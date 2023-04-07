League of Legends (LoL) Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

League of Legends (LoL) dil değiştirme imkânı sunuyor. Popüler MOBA oyununu farklı dilde oynamak isteyen oyuncuların birkaç adım uygulaması yeterlidir. Hazırladığımız rehberde oyunun dilinin nasıl değiştirileceğini açıkladık.

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran League of Legends'ı Japonca, Çince, Almanca veya başka bir dilde oynamak istiyorsanız oyunu silip yeniden yüklemenize gerek yok. Dilin değiştirilmesini sağlayan çeşitli kodlar bulunuyor. Öncelikle bu kodların neler olduğuna göz atalım.

LoL Dil Değiştirme Kodları

--locale=tr_TR: Türkçe

--locale=ja_JP: Japonca

--locale=ko_KR: Korece

--locale=zh_CN: Çince

--locale=es_ES: İspanyolca

--locale=fr_FR: Fransızca

--locale=it_IT: İtalyanca

--locale=de_DE: Almanca

--locale=ru_RU: Rusça

--locale=en_US: İngilizce

--locale=pl_PL: Lehçe

--locale=ro_RO: Rumence

--locale=el_GR: Yunanca

--locale=pt_BR: Portekizce

--locale=hu_HU: Macarca

LoL Dil Değiştirme Adımları

League of Legends'ın yüklü olduğu klasörü açın.

"LeagueClient" simgesine sağ tıklayın.

Gönder seçeneğine tıklayın.

"Masaüstü (kısayol oluştur)" seçeneğini seçin.

LeagueClient'in kısayoluna sağ tıklayın.

Özellikler seçeneğini seçin.

Hedef kısmındaki satırın sonuna bir boşluk bırakın ve dil kodunu yazın.

Örneğin Korece için --locale=ko_KR yazmanız gerekiyor.

Uygula butonuna basın.

Tamam butonuna tıklayın.

LeagueClient simgesine çift tıklayın.

Hesabınıza giriş yapın.

En iyi MOBA oyunları arasında yer alan League of Legends'ın dilini değiştirmek için ilk olarak oyunun yüklü olduğu klasörü görüntüleyin. League of Legends klasörünü açtıktan sonra "LeagueClient" simgesine sağ tıklayın.

Söz konusu adımı uyguladığınızda yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Gönder seçeneğine tıklayın ve hemen ardından "Masaüstü (kısayol oluştur)" seçeneğini seçin.

Bir sonraki adımda LeagueClient'in kısayoluna sağ tıklayın. LeagueoClient'e sağ tıkladıktan sonra açılan pencereden Özellikler seçeneğini seçin.

Hedef kısmındaki satırın sonuna bir boşluk bırakın ve bir dil kodu girin. Örneğin biz oyunun dilini Korece yapmak için --locale=ko_KR kodunu yazdık.

Hedef bölümünün sonuna kodu ekledikten sonra "Uygula" butonuna basın ve ardından "Tamam" butonuna tıklayın. LeagueClient simgesine çift tıklayın. Son olarak üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Bu yazıda League of Legends dil değiştirme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak oyunun dilini kolayca değiştirebilirsiniz.