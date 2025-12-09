Republic of Jungle
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.95 GB
- Üretici Republic of Jungle
-
10 kişiye kadar oynanabilen Republic of Jungle, yalan ve manipüleye dayalı bir parti oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, 5 ila 10 oyuncu ile oynanır ve temelinde popüler sosyal çıkarım (social deduction) oyunlarının mekanikleri bulunur.
- Oyuncuların uzun kurallar okumasına gerek kalmadan oyuna hızla dahil olabilmesi için tasarlanmıştır.
- Çevrimiçi oynamayı kolaylaştırmak amacıyla oyuna özel bir Discord entegrasyonu eklenmiştir.
Republic of Jungle, 5 ila 10 kişi ile oynayabileceğiniz eğlenceli bir parti oyunudur. Sosyal çıkarım oyunu olarak da adlandırabileceğimiz Republic of Jungle'da, farklı rolleri yöneteek ve rakiplerinize karşı galip gelmeye çalışacaksınız. Sadıklar ve sızdıranlar olarak ikiye ayrılan roller, mevcut yönetimi sabote etmek ve kurtarmak üzerine mücadele etmektedir.
Eğer sadık rolündeyseniz, skandalların üstünü örtmeli ve basına sızmasını engellemelisiniz. Tam tersine sızdıranların tarafındaysanız, yönetimin içine sızarak tüm skandalları basına sızdırmalı ve yönetimi yıkmaya çalışmalısınız.
Republic of Jungle İndir
Kendi rollerinizi bilseniz de, bir başkasının rolünü asla bilemezsiniz. Yalan söyleme ve manipülasyon üzerine kurulu olan Republic of Jungle'da, oyuncular arası iletişim kurmalı ve şüpheci davranan oyuncuları elemelisiniz. Dikkat edin, bir masumu elemek istemezsiniz.
Eğer siz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir parti oyunu arıyorsanız, Republic of Jungle indirin ve birbirinizi manipüle ederek görevlerinizi tamamlayın!
Republic of Jungle Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 7+
- İŞLEMCI: 2 Ghz Dual Core or higher
- BELLEK: 512 MB RAM
- DIRECTX: Sürüm 11
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunda temel amaç nedir?
Sadıklar (çoğunluk) için amaç, skandalları örtbas etmek üzere güvenilir bir görev gücü oluşturarak üç örtbas görevini başarıyla tamamlamaktır. Sızdıranlar (azınlık) için amaç ise, görev güçlerine sızarak üç örtbas görevini sabote etmek ve skandalları basına sızdırmaktır.
Oyunu kaç kişi oynamalıyız?
Republic of Jungle, en iyi deneyimi sunması için 5 ila 10 oyuncu arasında oynanması gereken bir parti oyunudur.
Oyunun oynanış tarzı hangi oyunlara benziyor?
Oyun, Avalon (Resistance) veya Jackbox gibi sosyal çıkarım ve parti oyunlarına benzer mekaniklere sahiptir, ancak kendine özgü gizli güçler ve görev gücü mekanikleri eklenmiştir.
Oyun ücretli midir?
Oyun, Steam platformunda Ücretsiz Oynanır (Free To Play) kategorisinde yer almaktadır, bu da temel oyunun ücretsiz olduğu anlamına gelir.
Oyuncular Sadıklar mı yoksa Sızdıranlar mı olduklarını biliyorlar mı?
Evet. Oyuncular kendi rollerini bilirler, ancak hangi oyuncunun hangi role sahip olduğunu diğer oyunculardan gizlemek ve onları yanıltmak zorundadırlar. Oyun, yalan söyleme ve manipülasyon becerilerini gerektirir.