deneyim sunan Rabona, aynı zamanda ragdoll fiziğine de sahiptir. Oyuncuların düşmesini ve sakatlanmasını abartılı bir şekilde izleyebilir ve aksiyon dolu anlar yaşayabilirsiniz.
Rabona, her ne kadar basit grafiklerle karşımıza çıksa da kontrol açısından zor ve bağımlılık yapan bir tasarıma sahiptir. Kontrollerde ustalaşamanız zaman alır ve tüm hareketleriniz gerçek hayata doğru orantılı bir şekilde tasarlanmıştır.
En İyi Futbol Menajerlik Oyunları (2025)
PC, mobil ve konsolda oynanabilecek en iyi futbol menajerlik oyunları bir araya getirdik. İşte hayalinizdeki takımı yönetme imkânı sunan oyunlar!
Rabona İndir
Henüz daha çıkış yapmayan bu oyun, 2026 yılında oyuncularla buluşacak. Arkasında herhangi bir geliştirici ekip bulunmayan bu oyun, Furkan Sarıhan tarafından geliştirilen bir türk bağımsız yapımıdır.
Tek başınıza veya arkadaşlarınızla rakip olarak Rabona'yı oynayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra paylaşımlı ekran desteği de sunan yapımda, aynı ekran üzerinden iki kişi oynayabilirsiniz.
Siz de Rabona indirin ve fizik tabanlı bir futbol deneyimi yaşayın!
Rabona Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11
- İŞLEMCI: Intel Core i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 950 / AMD R7 370
- BEYAZ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 8 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun çıkış tarihi nedir?
Geliştirici tarafından hedeflenen resmi çıkış yılı 2026'dır. Henüz spesifik bir ay veya gün belirtilmemiştir.
Oyun kumandası (Controller) desteği var mı?
Evet, geliştirici bu oyunun en iyi deneyim için PlayStation veya Xbox kontrolcüsü ile oynanmasını şiddetle tavsiye etmektedir.
"No Scripts" (Senaryosuz Oynanış) ne anlama gelir?
Oyun içerisinde gollerin veya maç sonuçlarının belirli animasyon kalıplarıyla önceden belirlenmediği, her şeyin tamamen o anki fiziksel etkileşime bağlı olduğu anlamına gelir.
Yerli bir yapım mıdır?
Evet, oyun Furkan Sarıhan tarafından geliştirilen bir Türk bağımsız yapımıdır.