Resident Evil İzleme Sırası: Ölümcül Deney Hangi Sırayla İzlenir?

Resident Evil izleme sırası, yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran film serisine başlamak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor çünkü aynı evrende geçen birden fazla yapım bulunuyor ve bunları kronolojik sıraya göre izlemek gerekiyor.

Bu sıralama, hikâyenin akışını ve karakterlerin gelişimini daha kolay takip etmenizi sağlar. Resident Evil çıkış tarihine göre izleme sırası da ana seriyi takip ettiği için aslında kronolojik sıralamayla büyük ölçüde örtüşüyor.

En iyi zombi filmleri arasında yer alan Resident Evil'ı hem kronolojik hem de çıkış tarihine göre sıralayacağız. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve söz konusu animenin hangi sırayla izlenmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. Peki, Resident Evil serisi hangi sırayla izlenmeli?

Kronolojik Sıraya Göre Resident Evil İzleme Sırası

Resident Evil (Ölümcül Deney)

Resident Evil: Apocalypse (Ölümcül Deney: Kıyamet)

Resident Evil: Extinction (Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu)

Resident Evil: Afterlife (Ölümcül Deney: Ölümden Sonra)

Resident Evil: Retribution (Ölümcül Deney: İntikam)

Resident Evil: The Final Chapter (Resident Evil: Son Bölüm)

Reboot niteliğindeki Resident Evil: Welcome to Raccoon City orijinal seriden bağımsız yeni bir anlatım sunduğundan dolayı izleyici tercihlerine göre ayrı değerlendirilebilir. Resident Evil animasyon filmlerinin kronolojik sıralaması şu şekildedir:

Resident Evil: Degeneration

Resident Evil: Damnation

Resident Evil: Vendetta

Resident Evil: Death Island

Çıkış Tarihine Göre Resident Evil Hangi Sırayla İzlenmeli?

Resident Evil (2002)

Resident Evil: Apocalypse (2004)

Resident Evil: Extinction (2007)

Resident Evil: Afterlife (2010)

Resident Evil: Retribution (2012)

Resident Evil: The Final Chapter (2016)

Resident Evil çıkış tarihi sıralaması kronolojik sıralama ile aynıdır. Ayrıca 2021 yılında izleyiciler ile buluşan Resident Evil: Welcome to Raccoon City, serinin reboot’u niteliğindedir ve orijinal seriden bağımsız yeni bir anlatım sunar.

Resident Evil animasyon filmleri, video oyunlarının dünyasına daha yakın bir devamlılık sunar. Çıkış tarihine göre animasyon filmlerinin izleme sırası şu şekildedir:

Resident Evil: Degeneration (2008)

Resident Evil: Damnation (2012)

Resident Evil: Vendetta (2017)

Resident Evil: Death Island (2023)

Resident Evil Filmleri Nereden ve Nasıl İzlenir?

Resident Evil filmlerini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Aylık belirli bir ücret karşılığında Netflix aboneliği alabilir ve dijital yayın platformunun kütüphanesinde yer alan tüm içeriklere erişebilirsiniz.