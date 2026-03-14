Resident Evil Requiem
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 71.29 GB
- Üretici CAPCOM Co., Ltd.
-
Resident Evil Requiem, Raccoon City’de geçen, Leon S. Kennedy ve Grace Ashcroft karakterleriyle oynanan, bulmaca, keşif ve aksiyon unsurlarını birleştiren bir survival horror oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Resident Evil Requiem, survival horror türünde korku içerikleri barındırır.
- Resident Evil Requiem'da, hikâye iki farklı karakter üzerinden ilerler.
- Resident Evil Requiem'da, kaynak yönetimi ve bulmaca çözme önemli rol oynar.
Resident Evil Requiem, Resident Evil serisinin korku ve hayatta kalma temasını sürdüren yeni bir oyunudur. Oyunda, Raccoon City'de yaşanan olaylarının ardından gelişen yeni bir hikâyede yer alır ve gizemli ölümleri araştırırken tehlikeli bir dünyaya adım atarsınız.
Oyunda FBI analisti Grace Ashcroft ve deneyimli ajan Leon S. Kennedy olmak üzere iki farklı karakter bulunur. Grace Ashcroft daha çok araştırma ve analiz odaklı bir oynanış sunarken, Leon S. Kennedy aksiyon ve savaş tarafında öne çıkar. İki karakterin hikâyesi birbirine bağlanarak ilerler.
Oynanışta klasik Resident Evil mekanikleri yer alır. Oyunda kaynaklarınızı yönetir, bulmacaları çözer ve düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışırsınız.
Resident Evil Requiem Oyun Özellikleri
- Hayatta kalma korku türü oynanışı
- Raccoon City temalı hikâye
- Leon S. Kennedy ve Grace Ashcroft karakterleri
- Bulmaca çözme ve keşif mekanikleri
- Kaynak yönetimi sistemi
- Hikâye odaklı ilerleme
- Aksiyon ve gerilim unsurları
Resident Evil Requiem Sistem Gereksinimleri
OS: Windows 11 (64-bit)
Processor: Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
Memory: 16 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
DirectX: Version 12
Önerilen
OS: Windows 11 (64-bit)
Processor: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
Memory: 16 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8GB / AMD Radeon RX 6600 8GB
DirectX: Version 12
Sıkça Sorulan Sorular
Resident Evil Requiem nasıl bir oyundur?
Korku, aksiyon ve bulmaca unsurlarını birleştiren survival horror türünde bir oyundur.
Resident Evil Requiem hangi karakterlerle oynanır?
Oyunda Grace Ashcroft ve Leon S. Kennedy karakterleri yer almaktadır.
Resident Evil Requiem kamera açısı değiştirilebilir mi?
Evet, oyuncular birinci ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapabilir.
Resident Evil Requiem hikâye odaklı mı?
Evet, oyun güçlü bir hikâye anlatımı üzerine kuruludur.