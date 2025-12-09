10 kişiye kadar oynanabilen Republic of Jungle, yalan ve manipüleye dayalı bir parti oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, 5 ila 10 oyuncu ile oynanır ve temelinde popüler sosyal çıkarım (social deduction) oyunlarının mekanikleri bulunur.

Oyuncuların uzun kurallar okumasına gerek kalmadan oyuna hızla dahil olabilmesi için tasarlanmıştır.

Çevrimiçi oynamayı kolaylaştırmak amacıyla oyuna özel bir Discord entegrasyonu eklenmiştir.

Republic of Jungle, 5 ila 10 kişi ile oynayabileceğiniz eğlenceli bir parti oyunudur. Sosyal çıkarım oyunu olarak da adlandırabileceğimiz Republic of Jungle'da, farklı rolleri yöneteek ve rakiplerinize karşı galip gelmeye çalışacaksınız. Sadıklar ve sızdıranlar olarak ikiye ayrılan roller, mevcut yönetimi sabote etmek ve kurtarmak üzerine mücadele etmektedir.

Eğer sadık rolündeyseniz, skandalların üstünü örtmeli ve basına sızmasını engellemelisiniz. Tam tersine sızdıranların tarafındaysanız, yönetimin içine sızarak tüm skandalları basına sızdırmalı ve yönetimi yıkmaya çalışmalısınız.

Republic of Jungle İndir

Kendi rollerinizi bilseniz de, bir başkasının rolünü asla bilemezsiniz. Yalan söyleme ve manipülasyon üzerine kurulu olan Republic of Jungle'da, oyuncular arası iletişim kurmalı ve şüpheci davranan oyuncuları elemelisiniz. Dikkat edin, bir masumu elemek istemezsiniz.

Eğer siz de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir parti oyunu arıyorsanız, Republic of Jungle indirin ve birbirinizi manipüle ederek görevlerinizi tamamlayın!

Republic of Jungle Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 7+

İŞLEMCI: 2 Ghz Dual Core or higher

BELLEK: 512 MB RAM

DIRECTX: Sürüm 11

AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan