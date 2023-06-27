YouTube Shorts Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

YouTube’da kısa süreli içerikler paylaşmanıza imkân tanıyan YouTube Shorts, günlük hayatta en çok tüketilen içerik türlerinden biri olan TikTok videolarına ve Instagram’daki Reels içeriklerine benzerlik gösteriyor.

60 saniye ve daha az süreli olarak sisteme yüklenebilen bu videolar standart YouTube videolarından farklı olarak dikey formatta yükleniyor. İçerik üreticileri için kullanışlı ve yenilikçi bir alan açan YouTube Shorts, bazı kullanıcıların beğenisini kazanırken bazı kullanıcıların hiç ilgisini çekmiyor.

Shorts bölümünden önerilen içerikleri YouTube akışında görmek istemeyenler, bu uygulamayı kapalı hale getirerek YouTube deneyimlerine eski zamanlardaki gibi kaldıkları yerden devam edebiliyor.

YouTube Shorts Nasıl Kapalı Hale Getirilir?

Mobil cihazınızda YouTube’u açın.

Kullanıcı girişi için gerekli bilgileri tamamlayarak hesabınızı açın.

Ekranın sağ üst bölümünde yer alan profil resminize dokunun.

Bu menüde yer alan ‘Ayarlar’ sekmesine gidin.

Ayarlar menüsünden ‘Hesap Ayarları’na geçiş yapın.

Bu kısımda ‘Shorts Ayarları’ diye bir menü göreceksiniz.

‘Shorts Ayarları’ seçeneğine girdiğinizde ‘Shorts’u devre dışı bırakın’ seçeneğini bulmanız gerekiyor.

Bu seçeneği aktif hale getirerek YouTube Shorts’u akışınızdan kaldırabilir, seçeneği deaktif hale getirerek akışınızda yeniden Shorts içeriklerinin görülmesini sağlayabilirsiniz.

YouTube Shorts’u kapatmak için önerilen bir diğer yöntem ise karşınıza çıkan Shorts içerikleri için ‘İlgimi çekmiyor’ geri bildiriminde bulunmanızdır.

Ancak bu sadece karşınıza çıkan videoyu kaldırmanıza yardımcı olacağından tamamen YouTube Shorts’u kapatmak için kalıcı sonuç veren adımları izlemenizde yarar vardır.

Üçüncü bir yöntem olarak ise, YouTube Shorts’u kapatmak adına, YouTube’un eski sürümlerinde Shorts özelliği olmadığı için YouTube’un eski sürümlerini kullanmayı da deneyebilirsiniz.

YouTube Shorts Neden Kapatılır?

Güncel sosyal medya trendlerine baktığımızda internet kullanıcılarının birçoğu kısa süreli ve eğlenceli video içeriklerini hızla tüketiyor. Milyonlarca izlenen YouTube Shorts içerikleri farklı yaş gruplarındaki kullanıcıların ilgisini çekiyor. Ancak bazı durumlarda kullanıcılar YouTube Shorts’u kapatmak isteyebiliyor.

YouTube Shorts’u kapatmak istemenize şu unsurlar neden olabilir:

İnternet paketiniz kısıtlı veya yetersiz ise daha az veri tüketmek amacıyla YouTube Shorts’u kapatmak isteyebilirsiniz.

Çocuklarınız YouTube’da çizgi film izlerken Shorts içeriklerine dalıyor ve bu konuda ebeveyn kontrolü sağlamakta zorlanıyorsanız YouTube Shorts’u kapatmayı veya YouTube Kids’i kullanmayı deneyebilirsiniz.

Bu tarz içerikler ilginizi çekmiyor olabilir.

Yukarıdaki adımları izleyerek dakikalar içinde YouTube Shorts özelliğini kapatabilirsiniz.

Siz YouTube Shorts'u kullanmayı seviyor musunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz!