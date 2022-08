Rainbow Six Mobile APK

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Rainbow Six nihayet mobil platforma geldi. Rainbow Six Mobile APK Google Play'de ön kayıtlara açıldı.

Doğukan Çağlakpınar - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ubisoft Entertainment'in milyonlara ulaşan oyunu olarak adından söz ettiren Tom Clancy's Rainbow Six: Siege yıllardır ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında oynanıyor. İlk kez 2015 yılında lansmana çıkan ve ülkemizde de ilgiyle oynanmaya devam edilen yapım, günümüze kadar çok sayıda güncelleme aldı. Bilgisayar ve konsol platformunu kasıp kavuran oyun şimdi de mobil platformda varlığını sürdürmeye hazırlanıyor.

Google Play üzerinde Android platformu için Rainbow Six Mobile APK olarak ön siparişlere açılan yapım, yakında lansmana çıkacak. Birinci şahıs kamera açıları ile oynanacak olan yeni mobil fps oyunu, rekabetçi yapısı ile yine milyonları hedefleyecek. Birbirinden farklı silah modelleri ile oyunculara zengin bir içerik sunan Rainbow Six Mobile APK, mobil cihazlar için yeniden geliştirildi.

Rainbow Six Mobile APK Özellikleri

Birbirinden farklı silah modelleri,

Basit kontroller,

Etkileyici ses efektleri,

Stratejik saldırılar ve savunmalar,

Çok oyunculu oynanış,

Yıkılabilir ortamlar,

Takım tabanlı savaşlar,

Uzman operatörler,

Farklı haritalar,

5v5 PvP modu,

Gerçek zamanlı olarak oyunculara 5v5 PvP savaşlar yapma fırsatı verecek olan Rainbow Six Mobile APK, zengin içeriği ile oyunculara etkileyici bir aksiyon ortamını tattıracak. Rainbow Six serisinin en yeni oyunu olarak adından söz ettirmesi beklenen yapım, günümüzde sınırlı bir oyuncu ile test ediliyor. Yakında lansmana çıkması beklenen Android aksiyon oyunu rekabetçi yapısı ile PUBG Mobile ve Call of Duty: Mobile gibi oyunların da tahtını sallayacak gibi görünüyor. Yapım içerisinde oyuncular arkadaşları ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edecek ve ayakta kalmaya çalışacaklar.

Farklı silah modellerine ek olarak farklı haritalara da sahip olacak olan mobil fps oyunu ücretsiz olarak lansmana çıkacak. Yine oyun içerisinde oyunculara ücretli içerikler de sunulacak. Oyuncular dilerlerse bu içeriklere belirli bir ücret karşılığında erişebilecekler.

Rainbow Six Mobile APK İndir

Android oyuncuları için Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan Rainbow Six Mobile APK, stratejik savaşları ile oyunculara farklı bir bakış açısı kazandıracak. Hangi dil seçeneklerine sahip olacağı henüz bilinmeyen oyunun rekabetçi yapıda karşımıza çıkacağı biliniyor.