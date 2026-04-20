Resident Evil: Requiem Türkçe Yama Nasıl Yapılır? (Adım Adım Rehber)

Resident Evil: Requiem, bu yılın serinin hayranlarıyla buluştu. Ne var ki Türk oyuncular tarafından çok sevilmesine rağmen Türkçe dil desteği bulunmuyor. Oyunu kendi dilinde oynamanın keyfini çıkarmak isteyen Türk oyuncular da Resident Evil: Requiem Türkçe yama kullanmak yoluna başvurmak istiyor.

Siz de eğer oyunlarda Türkçe dil seçeneğinin bulunmasını isteyen oyunculardansanız bu rehberde yer alan birkaç basit adımı uygulayabilir ve oyunu menülerden altyazılara kadar baştan aşağı Türkçe hâle getirebilirsiniz. Bu yama, Türkçe karakterler için yazı tipi içerdiği için resmî dil desteğinden farksız bir deneyim elde edilecektir.

Resident Evil: Requiem Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Resident Evil: Requiem'in Türkçe yamasını indirin.

İndirilen yamayı oyun dosyalarının yer aldığı klasöre sürükleyip bırakın.

Yamanın üzerine sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın.

Kurum tamamlandıktan sonra oyunu açıp oynayın.

Resident Evil: Requiem'i baştan aşağı Türkçeye çeviren yamayı kurmak için takip edilmesi gereken çok basit üç adım bulunuyor. Eğer bunların nasıl uygulanacağını bilmiyorsanız aşağıdaki birkaç basit adımı takip edip oyunu Türkçe oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Adım 1: RE: Requiem İçin Türkçe Yamayı İndirin

Resident Evil Requiem için geliştirilen birçok Türkçe yama bulunuyor ancak oyun nispeten yeni sayılır. Bu da bir hata bulundukça oyunun güncelleme alabileceği anlamına geliyor. Calypso, bu güncellemeleri takip ederek yeni güncellemeler yayınlıyor ve yamanın her cihazda çalışır şekilde kalmasını sağlıyor. Bu nedenle rehberde de söz konusu yamayı kullanacağız. Bunun için ilk olarak Resident Evil Requiem: Türkçe yama sayfasına gidin. Sayfayı aşağı kaydırın ve "İndir" butonuna tıklayın.

Adım 2: RE: Requiem'in Türkçe Yamasını Kurun

Türkçe yamayı indirdikten sonra RAR dosyasını açın ve içindeki kurulum dosyasını oyunun dosyalarının yer aldığı klasöre sürükleyip bırakın. Daha sonra bıraktığınız yerdeki dosyanın üzerine sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın. Kurulum penceresi açıldıktan sonra oyunu hangi platformdan aldıysanız onun üzerine basın. Örneğin Steam'den aldıysanız Steam logosunun bulunduğu butona tıklamanız gerekiyor. Türkçe yama kurulduğunda bir pencere açılacak ve "Türkçe yama kuruldu" ifadesini göreceksiniz. "Tamam" butonuna. tıklayarak bu pencereyi kapatın.

Adım 3: Oyunu Oynamaya Başlayın

Türkçe yama kurulduktan sonra oyunu normal şekilde açın. Ana menünün Türkçe olduğunu göreceksiniz. Artık oyunu açıp oynamaya başlayabilirsiniz. Gerek altyazılar gerek ana menü Türkçe olacak ve bu sayede diyaloglara hâkim olup hikâyenin ne yönde ilerlediğini, karakterlere ne olduğunu tüm detaylarıyla öğreneceksiniz.

Resident Evil: Requiem Türkçe Yama Nasıl Kaldırılır?

Resident Evil: Requiem'in dosyalarının bulunduğu klasörü açın.

"ReRequiem_YamaKaldır.exe" dosyasına sağ tıklayın.

"Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın.

Kaldırma işlemini onaylayın.

Resident Evil: Requiem'in Türkçe yamasını yüklediğinizi ama daha sonra oyunu orijinal dilde oynamak istediğinizi varsayalım. Bu durumda takip etmeniz gereken adımlar çok basit. Yama yüklendikten sonra oyunun kurulu olduğu klasörde "ReRequiem_YamaKaldır.exe" dosyasını belirecektir. Bunun üzerine sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine basın.

