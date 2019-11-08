YouTube Music, büyük potansiyele sahip olan bir müzik servisidir. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde hizmet vermeye başlayan YouTube Music’in deneme sürümünü ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz. Reklamsız ve kesintisiz bir müzik dinleme olanağı sunan YouTube Music, aylık 13.99 TL abonelik ücretine sahip. YouTube Music’in Apple Music ve Spotify gibi ciddi rakipleri bulunuyor.

YouTube Music’ten memnun kalmazsanız, deneme sürümü sona ermeden önce aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. YouTube Music’te abonelik iptali işlemleri oldukça kolaydır. Bu yazıda, YouTube Music aboneliğinizi nasıl iptal edeceğinizi öğreneceksiniz.

YouTube Music Uygulaması Üzerinden Abonelik Nasıl İptal Edilir?

Akıllı telefonunuzda yüklü olan YouTube Music uygulamasına girin. YouTube Music uygulamasının sağ üst kısmında yer alan profil fotoğrafınıza dokunun. Açılan sayfa üzerinden “Ücretli üyelikler” menüsüne dokunun. Bu işlemin ardından YouTube Music abonelik sayfası açılacaktır. Bu sayfa üzerinde yer alan “Devre dışı bırak” seçeneğine dokunun. Daha sonra “İptal Et” seçeneğine dokunun ve ardından YouTube Music üyeliğinizi neden iptal ettiğinize dair bir nedeni seçerek “İleri” butonuna dokunun. İsterseniz “Duraklat” seçeneğine dokunarak üyeliğinizi 6 aya kadar duraklatabilirsiniz.

Web Tarayıcısı Üzerinden YouTube Music Aboneliği Nasıl İptal Edilir?