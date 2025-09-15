ReVanced YouTube Music APK, Youtube Music Premium'un reklamsız dinleme ve arka planda oynatma gibi birçok özelliğini ücretsiz sunmaktadır.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler ReVanced YouTube Music, YouTube Music'in tüm reklamlarını engelleyen ve arka planda oynatma gibi gelişmiş özellikler sunan, topluluk tarafından geliştirilmiş değiştirilmiş bir versiyonudur.

Resmi Youtube Music uygulamasının tüm özelliklerini ücretsiz kullanabileceğiniz ReVanced YouTube Music APK, kullanıcılara reklamsız müzik dinleme deneyimi sunuyor. Tüm reklamları engelleyerek kesintisiz dinleme deneyimi sunan bu uygulamada, yüksek kalitede müzik dinleyebilirsiniz.

Topluluk tarafından geliştirilen bir modifikasyon olan ReVanced YouTube Music, kapsamlı arayüz özelleştirmelerine de imkan tanımaktadır. Ayrıca, Android Auto ve diğer ek özellikleri de ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Orijinal uygulamanın temel özelliklerini korurken, bir yandan da yeni ve geliştirilmiş özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Tüm seçenekleri istediğiniz şekilde ayarlayabilir, müzik indirebilir ve çevrimdışı dinleyebilirsiniz.

ReVanced YouTube Music APK İndir

Hem telefonda hem de araç içi kullanımda mükemmel bir ses desteği sunan ReVanced YouTube Music APK, veri ve pil tasarrufu da sağlamaktadır. Daha iyi kalitede müziklerinizi dinlerken, tüm içerikleri arka planda oynatabilecek ve az miktarda pil yüzdesi kaybedeceksiniz.

Çeşitli arayüz modifikasyonlarını içerisinde barındıran bu uygulama, resmi Youtube Music uygulamasında bulunan "Premium üye ol" reklamlarını ve yükseltme sekmesini kaldırıyor. Tüm özellikleri ücretsiz bir şekilde kullanabilir ve yeni eklenen ayarların tadını çıkarabilirsiniz.

Resmi uygulama sürümleriyle neredeyse aynı anda güncellenen ReVanced Youtube Music, sürekli yenilenen bir yapıya sahiptir. Siz de ReVanced YouTube Music APK indirin ve Android cihazlarınızda ücretsiz Youtube Music deneyimi yaşayın!