"Yama kaldırılsın mı? (Yama kaldırılırken oyun kapalı olmalıdır)" ifadesinin yer aldığı pencere göreceksiniz. "Evet" butonuna basarak yamayı direkt kaldırabilirsiniz. İşlem gerçekleştirildiğinde yamanın silindiğine dair bilgilendirme penceresi karşınıza çıkacak. "Tamam" butonuna basıp pencereyi kapatabilirsiniz. Bundan sonra ise oyuna girerseniz Türkçe çevirinin kaybolduğunu, orijinal dile geçildiğini göreceksiniz.

Resident Evil: Requiem Türkçe Yama Neden Hata Verir?

Resident Evil: Requiem için Türkçe yama yükledikten sonra birtakım hatalarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin ekran siyah olabilir, menü gelmeyebilir, oyun hiç beklenmedik anda çökebilir veya Resident Evil: Requiem hiç açılmayabilir. Ne yazık ki bunların tek bir sebebi bulunmuyor ancak tüm olası nedenleri aşağıdan tek tek inceleyebilir ve deneme yanılma yoluyla sorundan kurtulabilirsiniz.

Oyunun Resmî Sürümünü Kullanmamak

Oyunun eğer resmî sürümünü yani Steam, Epic Games ve benzeri platformlar aldığınız bir versiyonunu kullanmıyorsanız yamayı yüklemeye çalışırken bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlardan kurtulmanın en kolay ve hızlı yolu, oyunu satın almaktan geçiyor. Böylece yamalar direkt son sürümle uyumlu olacak, oyunu oynarken sorun yaşamayacaksınız.

Oyun İçin Güncelleme Yayınlanması

Bilindiği üzere Resident Evil: Requiem Şubat 2026'da yayınlandı. Oyunda zaman zaman küçük de olsa bazı hatalara rastlanabiliyor. Geliştirici de hem bunları gidermek hem oyuna yeni özellikler kazandırmak için zaman zaman güncellemeler yayınlayabiliyor. İşte bu güncellemeler de bazen Türkçe yamanın çalışmamasına sebep olabiliyor. Bu durumda yamayı geliştiren kişinin yamayı yeni güncelleme ile uyumlu hâle getirmesini beklemek gerekiyor. Bunun için yamanın olduğu sayfada yeni bir sürümün olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yolun Yanlış Seçilmesi

Kurulum dosyasını açmadan önce eğer oyunun kurulu olduğu klasörlerin içine bırakmazsanız kurulum işlemi başarılı şekilde gerçekleştirilemeyecektir. Bu da oyunu Türkçe yerine orijinal dilde oynamaya devam etmenize sebep olacaktır. Bu sorun ile karşılaşmamak için oyuncunun yamanın kurulum dosyasını doğru yere bırakması gerekir.

Oyunlarda Neden Türkçe Yama Kullanılır?

Oyunun hikâyesine tam anlamıyla hâkim olmanızı sağlar. Yabancı dildeki bazı kelimelerin anlamadığını bilmediğiniz için bazı önemli kısımları kaçırabilirsiniz ama kendi dilinizde oynadığınızda bu tür sorunlar ortaya çıkmaz.

Eğer dile tam olarak hâkim değilseniz cümleleri otomatik olarak çevirmeye yatkın olabilirsiniz. Bu çeviri sürecinde ise önemli detayları kaçırabilir, oyunun atmosferinden uzaklaşabilirsiniz.

Yabancı diliniz olmayabilir. Bu da oyunda neler olup bittiğini öğrenmenizin önünde engel oluşturur. Türkçe yama ise diyalogları kendi dilinizde görmenizi sağlayarak gerek karakterin geçmişi gerek bulunulan mekânda neler olduğunu öğrenmenize yardımcı olur.

Editörün Yorumu

Şahsen Resident Evil: Requiem'in Türkçe dil desteğine sahip olmasını isterdim. Türk oyuncular, geliştiricilerin önemli miktarda kazanç elde etmesini sağlıyor ama buna rağmen pek çok geliştirici, oyunlarında ısrarla Türkçe dil desteği sunmamaya devam ediyor. Oyunlara bu kadar para harcıyorsak Türkçe dil desteğini görmemizin de gerektiğini düşünüyorum. Oyunu Türkçe oynamak için bu kadar uğraşmamalıyız.

Yasal Uyarı: Bu Türkçe yamanın geliştiricileri ile Tamindir'in bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yamanın geliştiricileri, oyunun Türkçe oynanabilmesi için her yeni sürümde güncelleme yayınlamaktadır. Bu durum, yamanın güvenilir olup olmadığını takip etmeyi zorlaştırdığı için yamanın güvenli olup olmadığını doğrulama sorumluluğu her zaman yamayı yükleyen kişiye aittir.