Android İçin En İyi MMORPG Oyunları (2020)

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte akıllı telefonların donanımı güçlendi. Bununla birlikte bir dönem bilgisayar üzerinden oynadığımız MMORPG türündeki oyunları akıllı telefonlar üzerinden oynayabilmemiz mümkün hale geldi. Android platformunda çok sayıda MMORPG oyunu bulunuyor. Bu yazıda, Android için en iyi MMORPG oyunları listeledik.

2020 Yılının Android için En İyi MMORPG Oyunları Listesi

Android uygulama mağazası Google Play Store’da MMORPG konusunda çok fazla seçenek bulunuyor. Bu sebepten dolayı hangi MMORPG oyununu tercih etme konusunda kararsız kalabilirsiniz. İşte, Android için en iyi MMORPG oyunları!

AdventureQuest 3D

Adventure Quest3D, Adroid işletim sistemine sahip akıllı telefonunuz üzerinden oynayabileceğiniz en iyi MMORPG oyunlarından bir tanesidir. AdventureQuest 3D’de karakterinizi oluşturabilir ve hemen ardından oyunun fantastik dünyasına giriş yapabilirsiniz. Görevleri tamamlayarak ve düşmanları yok ederek tecrübe puanı kazanabilir ve böylece karakterinizi geliştirebilirsiniz. AdventureQuest 3D, cross platform desteğine sahiptir.

Old School RuneScape

Old School RuneScape, dünyanın en popüler MMORPG oyunlarından bir tanesi olan RuneScape’in mobil sürümüdür. Cross platform desteğine sahip olan Old School RuneScape, oyun içerisindeki ilerleme durumunuz mobil ve PC arasında senkronize ediliyor. Yüzlerce görevin yer aldığı Old School RuneScape’te vampirler, ejderhalar ve canavarlar gibi bosslar bulunuyor. Oynaması ücretsiz olan Old School RuneScape’te bir abonelik sistemi bulunuyor. Abonelik, daha fazla görev, ek yetenekler, üç kat daha büyük dünya haritası ve daha pek çok ek özelliği içeriyor.

Mobile Royale

IGG tarafından geliştirilen Mobile Royale, başarılı MMORPG oyunudur. IGG, daha önce Castle Clash: Guild Royale ve Lords Mobile gibi popüler oyunları geliştirmişti. Başarılı üç boyutlu grafiklere sahip olan Mobile Royale’da bütün oyuncular bir sunucuda bir araya geliyor. Şehrinizi geliştirebilir, diğer klanlar ile ticaret yapabilir ve ordunuzu oluşturabilirsiniz. Mobile Royale’de bir loncaya katılabilir veya kendi ittifakınızı oluşturabilirsiniz.

Black Desert Mobile

Pearl Abyss tarafından geliştirilen Black Desert Mobile, tüm dünyada oldukça popüler olan bir MMORPG oyunudur. Aksiyon dolu savaşların yanı sıra balıkçılık ve evcilleştirme gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Başarılı grafiklere sahip olan Black Desert Mobile’da dinamik becerilere sahip 5 sınıf bulunuyor. Black Desert Mobile, karakterinizi kişiselleştirmenize olanak sağlayan basit araçlara sahiptir.

Aurcus Online

Başarılı MMORPG oyunu olan Aurcus Online, basit ama derin bir oynanışa sahiptir. Dolayısıyla oyunun kontrollerine kısa sürede aşina olabilirsiniz. Aurcus Online’da “Swordsman”, “Scout”, “Cleric” ve “Magician” olmak üzere 4 sınıf bulunuyor. Aurcus Online, karakterinizi istediğiniz şekilde kişiselleştirme olanağı sunuyor. Karakterinizi ve sınıfı ayarladıktan sonra oyunun fantastik macerasına giriş yapıyorsunuz. Görevleri tamamladıkça tecrübe puanı kazanabilir ve karakterinizi geliştirebilirsiniz.

Era Of Legends

Popüler MMORPG oyunu Era Of Legends, devasa bir dünyaya sahiptir. İlgi çekici görevlerin yer aldığı Era Of Legends’ta klanlar, zindanlar, ejdarhalar ve daha birçok içerik bulunuyor. Ücretsiz olarak sunulan Era Of Legends’ta benzersiz uzmanlıklara sahip 8 sınıf yer alıyor. Başarılı savaş sistemine sahip olan Era Of Legends, basit kontrollere sahip. Dolayısıyla oyunun kontrollerine kısa sürede alışabilirsiniz.