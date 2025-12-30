REANIMAL, ister tek ister arkadaşınızla çevrimiçi oynayabileceğiniz bir macera-korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, Little Nightmares I ve II'nin arkasındaki asıl ekip olan Tarsier Studios tarafından geliştiriliyor.

Little Nightmares serisinin aksine REANIMAL, en başından itibaren hem yerel (aynı ekranda) hem de çevrimiçi (online) eşli oyun için tasarlanmıştır.

Oyun, klostrofobi ve gerilim hissini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, her iki oyuncuyu da aynı karede tutan özel bir kamera sistemi kullanır.

Tarsier Studios tarafından geliştirilen REANIMAL, atmosferik bir korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Little Nightmares serisinin yaratıcıları tarafından geliştirilen bu oyunda, kayıp arkadaşlarınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Serinin her oyununda olduğu gibi REANIMAL oyununda da karanlık atmosfer içerisinde ilerleyecek, bulmcaları çözercek ve yaratıklara karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Tek oyunculu veya arkadaşınızla birlikte çevrimiçi oynayabilirsiniz. Paylaşımlı bir takip kamerasını içerisinde barındıran REANIMAL, eşli oynamaya da oldukça elverişli tasarlanmıştır. Klostrofobik ve gerilim dolu ortamlarda arkadaşlarınızla ilerleyebilir ve eşsiz maceraya atılabilirsiniz.

REANIMAL İndir

Eşli oyunlar arasında üst sıralara aday olmaya hazırlanan REANIMAL, 13 Şubat 2026'da piyasaya sürülecek. Çıkış tarihine kadar oyunu deneyimlemek istiyorsanız, Steam sayfasındaki kısa demo sürümünü ücretsiz bir şekilde indirebilir ve hikayeye bakış atabilirsiniz.

Siz de REANIMAL indirin ve ister arkadaşınızla ister tek başınıza korku deneyimi yaşayın!

REANIMAL Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11

Windows 10/11 İŞLEMCI: Ryzen 5 2400G / Core i5-9400F

Ryzen 5 2400G / Core i5-9400F BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480

GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480 DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 18 GB kullanılabilir alan