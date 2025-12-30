REANIMAL
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 17.58 GB
- Üretici Tarsier Studios
-
REANIMAL, ister tek ister arkadaşınızla çevrimiçi oynayabileceğiniz bir macera-korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, Little Nightmares I ve II'nin arkasındaki asıl ekip olan Tarsier Studios tarafından geliştiriliyor.
- Little Nightmares serisinin aksine REANIMAL, en başından itibaren hem yerel (aynı ekranda) hem de çevrimiçi (online) eşli oyun için tasarlanmıştır.
- Oyun, klostrofobi ve gerilim hissini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, her iki oyuncuyu da aynı karede tutan özel bir kamera sistemi kullanır.
Tarsier Studios tarafından geliştirilen REANIMAL, atmosferik bir korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Little Nightmares serisinin yaratıcıları tarafından geliştirilen bu oyunda, kayıp arkadaşlarınızı bulmaya çalışıyorsunuz. Serinin her oyununda olduğu gibi REANIMAL oyununda da karanlık atmosfer içerisinde ilerleyecek, bulmcaları çözercek ve yaratıklara karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız.
Tek oyunculu veya arkadaşınızla birlikte çevrimiçi oynayabilirsiniz. Paylaşımlı bir takip kamerasını içerisinde barındıran REANIMAL, eşli oynamaya da oldukça elverişli tasarlanmıştır. Klostrofobik ve gerilim dolu ortamlarda arkadaşlarınızla ilerleyebilir ve eşsiz maceraya atılabilirsiniz.
REANIMAL İndir
Eşli oyunlar arasında üst sıralara aday olmaya hazırlanan REANIMAL, 13 Şubat 2026'da piyasaya sürülecek. Çıkış tarihine kadar oyunu deneyimlemek istiyorsanız, Steam sayfasındaki kısa demo sürümünü ücretsiz bir şekilde indirebilir ve hikayeye bakış atabilirsiniz.
Siz de REANIMAL indirin ve ister arkadaşınızla ister tek başınıza korku deneyimi yaşayın!
REANIMAL Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11
- İŞLEMCI: Ryzen 5 2400G / Core i5-9400F
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480
- DIRECTX: Sürüm 12
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 18 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
REANIMAL ne zaman çıkacak?
Oyunun resmi çıkış tarihi 13 Şubat 2026 olarak onaylanmıştır. Şu an için ön siparişe açıktır.
Oyunu tek başıma oynayabilir miyim?
Evet. Oyun eşli oynanış üzerine odaklansa da tamamen tek oyunculu (Single-player) olarak da oynanabilir. Tek başınıza oynarken diğer karakter yapay zeka tarafından kontrol edilir.
Oyunun ücretsiz bir demosu var mı?
Evet. Steam, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S mağazalarında oyunun başlangıç bölümlerini içeren ücretsiz bir demosu bulunmaktadır.
REANIMAL hangi platformlarda oynanabilecek?
Oyun; PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 platformları için çıkış yapacaktır.
Deluxe Edition (Dijital Lüks Paket) neler içeriyor?
Deluxe Edition, ana oyunun yanı sıra oyunun dünyasını genişleten üç ek bölümden (DLC) oluşan bir Season Pass (Sezon Bileti) içerir. Ayrıca ön sipariş verenlere özel karakter maskeleri hediye edilmektedir.