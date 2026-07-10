Rust Mobile APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.07 GB
- Üretici Level Infinite
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Rust Mobile, Android cihazlarda zorlu bir açık dünyada hayatta kalacağınız, rekabetçi PvP savaşları ve detaylı üs inşasıyla öne çıkan mobil hayatta kalma oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Rust Mobile'da hiçbir şeyiniz olmadan başlayıp kaynak toplayarak zorlu doğa şartlarında hayatta kalmalısınız.
- Sığınağınızı inşa edip silah üreterek diğer oyunculardan gelebilecek tehlikelere karşı kendinizi korumalısınız.
- Diğer oyuncuların yanı sıra sürekli değişen hava durumu, açlık ve susuzluk gibi zorlu şartlara karşı da hazırlıklı olmalısınız.
2013'te erken erişimi ve 2018'de ise tam sürümü çıkış yapan Rust günümüzün en popüler hayatta kalma oyunlarından birisi. Oyuncular çok yakında bu yapımı Android cihazlarda da deneyimleyebilecek. Rust Mobile an itibariyla geliştirme aşamasında ve çok yakında çıkışını gerçekleştirecek.
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Geliştirici Level Infinite'in Google Play Store'de paylaştığı bilgilere göre Rust Mobile, PC sürümündeki çoğu mekaniğe sahip olacak. Bunu biraz daha açacak olursak açık dünya keşfi, gerilim dolu PvP savaşları ve üs inşası gibi detaylar mobil sürümünde de mevcut olacak.
Oyuna bir adada kelimenin tam anlamıyla hiçbir şeyiniz olmadan başlayacaksınız. Burada yapmanız gereken şey aslında oldukça basit: hayatta kalmak. Bunun için ilk olarak çevre keşfi yapmanız ve işinize yarayacak kaynakları toplamanız gerekiyor. Bunu yaparken açlık, susuzluk ve kötü hava şartları gibi durumlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ölebilirsiniz.
Tabii hayatta kalma oyunlarının olmazsa olmazı üs inşası bu yapımda da fazlasıyla önemli. Çevreden topladığınız kaynaklarla kendinize güvenli bir sığınak inşa etmeniz gerekiyor. Burada basit bir ahşap kulübeyle başlayıp zaman geçtikçe kendinize daha kaliteli yapılar inşa edebilirsiniz.
Rust Mobile'ın tek amacı hayatta kalmak değil. Oyunda kimseye güvenmemelisiniz. Yani diğer oyunculardan gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklı olmalısınız. Bunun için de kendinizi koruyabileceğiniz silah gibi ekipmanlar üretmeniz lazım.
Rust Mobile Özellikleri
- Açık dünya keşfi
- Gerilim dolu PvP savaşları
- Üs inşası
- Dinamik hava durumu
- Bölge bazlı biyomlar
- Gerçek zamanlı gece-gündüz döngüsü
- Hurda toplama ve yağma
- Zanaat ve eşya üretimi
- Baskın yapma
- Kalıcı ölüm
Sıkça Sorulan Sorular
Rust Mobile internetsiz oynanabilir mi?
Hayır. Çok oyunculu bir hayatta kalma oyunu olması nedeniyle internet bağlantısına ihtiyacınız olacak.
Rust Mobile'da öldüğümde envanterime ne oluyor?
Karakteriniz öldüğünde üzerinizdeki tüm envanterinizi (silahlar, zırhlar, kaynaklar) kaybediyorsunuz.
Rust Mobile'da çevrimdışıyken karakterime ve üssüme ne oluyor?
Oyundan çıkış yaptığınızda karakteriniz olduğu yerde yere yatıyor ve uyku moduna geçiyor. Eğer üssünüzün dışındaysanız diğer oyuncular sizi kolayca öldürüp tüm eşyalarınızı alabilir. Üssünüzün içinde olsanız bile siz oyunda yokken diğer oyuncular duvarları patlatarak içeri girebilir.